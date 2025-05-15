"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
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"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции
"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции
В течение нескольких часов прибывшей из Киева делегации следует провести важный разговор, при этом её до их пор не ясны уровень и полномочия российской делегации, также прибывшей в Турцию. Об этом 15 мая заявил Владимир Зеленский.
2025-05-15T13:43
2025-05-15T13:43
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Прибывшая с Украины делегация представлена ​​на самом высоком уровне, заверил Зеленский. В делегации представлены министерство иностранных дел, офис президента, военные и представители всех украинских разведок."Для того чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру, - пояснил Зеленский. - Мы начнём со встречи с президентом Эрдоганом со всей широкой делегацией Турции".Киевская делегация находится в контакте с представителями США, отметил Зеленский."Уровень "русских" пока мне официально не известен, но по тому, что мы видим, – больше похоже на бутафорский", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.Он сообщил также, что подумает над своими дальнейшими действиями разговора с президентом Турции."У нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они принимать хоть какие-то решения. Потому что нам всем известно, кто в России принимает их", - добавил Зеленский.Ранее стало известно, что Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
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"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции

13:43 15.05.2025
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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В течение нескольких часов прибывшей из Киева делегации следует провести важный разговор, при этом её до их пор не ясны уровень и полномочия российской делегации, также прибывшей в Турцию. Об этом 15 мая заявил Владимир Зеленский.
Прибывшая с Украины делегация представлена ​​на самом высоком уровне, заверил Зеленский. В делегации представлены министерство иностранных дел, офис президента, военные и представители всех украинских разведок.
"Для того чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру, - пояснил Зеленский. - Мы начнём со встречи с президентом Эрдоганом со всей широкой делегацией Турции".
Киевская делегация находится в контакте с представителями США, отметил Зеленский.
"Уровень "русских" пока мне официально не известен, но по тому, что мы видим, – больше похоже на бутафорский", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.
Он сообщил также, что подумает над своими дальнейшими действиями разговора с президентом Турции.
"У нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они принимать хоть какие-то решения. Потому что нам всем известно, кто в России принимает их", - добавил Зеленский.
Ранее стало известно, что Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
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