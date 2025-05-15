https://ukraina.ru/20250515/peregovory-vokrug-ukrainy-budut-slozhnymi---lavrov-1063151119.html

Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров

Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров - 15.05.2025 Украина.ру

Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров

Никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба

2025-05-15T14:11

2025-05-15T14:11

2025-05-15T14:11

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"Американцы поддержали предложение нашего президента (РФ), надо дать переговорам шанс, никто не гарантирует, что всё будет гладко без проблем, наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы класть их на переговорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием", - сказал он.Он также отреагировал на публикацию Guardian о том, что советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины.Лавров посетовал, что запад также требует через Зеленского прекращение огня, которое нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий."У (президента Франции Эммануэля) Макрона спросили (про переговоры - ред.)... Он говорит, нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать (оружием - ред.), чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы", - сказал Лавров.По его словам, западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы.Министр призвал западных кураторов настоять на возвращении Киева к нормальности и отмене законов, противоречащих его конституции, международным конвенциям и уставу ООН.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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украина, новости, россия, стамбул, сергей лавров, владимир зеленский, кир стармер, оон