"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках - 15.05.2025 Украина.ру
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"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках
"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках - 15.05.2025 Украина.ру
"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале раскритиковала постановочную фотографию четы Зеленских в вышиванках
2025-05-15T14:49
2025-05-15T14:49
новости
россия
стамбул
украина
владимир зеленский
мария захарова
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На Украине 15 мая отмечают День вышиванки. Зеленский опубликовал в соцсетях снимок, где он в черной вышиванке позирует с супругой.В четверг в Стамбуле планируют провести российско-украинские переговоры. Подробнее о них - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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новости, россия, стамбул, украина, владимир зеленский, мария захарова
Новости, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова

"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках

14:49 15.05.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале раскритиковала постановочную фотографию четы Зеленских в вышиванках
На Украине 15 мая отмечают День вышиванки. Зеленский опубликовал в соцсетях снимок, где он в черной вышиванке позирует с супругой.
"Тень вышиванки. Семейка, разграбившая и убившая украинский народ. Ряженые на похоронах своего государства", - написала Захарова.
В четверг в Стамбуле планируют провести российско-украинские переговоры. Подробнее о них - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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