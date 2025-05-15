https://ukraina.ru/20250515/situatsiya-menyaetsya-kazhdyy-chas-o-vstreche-v-stambule-i-prioritete-politiki-nad-ekonomikoy---silakov-1063151691.html

Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков

Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков - 15.05.2025 Украина.ру

Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков

Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру проанализировал реакцию на биржах на фоне переговорного процесса в Стамбуле, а также рассказал о методах Трампа по реанимации американской экономики

2025-05-15T14:15

2025-05-15T14:15

2025-05-15T14:15

видео

переговоры

стамбул

турция

владимир путин

дональд трамп

саудовская аравия

катар

оаэ

украина

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00:30 - Переговоры в Стамбуле с точки зрения экономики;03:19 - О слухах по совместному управлению Запорожской АЭС;04:34 - О вероятности новых санкций США против России:08:03 - Нужен ли Трамп на переговорах в Стамбуле?09:57 - О целях на турне Трампа по Ближнему Востоку;13:52 - Методы реанимации американской экономики и активная фаза экономической войны Трампа против Китая

стамбул

турция

саудовская аравия

катар

оаэ

украина

сша

россия

китай

кнр (китай)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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