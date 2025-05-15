"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках
© МИД России / TelegramМария Захарова
© МИД России / Telegram
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале раскритиковала постановочную фотографию четы Зеленских в вышиванках
На Украине 15 мая отмечают День вышиванки. Зеленский опубликовал в соцсетях снимок, где он в черной вышиванке позирует с супругой.
"Тень вышиванки. Семейка, разграбившая и убившая украинский народ. Ряженые на похоронах своего государства", - написала Захарова.
В четверг в Стамбуле планируют провести российско-украинские переговоры. Подробнее о них - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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