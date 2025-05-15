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Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - 15.05.2025 Украина.ру

Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной из-за того, что станция полагается всего на одну линию электропередачи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

2025-05-15T11:45

2025-05-15T11:45

2025-05-15T11:46

новости

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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По его словам, на протяжении всего конфликта внешнее электроснабжение оставалось ахиллесовой пятой ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС.В МАГАТЭ добавили, что на протяжении последней недели слышны взрывы на разном расстоянии от станции, а рано утром во вторник были слышны выстрелы и, предположительно, звук беспилотника.Представители Агентства уточнили, что ЗАЭС в течение более недели работает, полагаясь всего на одну линию электропередачи, обеспечивающую питание, необходимое для выполнения ключевых функций ядерной безопасности. А конфликт препятствует восстановлению подключения к резервной линии.До начала конфликта станция имела доступ к десяти линиям электропередачи, что обеспечивало надёжное внешнее питание, добавили в МАГАТЭ.Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.

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новости, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины