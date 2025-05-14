https://ukraina.ru/20250514/tretiy-eshelon-i-povozka-so-snaryadami-istoriya-voyny-kotoruyu-mne-ne-rasskazyvali-1063119309.html

Третий эшелон и повозка со снарядами. История войны, которую мне не рассказывали

Третий эшелон и повозка со снарядами. История войны, которую мне не рассказывали - 14.05.2025 Украина.ру

Третий эшелон и повозка со снарядами. История войны, которую мне не рассказывали

Военные истории в нашей семье за столом никогда не звучали. А если и звучали, то меня в тот момент за этим столом, видимо, не было. Думаю, оба моих деда не считали свой скромный вклад в дело общей Победы в Великой Отечественной войне чем-то особым.

2025-05-14T14:58

2025-05-14T14:58

2025-05-14T14:58

мариуполь

история

запад

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максим мамин

красная армия

эксклюзив

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И сегодня я, бережно собрав от ныне живущих чудом сохранившиеся крупицы их редких рассказов, наверное, впервые в истории нашей семьи попробую взглянуть на это немного иначе.Андрей Киор, сын Лазаря, солдат Красной АрмииМой дед Андрей любил меня очень сильно. Наверное, точно так же, как и все деды любят своих внуков, но мне всегда казалось, что намного больше. В его взгляде, помимо искренней любви, я всегда замечал какой-то оттенок ностальгии, что ли. Как-будто он видел во мне то, что потерял сам.Его военная история началась со дня освобождения Мариуполя от фашистов, в сентябре 1943 года. После двухлетней оккупации города Красная Армия стала пополняться бойцами из местного населения. Немца гнали на Запад, он жестоко огрызался и цеплялся за каждый выступ. Одним из таких выступов стала река Молочная под Мелитополем, где враг создал мощнейший оборонительный рубеж на открытом, прекрасно просматриваемом и простреливаемом пространстве.Туда и отправился мой дед в составе 130-й стрелковой дивизии. Около 10 дней пешего марша – и вот новобранцы уже являются полноценными участниками одного из самых сложных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – Мелитопольской операции.Батальон не совсем был готов к бою – у некоторых даже не было оружия. Но комбат дал установку: бежать вперёд и подхватывать оружие раненных или убитых бойцов. Врагу нельзя было давать время на подтягивание сил.Первую линию атаки фашисты расстреляли полностью, не выжил почти никто. Собственно, и надеяться молодым бойцам было особо не на что: вражеские укрепления были надёжно защищены со всех сторон, а наши бойцы находились просто в степи, трава не доходила и до колена, укрыться от шквального огня было вообще негде.Второй эшелон ожидаемо постигла та же участь. Мой дед был в третьем. Комбат уже был готов дать команду к атаке. Но тут подоспел командир полка. Раскритиковав на нелитературном русском языке бессмысленную тактику комбата, более опытный командир отдал приказ артиллерийским подразделениям начать огонь по вражеским укреплениям. Когда врага плотно прижали к земле, наши пошли в атаку. На этот раз – в победную. Для деда тот тяжёлый бой был первым и последним. Он получил ранение в ногу, и дальше волею судьбы его вклад в Победу уже заключался в восстановлении разрушенного немцами народного хозяйства.Могу ли я считать его Героем той войны? Несомненно. Как и каждый боец, взявший в руки оружие и шагнувший навстречу смерти, в защиту своей страны, своего народа, мой дед, Андрей Лазаревич Киор, рядовой Красной Армии, заслуживает этого слова. И отныне своим детям и внукам я так и буду говорить: ваш прадед – Герой войны. Потому что это правда.На этой фотографии – он именно в том возрасте, когда в Мариуполь пришла война. После Победы его привычной одеждой стал уже не костюм, а шофёрская роба – он водил грузовик в колхозе, разбирался в любом транспорте, был очень уважаемым человеком. Костюм, конечно, иногда надевал – когда приглашали на встречи ветеранов или награждали юбилейными медалями.Но мне кажется, что, с доброй улыбкой глядя на меня, постоянно одетого в привычный костюм, он видел и свою другую, несвершившуюся судьбу. Ту, где он не восстанавливает из руин разрушенное прошлое, а хранит и улучшает созданное предыдущими поколениями.Как мы сегодня.Иван Гаврилок, кавалер Ордена ЛенинаМамин отец встретил войну одиннадцатилетним подростком. Ну какая тут может быть военная история? Ан нет.Я только сейчас задал маме этот вопрос. Ничего, кроме возраста своего деда на момент начала войны, я не знал. Собственно, предыдущие семейные разговоры на эту тему так и заканчивались: "Да ему ж одиннадцать было, какое там участие в боях!".Сегодня мама сказала то же самое. Но добавила одну фразу: "Ну, снаряды он на подводе возил на передовую. А сам – нет, не воевал…"Тут я, признаюсь честно, слегка прослезился. Мой дед, Иван Иванович Гаврилок, которого я всю свою жизнь не считал участником войны, будучи 11-летним мальчиком, запрягал повозку и помогал Красной Армии тем, чем мог помочь. Возил бойцам артиллерийские снаряды. Которые потом разносили в щепки вражеские укрепления. Понятно, что его никто не заставлял это делать. Он сознательно рисковал своей жизнью, ради общей Победы. А это значит – он всё-таки воевал. Несмотря на возраст.Могу ли я считать его Героем той войны?.. Теперь это уже риторический вопрос.После войны мамин отец всю жизнь трудился на Харцызском сталепроволочно-канатном заводе. Был одним из лучших, получил Орден Ленина.О других родственниках сотрудников редакции издания Украина.ру - в публикациях издания, например "Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!", а так же здесь: "Наши", которые победили фашизм

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Андрей Киор

мариуполь, история, запад, мелитополь, янош лазар, семенов андрей, максим мамин, красная армия, эксклюзив