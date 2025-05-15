https://ukraina.ru/20250515/putin-utverdil-sostav-rossiyskoy-delegatsii-dlya-peregovorov-s-kievom-1063137009.html
Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Киевом
Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Киевом - 15.05.2025 Украина.ру
Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Об этом сообщается на сайте Кремля
2025-05-15T07:15
2025-05-15T07:15
2025-05-15T07:15
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"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир – помощник президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин Михаил – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков Игорь – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин Александр – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", - говорится в распоряжении "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной".Также утвержден состав экспертов, в него входят: Зорин Александр – первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Подобреевская Eлена – замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Полищук Алексей – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в феврале 2022 года в Белоруссии и в марте того же года в Стамбуле.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир мединский, снг, мид
Новости, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Мединский, СНГ, МИД
Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Об этом сообщается на сайте Кремля
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир – помощник президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин Михаил – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков Игорь – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин Александр – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", - говорится в распоряжении "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной".
Также утвержден состав экспертов, в него входят: Зорин Александр – первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Подобреевская Eлена – замначальника Управления Президента РФ
по государственной политике в гуманитарной сфере, Полищук Алексей – директор Второго департамента стран СНГ МИДа
России и Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Мединский
возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной
, которые проходили в феврале 2022 года в Белоруссии
и в марте того же года в Стамбуле
.
Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.