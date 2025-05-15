Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков - 15.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250515/situatsiya-menyaetsya-kazhdyy-chas-o-vstreche-v-stambule-i-prioritete-politiki-nad-ekonomikoy---silakov-1063151691.html
Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков
Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков - 15.05.2025 Украина.ру
Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру проанализировал реакцию на биржах на фоне переговорного процесса в Стамбуле, а также рассказал о методах Трампа по реанимации американской экономики
2025-05-15T14:15
2025-05-15T14:15
видео
переговоры
стамбул
турция
владимир путин
дональд трамп
саудовская аравия
катар
оаэ
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063151020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_502b1397a6513e185742774ee49d3073.jpg
00:30 - Переговоры в Стамбуле с точки зрения экономики;03:19 - О слухах по совместному управлению Запорожской АЭС;04:34 - О вероятности новых санкций США против России:08:03 - Нужен ли Трамп на переговорах в Стамбуле?09:57 - О целях на турне Трампа по Ближнему Востоку;13:52 - Методы реанимации американской экономики и активная фаза экономической войны Трампа против Китая
стамбул
турция
саудовская аравия
катар
оаэ
украина
сша
россия
китай
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063151020_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c92d203c6f8a44167278adcb76326a1a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, переговоры, стамбул, турция, владимир путин, дональд трамп, саудовская аравия, катар, оаэ, украина, сша, россия, сво, нефть, газ, российский газ, экономика, деньги, китай, кнр (китай), видео
Видео, переговоры, Стамбул, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Украина, США, Россия, СВО, нефть, газ, российский газ, экономика, деньги, Китай, КНР (Китай)

Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков

14:15 15.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру проанализировал реакцию на биржах на фоне переговорного процесса в Стамбуле, а также рассказал о методах Трампа по реанимации американской экономики
00:30 - Переговоры в Стамбуле с точки зрения экономики;
03:19 - О слухах по совместному управлению Запорожской АЭС;
04:34 - О вероятности новых санкций США против России:
08:03 - Нужен ли Трамп на переговорах в Стамбуле?
09:57 - О целях на турне Трампа по Ближнему Востоку;
13:52 - Методы реанимации американской экономики и активная фаза экономической войны Трампа против Китая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеопереговорыСтамбулТурцияВладимир ПутинДональд ТрампСаудовская АравияКатарОАЭУкраинаСШАРоссияСВОнефтьгазроссийский газэкономикаденьгиКитайКНР (Китай)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины
15:17В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ
14:59"Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине
14:49"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках
14:44Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру
14:36Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответили
14:19Глава делегации России в Турции рассказал о смысле переговоров
14:15Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков
14:11Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров
14:00Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет
13:43"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции
13:27Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть
13:26Обезврежено свыше 392 тыс взрывоопасных предметов в Курской области – Хинштейн
13:21Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами
13:13Возвращение к углю. Почему Донбасс должен стать стратегическим резервом российской энергетики
13:09Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
13:08Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая
13:01Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине
12:59Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
12:43Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом
Лента новостейМолния