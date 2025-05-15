https://ukraina.ru/20250515/1063162073.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин - 15.05.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-15T17:58

2025-05-15T17:58

2025-05-15T17:58

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мины

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Пытаясь остановить продвижение российской армии практически на всех участках фронта, противник активно использует беспилотники различных типов, в том числе-барражирующие боеприпасы. Как отмечают наши военные, главная проблема на линии боевого соприкосновения-сбросы. Их число увеличилось кратно.В частности, наши инженерно-саперные подразделения в ежесуточном режиме очищают пути эвакуации от дистанционного минирования дронами ВСУ на Харьковском направлении. Логистические тропы они осматривают ежедневно. Так, в одном из квадратов засекли вражеский гексакоптер "Баба Яга". Его сбили, но дрон успел разбросать мины, самопалы, "поджигалки". Замаскированный сброс обнаружили, проверили на наличие датчиков, которые могут привести к детонации и уничтожили. Кадрами работы сапёров штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки "Север" регулярно делится Минобороны.На Сумском направлении ВСУ тоже начали закидывать наши рубежи наступления такими неприметными на вид минами. Визуально они напоминают зажигалку, однако при задевании она детонирует. Такая мина похожа на советскую противотанковую мину ПТМ-3, только уменьшенную в размере. Оружие коварное, которое Украина, скорее всего, получила от стран Запада.Саперы российской армии уже не раз сталкивались с подобными коварными уловками противника. Еще сравнительно недавно ВСУ применяли подобные боеприпасы не только на ЛБС, но и по мирным объектам приграничья. Например, "колокольчики" и "лепестки".Тем не менее, у врага на "передке" есть понимание, что прямо сейчас идет работа армии России на истощение противника, отсюда резко возросло число прилетов по учебным базам и лагерям, пунктов временной дислокации, а также центрам управления БПЛА, точкам их вылетов и местам расположения. Поэтому все чаще на различных частотах командиры ВСУ требуют помощи в боеприпасах и вооружении. Возможно, кому-то это покажется перебором, однако штатный информационный говорун украинской армии Богдан Мирошников призвал к срочной помощи, хотя бы от европейских стран. "Ели прямо сейчас не будет поставок обмундирования и оружия, то цена всем тем ультиматумам, как на туалетную бумагу в базарный день".Примечательный факт. Немецкий телеканал N-TV сообщает, что Германия может поставить украинцам 15 боевых танков Leopard, 25 БМП Marder, 1300 разведывательных беспилотников, 1100 наземных радаров наблюдения, 14 артиллерийских систем и дополнительно 100 тысяч снарядов к ним. Какие именно виды артиллерии немцы пообещали Зеленскому во время визита в Киев, неизвестно. Это могут быть как Panzerhaubitze 2000, так и более современные колесные гаубицы типа RCH 155.Однако переоценивать значимость новых немецких поставок вооружений, по мнению авторитетных военных специалистов и аналитиков, не стоит. Даже в самой Германии крайне недовольны возможными коррупционными схемами при поставках вооружения для Украины. Несколько влиятельных немецких изданий получили доступ к секретному протоколу апрельского выступления заместителя германского военного атташе перед курсантами армейской школе в Деличе (Саксония), который заявил, что ена закупаемых боеприпасов была искусственно завышена, при этом боеприпасы "отсутствуют в необходимом количестве". Многие виды вооружений, поставленные Германией, практически невозможно использовать на передовой, пишут издания со ссылкой на секретный отчет.Например, Panzerhaubitze 2000, говорится в отчете, обладает "настолько высокой технической уязвимостью, что ее пригодность для войны подвергается серьезному сомнению". Боевой танк Leopard 1A5, хотя и считается надежным, "часто используется только как временная артиллерия из-за слишком слабой брони". Более современный Leopard 2A6 тоже уязвимые места: затраты на его ремонт высоки, и ремонтировать танк на передовой часто невозможно.Единственный вид вооружения, поставленного Германией, которое похвалили в отчете — это ЗРК Patriot. Да и то они американского производства. И все равно, как говорится в докладе атташе, Patriot "непригоден для интенсивного использования в войне, потому что батареи слишком старые, а больше невозможно поставлять запчасти от производителей". — Вряд ли немецкая крупная техника вообще пригодна для длительных военных кампаний. Сложное оборудование остается неиспользованным. "Оперативная ценность современной и сложной крупной техники невелика", —говорится в докладе заместителя атташе.Появление доклада вызвало грандиозный скандал в Минобороны Германии, которое наотрез отказалось комментировать журналистам выводы. Видимо, понадеялись, что шумиха утихнет. Между тем, скандалы с немецким оружием скоро продолжатся: влиятельное немецкое издание T-Online пишет, что на Украину поставили "левое" оборудование для систем ПВО IRIS-T. Речь идет о кране, необходимом для загрузки управляемых ракет: оказывается, немцы передали украинцам технику даже без сертификатов и лицензий. То есть, новые IRIS-T могут оказаться просто бесполезными.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250514/1063122803.html

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, германия, украина, россия, геннадий алехин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, мины, харьков, сумы, пво