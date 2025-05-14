Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию - 14.05.2025 Украина.ру
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Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию
Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию - 14.05.2025 Украина.ру
Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию
Как и век назад, противники России мечтают сменить власть в стране и разделить её при поддержке Запада. Об этом 14 мая заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
2025-05-14T11:34
2025-05-14T11:34
новости
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запад
япония
сергей нарышкин
служба внешней разведки
свр
оппозиция
оппозиционеры
релоканты
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Выступая на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина, глава СВР РФ рассказал о российских правах на этот регион. При этом, как сообщает РИА Новости, глава спецслужбы подверг критике уехавших из России оппозиционеров.В ходе мероприятия глава СВР отметил, что после безоговорочной капитуляции японских милитаристов в 1945 году вопрос о территориальной принадлежности Сахалина был навсегда снят с повестки дня.Япония поставляет на Украину военную помощь и оказывает иную поддержку нынешнему руководству постсоветской республики.Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел историю региона в публикации Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?
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новости, россия, запад, япония, сергей нарышкин, служба внешней разведки , свр, оппозиция, оппозиционеры, релоканты, русофобия, национальная безопасность
Новости, Россия, Запад, Япония, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , СВР, оппозиция, оппозиционеры, релоканты, Русофобия, национальная безопасность

Уехавшие из России вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию

11:34 14.05.2025
 
© historyrussia.org
© historyrussia.org
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Как и век назад, противники России мечтают сменить власть в стране и разделить её при поддержке Запада. Об этом 14 мая заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Выступая на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина, глава СВР РФ рассказал о российских правах на этот регион. При этом, как сообщает РИА Новости, глава спецслужбы подверг критике уехавших из России оппозиционеров.
"Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей", - заявил Нарышкин.
В ходе мероприятия глава СВР отметил, что после безоговорочной капитуляции японских милитаристов в 1945 году вопрос о территориальной принадлежности Сахалина был навсегда снят с повестки дня.
Япония поставляет на Украину военную помощь и оказывает иную поддержку нынешнему руководству постсоветской республики.
Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел историю региона в публикации Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?
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