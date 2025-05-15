Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - 15.05.2025 Украина.ру
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Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - 15.05.2025 Украина.ру
Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной из-за того, что станция полагается всего на одну линию электропередачи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
2025-05-15T11:45
2025-05-15T11:46
новости
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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По его словам, на протяжении всего конфликта внешнее электроснабжение оставалось ахиллесовой пятой ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС.В МАГАТЭ добавили, что на протяжении последней недели слышны взрывы на разном расстоянии от станции, а рано утром во вторник были слышны выстрелы и, предположительно, звук беспилотника.Представители Агентства уточнили, что ЗАЭС в течение более недели работает, полагаясь всего на одну линию электропередачи, обеспечивающую питание, необходимое для выполнения ключевых функций ядерной безопасности. А конфликт препятствует восстановлению подключения к резервной линии.До начала конфликта станция имела доступ к десяти линиям электропередачи, что обеспечивало надёжное внешнее питание, добавили в МАГАТЭ.Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
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новости, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Новости, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины

Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

11:45 15.05.2025 (обновлено: 11:46 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной из-за того, что станция полагается всего на одну линию электропередачи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
По его словам, на протяжении всего конфликта внешнее электроснабжение оставалось ахиллесовой пятой ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС.

"К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась. Наши эксперты на месте будут продолжать пристально следить за развитием событий, и мы продолжим информировать мир о состоянии ядерной безопасности на станции, которое по-прежнему остаётся нестабильным", - сказал Гросси.

В МАГАТЭ добавили, что на протяжении последней недели слышны взрывы на разном расстоянии от станции, а рано утром во вторник были слышны выстрелы и, предположительно, звук беспилотника.
Представители Агентства уточнили, что ЗАЭС в течение более недели работает, полагаясь всего на одну линию электропередачи, обеспечивающую питание, необходимое для выполнения ключевых функций ядерной безопасности. А конфликт препятствует восстановлению подключения к резервной линии.
До начала конфликта станция имела доступ к десяти линиям электропередачи, что обеспечивало надёжное внешнее питание, добавили в МАГАТЭ.
Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
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