https://ukraina.ru/20250515/situatsiya-menyaetsya-kazhdyy-chas-o-vstreche-v-stambule-i-prioritete-politiki-nad-ekonomikoy---silakov-1063151691.html
Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков
Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков - 15.05.2025 Украина.ру
Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру проанализировал реакцию на биржах на фоне переговорного процесса в Стамбуле, а также рассказал о методах Трампа по реанимации американской экономики
2025-05-15T14:15
2025-05-15T14:15
2025-05-15T14:15
видео
переговоры
стамбул
турция
владимир путин
дональд трамп
саудовская аравия
катар
оаэ
украина
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00:30 - Переговоры в Стамбуле с точки зрения экономики;03:19 - О слухах по совместному управлению Запорожской АЭС;04:34 - О вероятности новых санкций США против России:08:03 - Нужен ли Трамп на переговорах в Стамбуле?09:57 - О целях на турне Трампа по Ближнему Востоку;13:52 - Методы реанимации американской экономики и активная фаза экономической войны Трампа против Китая
стамбул
турция
саудовская аравия
катар
оаэ
украина
сша
россия
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кнр (китай)
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру проанализировал реакцию на биржах на фоне переговорного процесса в Стамбуле, а также рассказал о методах Трампа по реанимации американской экономики
00:30
- Переговоры в Стамбуле с точки зрения экономики;
03:19
- О слухах по совместному управлению Запорожской АЭС;
04:34
- О вероятности новых санкций США против России:
08:03
- Нужен ли Трамп на переговорах в Стамбуле?
09:57
- О целях на турне Трампа по Ближнему Востоку;
13:52
- Методы реанимации американской экономики и активная фаза экономической войны Трампа против Китая