https://ukraina.ru/20250515/ryazhenye-na-pokhoronakh-ukrainy-zakharova-o-chete-zelenskikh-v-vyshivankakh-1063152511.html

"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках

"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках - 15.05.2025 Украина.ру

"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале раскритиковала постановочную фотографию четы Зеленских в вышиванках

2025-05-15T14:49

2025-05-15T14:49

2025-05-15T14:49

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владимир зеленский

мария захарова

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На Украине 15 мая отмечают День вышиванки. Зеленский опубликовал в соцсетях снимок, где он в черной вышиванке позирует с супругой.В четверг в Стамбуле планируют провести российско-украинские переговоры. Подробнее о них - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, стамбул, украина, владимир зеленский, мария захарова