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Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию

Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию - 14.05.2025 Украина.ру

Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию

Как и век назад, противники России мечтают сменить власть в стране и разделить её при поддержке Запада. Об этом 14 мая заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

2025-05-14T11:34

2025-05-14T11:34

2025-05-14T11:34

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Выступая на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина, глава СВР РФ рассказал о российских правах на этот регион. При этом, как сообщает РИА Новости, глава спецслужбы подверг критике уехавших из России оппозиционеров.В ходе мероприятия глава СВР отметил, что после безоговорочной капитуляции японских милитаристов в 1945 году вопрос о территориальной принадлежности Сахалина был навсегда снят с повестки дня.Япония поставляет на Украину военную помощь и оказывает иную поддержку нынешнему руководству постсоветской республики.Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел историю региона в публикации Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?

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