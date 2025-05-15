https://ukraina.ru/20250515/glavnoe-za-noch-15-maya-1063137628.html

Главное за ночь 15 мая

Главное за ночь 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 15 мая

Два украинских дрона сбиты за ночь над Ростовской и Белгородской областями, об этом сообщило Минобороны России. Украина.ру, 15.05.2025

2025-05-15T08:14

2025-05-15T08:14

2025-05-15T08:14

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турция

эрдоган

владимир зеленский

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Два украинских дрона сбиты за ночь над Ростовской и Белгородской областями, об этом сообщило Минобороны России.Переговоры в Стамбуле запланированы, как и в 2022-м, в рабочем офисе администрации президента Турции, передает РИА Новости. Предварительно, они начнутся в 10:00 и пройдут в закрытом режиме.В графике Эрдогана на четверг нет встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле, его программа запланирована в Анкаре, там он встретится с Зеленским, сообщила канцелярия президента Турции.Арестованная в США ученая из России Ксения Петрова переведена из изолятора в федеральную тюрьму, сообщил ABC News. Как отмечает телеканал, на слушаниях представители Минюста настаивали на депортации Петровой, однако та не хочет возвращения в Россию из-за своих политических взглядов.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, стамбул, турция, эрдоган, владимир зеленский