https://ukraina.ru/20250506/nashi-kotorye-pobedili-fashizm-1062955433.html

"Наши", которые победили фашизм

"Наши", которые победили фашизм - 06.05.2025 Украина.ру

"Наши", которые победили фашизм

9 мая моя мама всегда говорила: "Что ты хочешь? Газировку? Мороженое? Какое? Сколько?" И в этот день я получала всего и столько, что уже, казалось, из ушей скоро польётся газировка с мороженым. Газировка лилась из носа, я икала, но страсть к газировке была сильнее.

2025-05-06T11:35

2025-05-06T11:35

2025-05-06T11:35

ржев

берлин

красная площадь

дмитрий жуков

иван конев

адольф гитлер

красная армия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062956026_0:280:954:817_1920x0_80_0_0_cd92175dc18f7cc4e5797e5ced059361.jpg

- С двойным сиропом? Ещё?Я могла только кивать, продолжая икать и стараясь делать глотки побольше.Всё, всё что хочешь.- Потому что твои дедушки в этот день купили бы тебе всё, что ты хочешь, - говорила мама.Я знала, что дедушки погибли на войне. Что была страшная война, что мама с папой голодали и работали для фронта, хотя были ещё школьниками.Я знала про фашизм, про подвиг молодогвардейцев, все обсуждали Любку Шевцову и Олега Кошевого в фильме "Молодая гвардия".Я знала, что "наши" победили и дошли до Берлина."Наши"Вот это слово "наши" - это было какое-то кодовое слово, оно поднимало над землёй и заставляло летать мои поцарапанные ноги в сандалях - таких же, как у всех моих друзей, у "наших" в нашем дворе.Это было огромное и ясное слово, которое вмещало в себя всех, кого я знала: родителей, бабушек, теть и дядь, детей и погибших дедушек. И их товарищей, которые погибли и тех, кто выжил, и сейчас идёт в военной одежде с медалями по городу.Слово "наши" вмещало, если задуматься, вообще всех на земле. Потому что фашистов же мы победили. Их больше нет. Остались только "наши".Это было то, что я точно и ясно знала в семь лет. И все мои друзья во дворе знали то же самое. И никаких разногласий, вообще никаких.Все смотрели парад (это было довольно скучно, но тоже приятно: какие-то машины, Красная площадь, красиво идут солдатики). Потом шли гулять или в гости (газировка, мороженое, торт, шарики и т.д.)Кричали "Ура!", смеялись и вечером смотрели салют. Все были весёлые, пели и танцевали, родители были молодые, мы с братом маленькие.Это всегда был огромный, огромный счастливый день.И дедушки тоже были рядом. Они как будто присутствовали рядом с нами и гладили меня по голове.А может быть, так и было.Максим МурзинПапин папа, Максим Иванович Мурзин, ушёл на войну в 1941-ом и погиб под Ржевом в 1942-ом.Он был простым солдатом, связистом. Папа рассказывал, что им написали сослуживцы: тянул телефонный кабель и попал под обстрел.Он был человеком чрезвычайно добрым и ответственным. До войны - счетовод в колхозе.Огромная битва той войны.Битва под Ржевом продолжалась с января 1942 по март 1943.Главнокомандующие наши - Жуков и Конев. Со стороны фашистов - Модель и Клюге. Нашим противостояла группа армий "Центр".В итоге 9-я армия вермахта вынуждена была отступить 5 марта 1943 года.Потери и Красной армии, и армии вермахта были огромными, битва под Ржевом сковала огромные силы немецкой армии, что сделало возможным успех под Сталинградом и в других сражениях той войны.И конечно, "под Ржевом" отстояли Москву.Александр СоколовА мамин папа, Александр Павлович Соколов, погиб под Кёнигсбергом.Операция по взятию Кёнигсберга шла с января по апрель 1945. В результате основные силы немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены, а Кёнигсберг был взят после штурма 9 апреля 1945 года.Дедушка был простой солдат, и больше мы не знаем ничего. Воевал, погиб.В обычной жизни был прорабом на стройке. Приходил домой на обед, и всегда приводил двух-трёх рабочих. Не мог есть один.Когда уходил на фронт, купил и привёл домой корову. Так и выжили моя мама, её маленькая сестра и бабушка.В большом селе Зайково Ирбитского района Свердловской области.А папина семья жила рядом, через дом.Почти все отцы ушли тогда из этого села на фронт, и большинство погибли.У мамы остались на всю жизнь следы язв на ногах: от голодной жизни в войну и плохой еды.Шахта 4-4 БисМы живём только благодаря им. Благодаря нашим отцам, дедушкам или прадедушкам.Не в концлагерях находимся, не в шурфах шахты 4-4 Бис и подобным жутким местам.Между прочим, про шахту 4-4 Бис что-нибудь говорят на Западе? Хоть одна публикация есть?Наверняка, нет. Зато много про какие-нибудь героические битвы американцев, англичан или вот, например, французов во время оккупации. Которых тысяч 100 (а может, и 300?) служило в армии вермахта. Точных данных нет.Продержались они в 1940 году против Гитлера ровно 43 дня. Год после этого не было вообще никакого сопротивления или партизанского движения.А в движении Сопротивления, партизан "маки" было в 1944 году 135 тысяч человек. Из них 60 тысяч - испанские коммунисты, 2 тысячи - немецкие коммунисты, 3 тысячи - советские люди, военнопленные или угнанные на работу, которым удалось сбежать. Были и русские эмигранты, уехавшие после гражданской войны.Потом, конечно, в 1945, в Сопротивление начали записываться миллионы.Это ни в коем случае не значит, что Сопротивления не было. Было, конечно. И воевали, и погибали французы так же героически, как и другие борцы с фашизмом.Но было их намного меньше, чем в рядах вермахта.В одной этой шахте в Донецкой области - от 70 до 100 тысяч убитых мирных жителей Донбасса, из них примерно 20 тысяч евреев.Глубина шахты 365 метров, ширина - 3 метра. Шахта была завалена трупами на 310 метров. Но в шахту фашисты засыпали каустическую соду, то есть понять, сколько реально там убитых мирных жителей, не представляется возможным.От 70 до 100 тысяч.Это второе самое массовое захоронение жертв оккупации в СССР после Бабьего яра в Киеве.Население Донецка за время оккупации уменьшилось в три раза.Поэтому рассказы президента США про "величайший вклад" их нации в победу над фашизмом - просто отвратительны.Пусть приедет к шахте 4-4 Бис и что-нибудь хотя бы частично поймёт.Если сможет, конечно.Потому что понять это в полной мере могут только "наши" - любой национальности, веры и гражданства."Сашка, я тебя люблю!"А не так давно из окна поезда в городе Ростове-на-Дону я увидела надпись на стене:"Сашка, я тебя люблю! Аня Соколова."Я так и стояла, открыв рот.Это же имена моих дедушки и бабушки. И фамилия.Живут и любят друг друга Саша и Аня. По крайней мере, Аня Соколова - точно.И мы все живём и любим.Только благодаря им.Только благодаря им, миллионам наших дедушек, бабушек, родителей, дядей. Миллионам "наших", победивших фашизм.Вечная им память!На фото: Максим Иванович Мурзин, рядовой, погиб в 1942 году под городом Ржев.Редакция издания Украина.ру публикует рассказы своих сотрудников, а так же читателей издания об их родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. О своем отце рассказал главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов "Отец не любил вспоминать о войне", шеф-редактор Захар Виноградов "Ярость благородная", шеф-редактор Телеграм-канала Константин Кеворкян "Мой "Бессмертный полк": о личном накануне Дня Победы"

ржев

берлин

красная площадь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

ржев, берлин, красная площадь, дмитрий жуков, иван конев, адольф гитлер, красная армия, эксклюзив