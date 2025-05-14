Третий эшелон и повозка со снарядами. История войны, которую мне не рассказывали
© предоставлено автором
© предоставлено автором
Военные истории в нашей семье за столом никогда не звучали. А если и звучали, то меня в тот момент за этим столом, видимо, не было. Думаю, оба моих деда не считали свой скромный вклад в дело общей Победы в Великой Отечественной войне чем-то особым.
И сегодня я, бережно собрав от ныне живущих чудом сохранившиеся крупицы их редких рассказов, наверное, впервые в истории нашей семьи попробую взглянуть на это немного иначе.
Андрей Киор, сын Лазаря, солдат Красной Армии
Мой дед Андрей любил меня очень сильно. Наверное, точно так же, как и все деды любят своих внуков, но мне всегда казалось, что намного больше. В его взгляде, помимо искренней любви, я всегда замечал какой-то оттенок ностальгии, что ли. Как-будто он видел во мне то, что потерял сам.
Его военная история началась со дня освобождения Мариуполя от фашистов, в сентябре 1943 года. После двухлетней оккупации города Красная Армия стала пополняться бойцами из местного населения. Немца гнали на Запад, он жестоко огрызался и цеплялся за каждый выступ. Одним из таких выступов стала река Молочная под Мелитополем, где враг создал мощнейший оборонительный рубеж на открытом, прекрасно просматриваемом и простреливаемом пространстве.
Туда и отправился мой дед в составе 130-й стрелковой дивизии. Около 10 дней пешего марша – и вот новобранцы уже являются полноценными участниками одного из самых сложных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – Мелитопольской операции.
Батальон не совсем был готов к бою – у некоторых даже не было оружия. Но комбат дал установку: бежать вперёд и подхватывать оружие раненных или убитых бойцов. Врагу нельзя было давать время на подтягивание сил.
Батальон не совсем был готов к бою – у некоторых даже не было оружия. Но комбат дал установку: бежать вперёд и подхватывать оружие раненных или убитых бойцов. Врагу нельзя было давать время на подтягивание сил.
Первую линию атаки фашисты расстреляли полностью, не выжил почти никто. Собственно, и надеяться молодым бойцам было особо не на что: вражеские укрепления были надёжно защищены со всех сторон, а наши бойцы находились просто в степи, трава не доходила и до колена, укрыться от шквального огня было вообще негде.
Второй эшелон ожидаемо постигла та же участь. Мой дед был в третьем. Комбат уже был готов дать команду к атаке. Но тут подоспел командир полка. Раскритиковав на нелитературном русском языке бессмысленную тактику комбата, более опытный командир отдал приказ артиллерийским подразделениям начать огонь по вражеским укреплениям.
Когда врага плотно прижали к земле, наши пошли в атаку. На этот раз – в победную. Для деда тот тяжёлый бой был первым и последним. Он получил ранение в ногу, и дальше волею судьбы его вклад в Победу уже заключался в восстановлении разрушенного немцами народного хозяйства.
Когда врага плотно прижали к земле, наши пошли в атаку. На этот раз – в победную. Для деда тот тяжёлый бой был первым и последним. Он получил ранение в ногу, и дальше волею судьбы его вклад в Победу уже заключался в восстановлении разрушенного немцами народного хозяйства.
Могу ли я считать его Героем той войны? Несомненно. Как и каждый боец, взявший в руки оружие и шагнувший навстречу смерти, в защиту своей страны, своего народа, мой дед, Андрей Лазаревич Киор, рядовой Красной Армии, заслуживает этого слова. И отныне своим детям и внукам я так и буду говорить: ваш прадед – Герой войны. Потому что это правда.
На этой фотографии – он именно в том возрасте, когда в Мариуполь пришла война. После Победы его привычной одеждой стал уже не костюм, а шофёрская роба – он водил грузовик в колхозе, разбирался в любом транспорте, был очень уважаемым человеком. Костюм, конечно, иногда надевал – когда приглашали на встречи ветеранов или награждали юбилейными медалями.
Но мне кажется, что, с доброй улыбкой глядя на меня, постоянно одетого в привычный костюм, он видел и свою другую, несвершившуюся судьбу. Ту, где он не восстанавливает из руин разрушенное прошлое, а хранит и улучшает созданное предыдущими поколениями.
На этой фотографии – он именно в том возрасте, когда в Мариуполь пришла война. После Победы его привычной одеждой стал уже не костюм, а шофёрская роба – он водил грузовик в колхозе, разбирался в любом транспорте, был очень уважаемым человеком. Костюм, конечно, иногда надевал – когда приглашали на встречи ветеранов или награждали юбилейными медалями.
Но мне кажется, что, с доброй улыбкой глядя на меня, постоянно одетого в привычный костюм, он видел и свою другую, несвершившуюся судьбу. Ту, где он не восстанавливает из руин разрушенное прошлое, а хранит и улучшает созданное предыдущими поколениями.
Как мы сегодня.
Иван Гаврилок, кавалер Ордена Ленина
Мамин отец встретил войну одиннадцатилетним подростком. Ну какая тут может быть военная история? Ан нет.
Я только сейчас задал маме этот вопрос. Ничего, кроме возраста своего деда на момент начала войны, я не знал. Собственно, предыдущие семейные разговоры на эту тему так и заканчивались: "Да ему ж одиннадцать было, какое там участие в боях!".
Сегодня мама сказала то же самое. Но добавила одну фразу: "Ну, снаряды он на подводе возил на передовую. А сам – нет, не воевал…"
Тут я, признаюсь честно, слегка прослезился. Мой дед, Иван Иванович Гаврилок, которого я всю свою жизнь не считал участником войны, будучи 11-летним мальчиком, запрягал повозку и помогал Красной Армии тем, чем мог помочь. Возил бойцам артиллерийские снаряды. Которые потом разносили в щепки вражеские укрепления. Понятно, что его никто не заставлял это делать. Он сознательно рисковал своей жизнью, ради общей Победы. А это значит – он всё-таки воевал. Несмотря на возраст.
Могу ли я считать его Героем той войны?.. Теперь это уже риторический вопрос.
После войны мамин отец всю жизнь трудился на Харцызском сталепроволочно-канатном заводе. Был одним из лучших, получил Орден Ленина.
О других родственниках сотрудников редакции издания Украина.ру - в публикациях издания, например "Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!", а так же здесь: "Наши", которые победили фашизм
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