https://ukraina.ru/20250514/pozyvnoy-enisey-nyneshnyaya-voyna--eto-voyna-ochkarikov-buduschie-voyny--eto-voyny-boevykh-robotov--1063106814.html

Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов

Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов - 14.05.2025 Украина.ру

Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов

Пресс-офицер центра специального назначения "Сармат" с позывным "Енисей" рассказал изданию Украина.ру, чем занимается его подразделение на запорожском фронте

2025-05-14T05:45

2025-05-14T05:45

2025-05-14T05:45

интервью

александр чаленко

дмитрий рогозин

запорожское направление

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- Енисей, кто служит у вас, в "Сармате"? Какая география его бойцов?- География самая различная. У нас и из Иркутска бойцы есть, и из Владивостока, и с Сахалина, и с Камчатки, и из Калининграда. То есть со всей страны. Мы своим коллективным трудом создаем образ войск будущего - электронных беспилотных систем.Недавно на коллегии Министерства обороны подчеркивалось, что создание и развитие этого рода войск в приоритете. Потому что будущие войны, если, не дай Бог, они будут, это будут войны боевых роботов. Это будет битва машин. И те войска, те вооруженные силы, у кого будет преимущество в технологиях, которые уже сейчас закладывают основу как "Сармат" , который уже работает в этом направлении, те и победят.Надо сказать, что я хотел бы подчеркнуть определяющую и направляющую роль Дмитрия Олеговича Рогозина, потому что именно его энтузиазмом, его настойчивостью, его верой в то, что все получится, пришло в движение огромное количество людей, огромный механизм заработал и начал выдавать уже вполне себе конкретные результаты в виде сожженной вражеской техники и уничтоженного личного состава.Мы ликвидируем потихонечку то отставание, в котором мы оказались благодаря не совсем правильным решениям прежнего руководства Министерства обороны в самом начале Специальной военной операции.- Почему украинцы сейчас "впереди планеты всей", а мы отстаем? В чем проблема?- В начале СВО было очевидно, что наверху недооценили важность беспилотных летательных аппаратов, беспилотников, которые могут наносить огромнейший, колоссальный урон войскам, как в обороне, так и в наступлении.Конечно, было смешно, когда китайская игрушка за 10 долларов вдруг наносит какой-то ущерб. Выяснилось, что это вполне себе очень и очень опасный снаряд, очень опасное средство поражения, против которого нужно работать.И тут мы боремся не с Украиной конкретно, мы боремся с коллективным Западом, со всем его умом. Они все самые передовые наработки передают на тестирование в ВСУ. Соответственно, уже мы что-то им противопоставляем. То есть у нас идет реально борьба технологий нашей против объединенного Запада. Вчера была информация о том, что французы какую-то свою новую разработку тоже пытаются под шумок войны успеть опробовать на Украине. Rheinmetall тоже присылает свою новую машину, которая снабжена снарядами с контролируемым подрывом. Все торопятся успеть на этот полигон под названием Украина для того, чтобы опробовать свои последние разработки. чтобы в будущем быть готовым ко всему.Еще паритета мы с ВСУ не достигли. Малое небо в основном пока что за противоборствующей стороной. Очень много у них FPV дронов. Они не жалеют буквально на каждого нашего бойца посылать по несколько беспилотников. Опять по 6 дронов летит. Но мы превосходим в качестве, мы превосходим в глубине удара. У нас большая дальность.- Какая дальность у нас и какая у них?- Мы уже испытывали системы, которые превышают 30 километров по дальности полета. Буквально на днях было одно из первых боевых применений.- Удачно? Что подбили? Технику или здание подорвали?-И техника была: танк и БМП, а также командный пункт.- Сейчас Запорожский фронт ожил или нам кажется, что он ожил?- Да, фронт движется вперед, но это другая война, это не Великая Отечественная с ее глубокими танковыми прорывами, вклинением в оборону противника сразу на 60 километров в сутки. Здесь такого нет, здесь борьба идет за каждые 100 метров пространства, за то, что нужно отвоевать какую-то лесополку или возвышенность, чтобы улучшить свое тактическое положение. Вот сейчас здесь именно такое движение. Но слава Богу, что оно идет в сторону Запорожья. Мы отвоевываем свою землю. Мы не пятимся назад, мы забираем свое. Это хорошо.- Вот ты - москвич. Как ты себя чувствуешь на запорожской земле? Как ты чувствуешь, здесь хохлы живут или русские люди? Каково отношение местного населения к вам, и каково ваше отношение к местному населению?- Запорожье - земля очень-очень гостеприимная. Без проблем. Практически родное место стало. Родная земля. Болеешь за нее всей душой. Народ чуткий. Те, кто с нами общается, все говорят: надо добить гадину, чтобы фашизм исчез вообще с политического ландшафта. Чтобы больше никогда в жизни нашим детям не пришлось сидеть в подвалах вместо того, чтобы посещать уроки в школе. Чтобы не гибли беззащитные старики просто потому, что их расстреливают в подвалах.Гадину надо добить. И местные тоже разделяют эту идею, поэтому помогают нам, чем могут. На запорожской земле работает огромное количество волонтеров.Запорожцы вообще люди отзывчивые. Если колесо повредили на дороге, три машины остановилось. И мужики на перебой: кто с домкратом, кто с ключами. Предлагают свои услуги: ребята, давайте поможем.- То есть вообще никаких проблем с местным населением нет?- Никаких. Мы с этим не сталкивались. Все нормально, все хорошо. ФСБ иногда, мы читаем по сводкам, кого-то поймали, кто-то передавал врагу какие-то данные, какие-то сведения. Но это единицы.- Енисей, раньше ваше боевое подразделение называлось "Царские волки", потом вдруг появилось название "Сармат". В чем отличие "Царских волков" от "Сармата". Это что, ребрендинг, или что это такое?- Нет, это совершенно новое подразделение. Оно создано с нуля усилиями сенатора Дмитрия Рогозина, нашего командира. Это первый в России уникальный отряд роботизированных систем и комплексов.- В чем уникальность?- Быть первым всегда тяжело. Тут и идея выноса производства и боевой апробации комплексов, которые роботизированы, и которые сами, без участия человека, могут принимать те или иные решения. Вынос самого производства этих комплексов непосредственно как можно ближе к линии боевого соприкосновения, это ноу-хау. Такого еще не делал никто и никогда. Нам удалось это сделать.В отряде сейчас сформированы подразделения, которые и разрабатывают технику, и участвуют в боевом применении непосредственно на линии боевого соприкосновения.- А почему вы называетесь "Сармат"? Это потому, что позывной у Рогозина такой?- Это решение командира, оно глубоко исторически оправдано. Мы находимся на исторических землях, где когда-то жили сарматы. И наша большая ракета, в создании которой Дмитрий Олегович принимал участие, тоже "Сармат".- А кто вообще служит в "Сармате"? Чтобы к вам поступить на службу, нужно, наверное, инженерно-техническими знаниями обладать?- В отряде собраны лучшие умы со всей страны. Лучшие инженеры, изобретатели, патриоты нашей Родины, которые по внутреннему зову сердца, по внутреннему зову души поняли, что без них здесь никак. Это очень сильно отличает наш отряд. Человек принимает решение только на основании своей совести, своих внутренних убеждений, он хочет быть полезным Родине.Конечно, с улицы к нам попасть невозможно, проходит достаточно жесткий отбор. Нам нужны специалисты. Как не раз говорил Рогозин, это война очкариков, это война умов, это война интеллектов.- Война очкариков?- Очкариков, да. Это те люди, которые за утренней чашкой кофе могут отразить атаку дронов или наоборот направить атаку дронов, при этом не особенно перенапрягаются.В то же время тем, против кого эта атака направлена, будет ой как не сладко. Это война людей, которые пишут программное обеспечение. Это IT-специалисты. Это люди, которые легко и свободно ориентируются в сложнейших электронных схемах. Могут их настраивать, могут изобретать что-то новое. Вот для них всегда двери нашего отряда открыты. Мы ждем таких специалистов. И именно на основе интеллектуального труда базируются все успехи и дальнейшие перспективы развития нашего отряда.- Сейчас появились дроны на оптоволокне. Они как-то изменили ход боевых действий или нет?- Они действительно внесли очень серьезные изменения, в первую очередь в тактику применения средств поражения. Оптоволокно не чувствительно к РЭБу. И это, конечно, выделяет его из линейки остальных FPV-дронов. Прекрасная картинка в свете. Оператор видит в любых условиях, днем или ночью, куда он летит, при этом РЭБ не может подавить дрон в отличие от радиоуправляемых машин. Так "Князь Вандал Новгородский", как мы его называем, КВН, внес очень существенное оживление в нашу боевую работу, в работу боевых расчетов. Мы очень довольны этой машиной. Она прекрасно себя зарекомендовала в самых сложных условиях эксплуатации.Читайте также материал Александра Чаленко Артем Шарлай о том, кто такие ждуны, почему в Мелитополе стали меньше материться и кто начинает майданы

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запорожское направление

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, дмитрий рогозин, запорожское направление