Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров - 15.05.2025 Украина.ру
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Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров
Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров - 15.05.2025 Украина.ру
Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров
Никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба
2025-05-15T14:11
2025-05-15T14:11
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сергей лавров
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кир стармер
оон
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"Американцы поддержали предложение нашего президента (РФ), надо дать переговорам шанс, никто не гарантирует, что всё будет гладко без проблем, наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы класть их на переговорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием", - сказал он.Он также отреагировал на публикацию Guardian о том, что советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины.Лавров посетовал, что запад также требует через Зеленского прекращение огня, которое нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий."У (президента Франции Эммануэля) Макрона спросили (про переговоры - ред.)... Он говорит, нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать (оружием - ред.), чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы", - сказал Лавров.По его словам, западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы.Министр призвал западных кураторов настоять на возвращении Киева к нормальности и отмене законов, противоречащих его конституции, международным конвенциям и уставу ООН.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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украина, новости, россия, стамбул, сергей лавров, владимир зеленский, кир стармер, оон
Украина, Новости, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Кир Стармер, ООН

Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров

14:11 15.05.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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Никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба
"Американцы поддержали предложение нашего президента (РФ), надо дать переговорам шанс, никто не гарантирует, что всё будет гладко без проблем, наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы класть их на переговорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием", - сказал он.
Он также отреагировал на публикацию Guardian о том, что советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины.
"И сейчас, кстати сказать, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики. Уже какой-то там советник премьера Великобритании по национальной безопасности откомандирован к Зеленскому, чтобы тот что-нибудь лишнего не сболтнул и окончательно не похоронил свою репутацию и репутацию тех, кто его тренирует", - сказал министр.
Лавров посетовал, что запад также требует через Зеленского прекращение огня, которое нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий.
"У (президента Франции Эммануэля) Макрона спросили (про переговоры - ред.)... Он говорит, нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать (оружием - ред.), чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы", - сказал Лавров.
По его словам, западные страны "нарываются" и продолжают разрабатывать планы отправки военных на Украину, несмотря на неоднократно озвученные предупреждения из Москвы.
Министр призвал западных кураторов настоять на возвращении Киева к нормальности и отмене законов, противоречащих его конституции, международным конвенциям и уставу ООН.
Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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