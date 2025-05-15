"Оттащили от края пропасти". Запад убедил Зеленского не отказываться от переговоров - Washington Post - 15.05.2025 Украина.ру
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"Оттащили от края пропасти". Запад убедил Зеленского не отказываться от переговоров - Washington Post
"Оттащили от края пропасти". Запад убедил Зеленского не отказываться от переговоров - Washington Post - 15.05.2025 Украина.ру
"Оттащили от края пропасти". Запад убедил Зеленского не отказываться от переговоров - Washington Post
Владимир Зеленский возражал против отправки украинской делегации на переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США
2025-05-15T08:55
2025-05-15T08:55
новости
стамбул
украина
владимир зеленский
россия
андрей ермак
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"Американские и европейские чиновники оттащили Зеленского от края пропасти ... после того, как он остался разочарован развитием запланированных на эту неделю переговоров и предположил, что даже не разрешит своим помощникам встречаться с российскими чиновниками в Турции", - говорится в материале.Западные чиновники заверили, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из высокопоставленных помощников Зеленского, включая главу его Офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но Зеленский возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры.Позже он решил ехать. Подробнее - в материале Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ на сайте Украина.ру.
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новости, стамбул, украина, владимир зеленский, россия, андрей ермак
Новости, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Андрей Ермак

"Оттащили от края пропасти". Запад убедил Зеленского не отказываться от переговоров - Washington Post

08:55 15.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский возражал против отправки украинской делегации на переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США
"Американские и европейские чиновники оттащили Зеленского от края пропасти ... после того, как он остался разочарован развитием запланированных на эту неделю переговоров и предположил, что даже не разрешит своим помощникам встречаться с российскими чиновниками в Турции", - говорится в материале.
Западные чиновники заверили, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из высокопоставленных помощников Зеленского, включая главу его Офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но Зеленский возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры.
Позже он решил ехать. Подробнее - в материале Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ на сайте Украина.ру.
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НовостиСтамбулУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияАндрей Ермак
 
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Заголовок открываемого материала
08:55"Оттащили от края пропасти". Запад убедил Зеленского не отказываться от переговоров - Washington Post
08:31Сибига донес до Рубио видение Зеленского относительно мирных усилий
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