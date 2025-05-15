Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле боя - 15.05.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250515/amerikanskiy-politolog-mirshaymer-iskhod-konflikta-na-ukraine-reshitsya-na-pole-boya-1063143806.html
Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле боя
Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле боя - 15.05.2025 Украина.ру
Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле боя
Американский политолог Джон Миршаймер дал интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором высказал смелую для сегодняшнего Запада точку зрения – спецоперация на Украине абсолютно оправдана исходя из интересов безопасности РФ, вина за конфликт лежит на США и НАТО
2025-05-15T12:04
2025-05-15T13:31
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир путин
дональд трамп
нато
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Конфликт на Украине через призму наступательного реализмаМиршаймер – не просто еще один представитель западного экспертного сообщества, который вдруг прозрел и стал рассуждать о подлинной роли Соединенных Штатов в мировой политики.Его взгляды являются результатом многолетней научной деятельности, итогом которой стала основанная им теория наступательного реализма.Она гласит, что любая держава действует из своих национальных интересов и в целях выживания будет стремиться обеспечить свою безопасность при помощи военной мощи и никогда не будет ощущать себя в полной мере защищенной. Именно военная мощь становится главным инструментом государств в системе международных отношений, которая пребывает в состоянии анархии.Самый наглядный пример этому – США, которые занимаются тем, что продвигают свои интересы, в том числе военным путем, практически по всему земному шару. Теория наступательного реализма не видит в этом ничего предосудительного, но и признает за остальными странами право действовать аналогично – таков закон мировых джунглей.Подобный взгляд на мировую систему позволяет Миршаймеру понимать первопричины украинского конфликта.Так, в интервью он говорит, что отправной точкой для начала СВО стал даже не 2014 год, а 2008-й.Профессор Чикагского университета считает, что решение начать СВО "стратегически верным" с точки зрения интересов России."Я бы начал боевые действия даже раньше"В интервью собеседник американского политолога из швейцарской газеты всячески пытался провокационными вопросами сбить Миршаймера с толку.Вот, например, он задает вопрос: Украина не является членом НАТО и в альянсе никогда не говорили, что в ближайшем будущем это изменится. Значит ли это, что Путин живет в своей собственной реальности?"Его точка зрения верна. И я думаю, что, если бы вы были во главе России в феврале 2022 года, вы бы тоже навязали конфликт Украине. Я бы наверняка поступил так же, как Путин. Я бы начал боевые действия даже раньше", - ответил эксперт.По его словам, многие на Западе не могут понять, какую угрозу в НАТО могут видеть страны, которые не входят в этот блок."Проблема в том, что большинство людей на Западе не считают расширение НАТО на Украину угрозой своему существованию, но об этом легко говорить, сидя в Швейцарии. Однако для России, в истории у которой есть опыт агрессии со стороны Запада, это повод для беспокойства и страха. Именно это и произошло", - отметил политолог.Или вот такой примитивный вопрос интервьюера: Миршаймер якобы использует классический прием с перекладыванием ответственности на жертву, напала-то, дескать, именно Россия."Нет сомнений в том, что Россия начала военный конфликт на Украине, но главный вопрос заключается в том, почему Путин поступил так. Причина заключалась в том, что он рассматривал расширение НАТО на Украину как угрозу существованию России. Это классическая превентивная война", - заявил на это политолог.Он сравнил это с тем, как США считали угрозой для себя советские ракеты на Кубе во времена Карибского кризиса.Реальная политика возвращаетсяМиршаймер уверен, что все попытки выставить российского президента империалистом, который после Украины пойдет дальше завоевывать европейские страны проистекают из чувства вины Запада за события на Украине.Единственный способ положить конец украинскому конфликту – признать основные требования России, заявил он, а именно: нейтральный статус Украины, Киев должен смириться с потерей контролируемых РФ регионов, а также ограничить свою армию.Политолог полагает, что внятного мирного соглашения добиться не получиться, так как США не пойдут на такое. Кроме того, Киев настаивает на гарантиях безопасности, а такие гарантии будут фактически означать принятие Украины под зонтик НАТО, что категорически неприемлемо для Кремля.В интервью Миршаймер повторил одну из ключевых своих идей – об ошибочности экспорта либеральных демократий, которые осуществляли Соединенные Штаты."Когда закончилась холодная война, большинство европейцев и американцев считали, что силовая или реальная политика отправились на свалку истории. Идея о необходимости соблюдать баланс сил ушла в прошлое. Люди верили, что мы живем в либеральном мире, где экономическая интеграция, международные институты и распространение демократии будут способствовать миру. Это было ошибкой. Идея расширения НАТО на восток была неприемлема для России. Большинство европейцев этого не понимали, потому что не мыслили категориями силовой политики. Они смотрели на международную политику с либеральной точки зрения, а это залог больших проблем", - сказал он.По его словам, существуют шесть потенциальных точек конфликта: Арктика, Балтийское море, Калининград, Белоруссия, Молдавия и Черное море."Легко представить, что в будущем в этих горячих точках могут разразиться конфликты. В результате боевых действий на Украине в Европе сложилась токсичная политическая обстановка. Она не исчезнет в ближайшее время. В частности, отношения между Россией и Европой еще долго будут оставаться очень напряженными", - завил аналитик.В лучшем случае конфликт между Украиной и Россией перейдет в стадию замороженного, но в любой момент сможет разгореться вновь, резюмировал Миршаймер.Подробнее о том, какую политику проводит нынешняя американская администрация в отношении Украины - в материале издания Украина.ру "США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине.
https://ukraina.ru/20250515/pochemu-putin-poka-ne-mozhet-vstretitsya-s-trampom-a-prezident-ssha-tak-chasto-menyaet-ritoriku--1063138314.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, запад, владимир путин, дональд трамп, нато
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО

Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле боя

12:04 15.05.2025 (обновлено: 13:31 15.05.2025)
 
© commons.wikimedia.org / John Mearsheimer
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© commons.wikimedia.org / John Mearsheimer
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Американский политолог Джон Миршаймер дал интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором высказал смелую для сегодняшнего Запада точку зрения – спецоперация на Украине абсолютно оправдана исходя из интересов безопасности РФ, вина за конфликт лежит на США и НАТО
Конфликт на Украине через призму наступательного реализма
Миршаймер – не просто еще один представитель западного экспертного сообщества, который вдруг прозрел и стал рассуждать о подлинной роли Соединенных Штатов в мировой политики.
Его взгляды являются результатом многолетней научной деятельности, итогом которой стала основанная им теория наступательного реализма.
Она гласит, что любая держава действует из своих национальных интересов и в целях выживания будет стремиться обеспечить свою безопасность при помощи военной мощи и никогда не будет ощущать себя в полной мере защищенной. Именно военная мощь становится главным инструментом государств в системе международных отношений, которая пребывает в состоянии анархии.
Самый наглядный пример этому – США, которые занимаются тем, что продвигают свои интересы, в том числе военным путем, практически по всему земному шару. Теория наступательного реализма не видит в этом ничего предосудительного, но и признает за остальными странами право действовать аналогично – таков закон мировых джунглей.
Подобный взгляд на мировую систему позволяет Миршаймеру понимать первопричины украинского конфликта.
Так, в интервью он говорит, что отправной точкой для начала СВО стал даже не 2014 год, а 2008-й.
"Совершенно очевидно, что [Владимир] Путин – первоклассный стратег и действует рационально. Это не значит, что нужно соглашаться с его действиями или одобрять их. С апреля 2008 года, когда НАТО объявила о намерении принять Украину в состав альянса, Путин очень четко дал понять: он и российская элита считают членство Украины в НАТО угрозой существованию России. С тех пор он действует в соответствии с этим убеждением. В том числе и приняв решение о начале боевых действий на Украине в феврале 2022 года", - полагает Миршаймер.
Профессор Чикагского университета считает, что решение начать СВО "стратегически верным" с точки зрения интересов России.
"Я бы начал боевые действия даже раньше"
В интервью собеседник американского политолога из швейцарской газеты всячески пытался провокационными вопросами сбить Миршаймера с толку.
Вот, например, он задает вопрос: Украина не является членом НАТО и в альянсе никогда не говорили, что в ближайшем будущем это изменится. Значит ли это, что Путин живет в своей собственной реальности?
"Его точка зрения верна. И я думаю, что, если бы вы были во главе России в феврале 2022 года, вы бы тоже навязали конфликт Украине. Я бы наверняка поступил так же, как Путин. Я бы начал боевые действия даже раньше", - ответил эксперт.
По его словам, многие на Западе не могут понять, какую угрозу в НАТО могут видеть страны, которые не входят в этот блок.
"Проблема в том, что большинство людей на Западе не считают расширение НАТО на Украину угрозой своему существованию, но об этом легко говорить, сидя в Швейцарии. Однако для России, в истории у которой есть опыт агрессии со стороны Запада, это повод для беспокойства и страха. Именно это и произошло", - отметил политолог.
Или вот такой примитивный вопрос интервьюера: Миршаймер якобы использует классический прием с перекладыванием ответственности на жертву, напала-то, дескать, именно Россия.
Вассерман
09:20
Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – ВассерманПублицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии "Украина.ру" объяснил, почему Трамп непоследователен в своей риторике, но очень напорист в реализации своей стратегии
"Нет сомнений в том, что Россия начала военный конфликт на Украине, но главный вопрос заключается в том, почему Путин поступил так. Причина заключалась в том, что он рассматривал расширение НАТО на Украину как угрозу существованию России. Это классическая превентивная война", - заявил на это политолог.
Он сравнил это с тем, как США считали угрозой для себя советские ракеты на Кубе во времена Карибского кризиса.
Реальная политика возвращается
Миршаймер уверен, что все попытки выставить российского президента империалистом, который после Украины пойдет дальше завоевывать европейские страны проистекают из чувства вины Запада за события на Украине.
Единственный способ положить конец украинскому конфликту – признать основные требования России, заявил он, а именно: нейтральный статус Украины, Киев должен смириться с потерей контролируемых РФ регионов, а также ограничить свою армию.
Политолог полагает, что внятного мирного соглашения добиться не получиться, так как США не пойдут на такое. Кроме того, Киев настаивает на гарантиях безопасности, а такие гарантии будут фактически означать принятие Украины под зонтик НАТО, что категорически неприемлемо для Кремля.
В интервью Миршаймер повторил одну из ключевых своих идей – об ошибочности экспорта либеральных демократий, которые осуществляли Соединенные Штаты.
"Когда закончилась холодная война, большинство европейцев и американцев считали, что силовая или реальная политика отправились на свалку истории. Идея о необходимости соблюдать баланс сил ушла в прошлое. Люди верили, что мы живем в либеральном мире, где экономическая интеграция, международные институты и распространение демократии будут способствовать миру. Это было ошибкой. Идея расширения НАТО на восток была неприемлема для России. Большинство европейцев этого не понимали, потому что не мыслили категориями силовой политики. Они смотрели на международную политику с либеральной точки зрения, а это залог больших проблем", - сказал он.
По его словам, существуют шесть потенциальных точек конфликта: Арктика, Балтийское море, Калининград, Белоруссия, Молдавия и Черное море.
"Легко представить, что в будущем в этих горячих точках могут разразиться конфликты. В результате боевых действий на Украине в Европе сложилась токсичная политическая обстановка. Она не исчезнет в ближайшее время. В частности, отношения между Россией и Европой еще долго будут оставаться очень напряженными", - завил аналитик.
В лучшем случае конфликт между Украиной и Россией перейдет в стадию замороженного, но в любой момент сможет разгореться вновь, резюмировал Миршаймер.
Подробнее о том, какую политику проводит нынешняя американская администрация в отношении Украины - в материале издания Украина.ру "США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине.
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