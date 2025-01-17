https://ukraina.ru/20250117/1060342849.html

Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?

Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю? - 17.01.2025 Украина.ру

Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?

Американские войска перебрасывают морскую пехоту из Окинавы (Япония) на Гуам (США) спустя 19 лет после заключения межправительственных договоренностей. Передислокация сопровождается вооружением Японии американскими военно-техническими новинками, недовольством в рядах военнослужащих армии США и среди жителей Окинавы

2025-01-17T17:28

2025-01-17T17:28

2025-01-17T17:28

эксклюзив

япония

сша

китай

дональд трамп

барак обама (старший)

олег хавич

ввс

aukus

мид

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Скучают по "Джопе"Уход из Окинавы отдалит американские силы от Китая, заявил западным журналистам командующий корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит. По его словам, Китай стремится оказать дальнейшее давление на "критический театр", а размещение морпехов на Гуаме, Гавайях, в Австралии и в континентальной части США уводит армию "в неправильном направлении". Американским военным руководством тысячекилометровая линия архипелагов к востоку от Поднебесной всегда рассматривалась как критически важная для планирования и проведения военных операций."Гуам помещает нас по ту сторону международной линии перемены дат (проходит рядом с Гуамом. - Ред.). Это отдаляет нас от театра кризиса, от приоритетного театра. Каждый раз, когда вы даете Китаю фут, они отнимают милю. Они понимают только одно — надежную сдерживающую силу. И эта надежная сдерживающая сила должна присутствовать, чтобы победить, что для меня означает быть на первой островной линии", - сказал он.На Окинаве, где находится 70% всех военных объектов США в Японии, на базе ВВС "Футенма" размещены около 19 тысяч американских военнослужащих. Около 9 тысяч американских морпехов выведут, из них около 4 тысяч переведут на Гуам. Всего в Японии, по данным из открытых источников, размещены около 50 тысяч военнослужащих армии США.Хотя, исходя из документов ООН, Окинаву должны были покинуть 5 тысяч морских пехотинцев и 1300 членов их семей."Сумма расходов на передислокацию сил была ограничена 8,7 млрд долларов США, из которых 3 млрд долларов США будут предоставлены правительством Японии. В этом бюджете предусмотрены средства на реализацию проектов за пределами базы для улучшения гражданских объектов водоснабжения, систем очистки сточных вод и портовых сооружений, масштабного ремонта дорог и реконструкции мостов в Хагатне (Гуам. - Ред.)", - говорится в документе.В начале декабря 2024 года на Окинаве все еще шло своим чередом. Затем американские морпехи отдали дань традициям и планово сменили командующего флота в Японии Патрика Дзиекана под позывным "Донк" на Джозефа Парсонса под позывным "Джопа".И уже при "Джопе" на Гуам отправили первый контингент численностью около 100 морских пехотинцев. Их заняли строительством инфраструктуры на новой базе Кэмп-Блаз. Эту базу открыли в январе 2023 года, она способна принять 4 тысячи солдат. Комплекс представляет из себя более двух десятков сооружений: от укреплений до образовательных центров, поликлиники и штаба.Вывод начался после того, как японский суд приговорил очередного насильника из числа американских солдат к тюремному сроку. Но гарантий, планов или графика вывода остальных морпехов властям Окинавы никто не предоставил. Даже официальный Токио.По данным японских СМИ, ссылающихся на анонимные американские источники, договоренности якобы будут выполнены к 2028 году, но никаких подтверждений этому нет.Изнасилования и ТайваньВ 2006 году Токио и Вашингтон договорились сократить американское военное присутствие в жилых кварталах Окинавы. Базу должны были перенести из застроенного района на побережье. В 2010 году у базы собрались, по сообщениям СМИ, десятки тысяч возмущенных японцев, которые потребовали вообще ее убрать с острова.Из-за невозможности закрыть базу в 2010 году в отставку ушел премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Тогда ему пришлось заключить соглашение с бывшим президентом США Бараком Обамой о сохранении "Футенмы", а жителей острова попросить "разделить это бремя".Работы по переносу базы на побережье продолжились позже.В 2012 году власти США и Японии договорились о переводе части военнослужащих на Гуам из-за отсутствия прогресса с переносом "Футенмы".Вывод первых 100 морпехов в конце 2024 года островитян не обрадовал, протесты продолжились. Журналистам японского агентства Kyodo 64-летняя женщина заявила, что не будет чувствовать себя в безопасности, пока не уйдут все американские военнослужащие. Антивоенные митинги подогрел чрезмерный интерес США к Тайваню - местные жители понимают, что в случае вооруженного конфликта окажутся на линии огня. Ведь от Окинавы до Шанхая - 700 километров, а самой западной точки Японии в Окинаве - острове Йонагуни - 125 км. Основную часть Японии отделяют от Окинавы 544 километра.Причем с 1970-х годов в тлеющем состоянии находится территориальный спор между Японией и Китаем о принадлежности островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Руководство Штатов неоднократно подтверждали свою версию о японской собственности и осуждали Китай. Вплоть до Джозефа Байдена, который, будучи кандидатом в президенты США, в 2020 году заявил о готовности защищать суверенитет Японии и на этих островах.Губернатору Окинавы Дэнни Тамаки приходится требовать от властей Японии в Токио какой-либо конкретики о выводе американских войск. 16 декабря 2024 года он встретился с министром обороны Японии Гэном Накатани и попросил предоставить четкий график вывода американских войск. Накатани в ответ пообещал "снизить нагрузку на Окинаву" и вспомнил про перенос "Футенмы" на побережье."Мы не знаем, когда [перенос базы "Футенма"] будет завершен, так что это совершенно бесперспективный проект", - опроверг его слова Тамаки.Тамаки поддерживают Конституционно-демократическая, Коммунистическая и Социал-демократическая партии Японии. Противниками выступают деятели из Либерал-демократической партии и партии Комэйто. Из-за принципиальной позиции Тамаки называют антиамериканским губернатором, хотя критики связывают его активную позицию исключительно с избирательными процессами.Вопрос вывода американских войск из Окинавы местные жители поднимают десятилетиями. Американские солдаты часто совершают преступления против половой неприкосновенности мирных островитян. Местная пресса сообщает об изнасилованиях как минимум несколько раз в год.В 1995 году трое американцев изнасиловали 12-летнюю девочку. В 2016 году сотрудник американской авиабазы убил 20-летнюю девушку. Его приговорили к пожизненному заключению. Это два самых резонансных случая, остальные стали обыденностью.В ноябре 2024 года 30-летний морпех избил и изнасиловал незнакомую женщину, и это стало пятым за год официально признанным преступлением против половой неприкосновенности.В мае того же года 21-летний морпех набросился на 20 летнюю девушку. Он избил ее, душил, пытался раздеть, но у него не получилось довести задуманное до конца. Несчастная отделалась синяками под глазами.Центральное правительство Японии скрывало факты изнасилований, о еще двух жертвах жители Окинавы узнали только благодаря журналистам. Так, в декабре 2023 года 24-летний американский летчик предложил 15-летней девочке покататься в его машине. Он отвез ее в апартаменты и изнасиловал. Девочка рассказала об этом матери, она обратилась в полицию. Через год насильника приговорили к пяти годам лишения свободы. В суде мужчина отказался признавать свою вину. Полицейские признались, что скрыли еще три аналогичных случая.Власти Окинавы не знали о преступлении, так как МИД Японии, как и японская полиция, скрывали эту информацию в интересах союзника - США. Представители американской армии в Японии просто пообещали окинавцам в ответ на серьезные обвинения наладить дисциплину в войсках.И это далеко не все преступления, которыми прославились сослуживцы капитана "Джопы".Что связывает Гуам и Окинаву?В 2025 году на Окинаве отметят 80-ю годовщину окончания боевых действий США и союзников против островитян (март-июнь 1945 года), в результате которых были убиты 242 225 человек (из них немногим более 14 тысяч - американцы). Имена высечены на краеугольном камне мира в городе Итоман. Список ежегодно пополняется. По подсчетам местных властей, от американских бомбежек погиб каждый четвертый житель острова.Окинава вошла в составе Японской империи в 1879 году. Ранее это был главный из 120 островов королевства Рюкю, где находится королевский дворец. Архипелаг всегда населяли не японцы, и от жителей Ямато (остальной Японии) они отличаются как языком, так и предпочтениями в пище.Операция американцев называлась "Операцией Айсберг". В планах был захват острова для развития плацдарма для нападения на основную часть Японии. Советский Союз победил в Великой Отечественной в Европе 9 мая, и уже в августе 1945 года начал боевые действия против Японии на Дальнем Востоке. Менее, чем за месяц были освобождены северные территории Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильские острова. Это произошло после того, как Штаты сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. А капитуляция Японии 2 сентября, возможно, спасла эту страну от дальнейших атомных бомбежек и от полномасштабного вторжения.Американские бомбардировщики вылетали с аэродрома на острове Тиниан в Марианском архипелаге, принадлежавший Японии с 1914 по 1944 годы. Остров находится в 160 километрах от Гуама, который был единственным в архипелаге, не доставшимся Японии после Первой мировой войны.Если не вдаваться в подробности, к войне между США и Японией в том числе привели экономические санкции Вашингтона, введённые в ответ на японскую территориальную экспансию в Юго-Восточной Азии. Японской стороне хотелось распределять азиатские ресурсы без участия стран Запада, что противоречило интересам США.Япония вышла из Лиги наций в 1933 году вместе с Германией. Подробнее о деятельности организации в материале Олега Хавича Лига Наций и "украинский вопрос"7 декабря 1941 года японская авиация буквально сожгла базу США Перл-Харбор на Гавайях. Через несколько дней японцы захватили остров Гуам, который достался Штатам в 1898 году после вооруженного конфликта с Испанией. Казарму на Гуаме построили в 1899 году.Штаты вернули себе Гуам в результате боевых действий к августу 1944 года. Оккупированная Окинава вернулась в состав Японии в мае 1972 года, но вместе с американскими войсками. Боевые действия на этих островах считаются одними из самых жестоких из-за бессчетных жертв среди гражданского населения, огромного количества самоубийств, зверств с обеих сторон.Новая база на Гуаме для морпехов из Окинавы названа Кэмп-Блаз в честь Висенте Томаса Гарридо Блаза - первого американского генерала морской пехоты из числа аборигенов - чаморро. Блаз родился на острове в 1928 году и оставался на Гуаме до освобождения от японской оккупации. Он служил в американской армии 29 лет, принимал участия в боевых действиях во Вьетнаме. К моменту японского вторжения Блазу было 13 лет.По данным американских источников, остров был максимально незащищен - гарнизон насчитывал несколько сотен неподготовленных морпехов, гвардейцев и военнослужащих ВМС. Из оружия, как утверждается в сборнике воспоминаний очевидцев, были в основном устаревшие винтовки, некоторые и вовсе учебные. Боевые действия продлились всего один час - американцы капитулировали. Сопротивление было невозможным - против гарнизона Гуама японцы выставили около 6 тысяч военнослужащих.В настоящее время Гуам - одна из самых милитаризованных территорий в мире. 10 декабря 2024 года Штаты провели здесь первые испытания нового комплекса ПРО Aegis в рамках создания усовершенствованной противоракетной и противовоздушной системы. В течение следующих десяти лет на острове планируют разместить комплексы ПВО и ПРО на 16 объектах. Другие подобные системы размещены в Японии и Южной Корее.Несмотря на то, что мероприятия, как заявляется, носят якобы оборонительный характер, пусковые установки Patriot и THAAD, входящие в американскую систему ПВО/ПРО, также предназначены для пуска ударных ракет, в том числе и "Томагавк".Подробнее о новых системах США на острове Гуам читайте в материале Алексея Туманова IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мираВооружение ЯпонииНа фоне мнимой демилитаризации Окинавы, США продолжают накачивать Японию оружием, возводить военные объекты. Перевооружение обывателям объясняют угрозой со стороны Китая и Северной Кореи, точно так же, как и вооружение Европы - специальной военной операцией России на Украине.Формальным поводом для размещения систем ПРО США в Японии называют серию массовых запусков баллистических ракет из КНДР в 2014 году. При Бараке Обаме на основной части Японии разместили второй радар AN/TPY-2, предназначенный для передачи данных ракетным комплексам (например, THAAD) как в Тихом океане, так и на Ближнем Востоке.Подробнее о комплексах THAAD читайте в материале Алексея Туманова Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAADПричем в основном в Японии используют комплексы Aegis морского базирования. В сентябре 2024 года американские власти согласовали продажу Японии технического оборудования для обновлений Aegis на сумму 150 млн долларов.За десять лет технологии сильно шагнули вперед, и в январе 2025 года Штаты поставили Японии уже модернизированную чуть ли не в седьмой раз версию радара дальнего обнаружения для Aegis AN/SPY-7(V)1. Почти такой же развернут на Аляске в составе комплекса американской национальной ПРО.Эти системы устанавливают на новые суперэсминцы ASEV для японского морфлота, которых у Японии будут пока только два. Первый планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, второй - в 2028. Всего, по данным из открытых источников, в составе военно-морских Сил самообороны Японии находятся 80 кораблей, в том числе 26 подводных лодок (у Китая, для сравнения, около 370 кораблей и 59 подлодок).Кроме этого, в милитаризации заинтересованы сами японские власти. С 2020 по 2024 год оборонный бюджет государства вырос на 19,3% - до 72,3 млрд долларов США. Об этом говорится в свежем отчете Global Data.Больше всего затрат приходится на закупки и строительство подводных лодок (класса Taigei), военно-морских кораблей (фрегаты класса Mogami), самолетов с фиксированным крылом (F-35 A/B), наземных транспортных средств и других видов техники. Аналитики предполагают, что Япония сосредоточится на закупке систем для дальнобойных ударов. Тенденция показывает, что в будущем инвестиции в системы ПРО и возможности наступательного удара увеличатся.Вооружение так называемых Сил самообороны Японии отлично вписывается в курс сдерживания Китая, который в 2016-2020 годах проводил президент США Дональд Трамп, а затем и президент США Джозеф Байден. Кроме этого, в декабре 2024 года Австралия, как союзник США по антикитайскому альянсу AUKUS (Австралия, Великобритания и США), впервые применила на учениях американские крылатые ракеты "Томагавк" и заключила соглашение с Великобританией, предполагающее дальнейшие поставки атомных подводных лодок. Американские производители получили контракты на производство новых ракет, в том числе и новейших "Томагавков", а Пентагон опубликовал большой отчет об угрозах со стороны Китая.AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?Японские журналисты считают, что с возвращением Дональда Трампа в Овальный кабинет политика США по отношению к Японии не изменится. На эту тему в местных СМИ опубликовано множество статей экспертов. В то же время, встреча премьер-министра Японии Сигэру Исибы с Трампом может состояться в феврале 2025 года. Ожидается, что японский премьер лично посетит США.А на инаугурацию Трампа 20 января отправят не обычного посла, а целого главу МИД Такэси Ивая (здоровался за руку с Владимиром Зеленским в ноябре 2024 года). Он рассчитывает сначала выстроить отношения с новой администрацией США и встретиться с будущим главой Госдепа Марко Рубио. На следующий день после инаугурации возможна встреча дипломатов в рамках еще одного антикитайского проекта США - группы QUAD (стратегический договор между Австралией, Индией, США и Японией), но это будет уже другая история.

https://ukraina.ru/20241205/1059438378.html

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