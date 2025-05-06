"Наши", которые победили фашизм - 06.05.2025 Украина.ру
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"Наши", которые победили фашизм
"Наши", которые победили фашизм - 06.05.2025 Украина.ру
"Наши", которые победили фашизм
9 мая моя мама всегда говорила: "Что ты хочешь? Газировку? Мороженое? Какое? Сколько?" И в этот день я получала всего и столько, что уже, казалось, из ушей скоро польётся газировка с мороженым. Газировка лилась из носа, я икала, но страсть к газировке была сильнее.
2025-05-06T11:35
2025-05-06T11:35
ржев
берлин
красная площадь
дмитрий жуков
иван конев
адольф гитлер
красная армия
эксклюзив
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- С двойным сиропом? Ещё?Я могла только кивать, продолжая икать и стараясь делать глотки побольше.Всё, всё что хочешь.- Потому что твои дедушки в этот день купили бы тебе всё, что ты хочешь, - говорила мама.Я знала, что дедушки погибли на войне. Что была страшная война, что мама с папой голодали и работали для фронта, хотя были ещё школьниками.Я знала про фашизм, про подвиг молодогвардейцев, все обсуждали Любку Шевцову и Олега Кошевого в фильме "Молодая гвардия".Я знала, что "наши" победили и дошли до Берлина."Наши"Вот это слово "наши" - это было какое-то кодовое слово, оно поднимало над землёй и заставляло летать мои поцарапанные ноги в сандалях - таких же, как у всех моих друзей, у "наших" в нашем дворе.Это было огромное и ясное слово, которое вмещало в себя всех, кого я знала: родителей, бабушек, теть и дядь, детей и погибших дедушек. И их товарищей, которые погибли и тех, кто выжил, и сейчас идёт в военной одежде с медалями по городу.Слово "наши" вмещало, если задуматься, вообще всех на земле. Потому что фашистов же мы победили. Их больше нет. Остались только "наши".Это было то, что я точно и ясно знала в семь лет. И все мои друзья во дворе знали то же самое. И никаких разногласий, вообще никаких.Все смотрели парад (это было довольно скучно, но тоже приятно: какие-то машины, Красная площадь, красиво идут солдатики). Потом шли гулять или в гости (газировка, мороженое, торт, шарики и т.д.)Кричали "Ура!", смеялись и вечером смотрели салют. Все были весёлые, пели и танцевали, родители были молодые, мы с братом маленькие.Это всегда был огромный, огромный счастливый день.И дедушки тоже были рядом. Они как будто присутствовали рядом с нами и гладили меня по голове.А может быть, так и было.Максим МурзинПапин папа, Максим Иванович Мурзин, ушёл на войну в 1941-ом и погиб под Ржевом в 1942-ом.Он был простым солдатом, связистом. Папа рассказывал, что им написали сослуживцы: тянул телефонный кабель и попал под обстрел.Он был человеком чрезвычайно добрым и ответственным. До войны - счетовод в колхозе.Огромная битва той войны.Битва под Ржевом продолжалась с января 1942 по март 1943.Главнокомандующие наши - Жуков и Конев. Со стороны фашистов - Модель и Клюге. Нашим противостояла группа армий "Центр".В итоге 9-я армия вермахта вынуждена была отступить 5 марта 1943 года.Потери и Красной армии, и армии вермахта были огромными, битва под Ржевом сковала огромные силы немецкой армии, что сделало возможным успех под Сталинградом и в других сражениях той войны.И конечно, "под Ржевом" отстояли Москву.Александр СоколовА мамин папа, Александр Павлович Соколов, погиб под Кёнигсбергом.Операция по взятию Кёнигсберга шла с января по апрель 1945. В результате основные силы немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены, а Кёнигсберг был взят после штурма 9 апреля 1945 года.Дедушка был простой солдат, и больше мы не знаем ничего. Воевал, погиб.В обычной жизни был прорабом на стройке. Приходил домой на обед, и всегда приводил двух-трёх рабочих. Не мог есть один.Когда уходил на фронт, купил и привёл домой корову. Так и выжили моя мама, её маленькая сестра и бабушка.В большом селе Зайково Ирбитского района Свердловской области.А папина семья жила рядом, через дом.Почти все отцы ушли тогда из этого села на фронт, и большинство погибли.У мамы остались на всю жизнь следы язв на ногах: от голодной жизни в войну и плохой еды.Шахта 4-4 БисМы живём только благодаря им. Благодаря нашим отцам, дедушкам или прадедушкам.Не в концлагерях находимся, не в шурфах шахты 4-4 Бис и подобным жутким местам.Между прочим, про шахту 4-4 Бис что-нибудь говорят на Западе? Хоть одна публикация есть?Наверняка, нет. Зато много про какие-нибудь героические битвы американцев, англичан или вот, например, французов во время оккупации. Которых тысяч 100 (а может, и 300?) служило в армии вермахта. Точных данных нет.Продержались они в 1940 году против Гитлера ровно 43 дня. Год после этого не было вообще никакого сопротивления или партизанского движения.А в движении Сопротивления, партизан "маки" было в 1944 году 135 тысяч человек. Из них 60 тысяч - испанские коммунисты, 2 тысячи - немецкие коммунисты, 3 тысячи - советские люди, военнопленные или угнанные на работу, которым удалось сбежать. Были и русские эмигранты, уехавшие после гражданской войны.Потом, конечно, в 1945, в Сопротивление начали записываться миллионы.Это ни в коем случае не значит, что Сопротивления не было. Было, конечно. И воевали, и погибали французы так же героически, как и другие борцы с фашизмом.Но было их намного меньше, чем в рядах вермахта.В одной этой шахте в Донецкой области - от 70 до 100 тысяч убитых мирных жителей Донбасса, из них примерно 20 тысяч евреев.Глубина шахты 365 метров, ширина - 3 метра. Шахта была завалена трупами на 310 метров. Но в шахту фашисты засыпали каустическую соду, то есть понять, сколько реально там убитых мирных жителей, не представляется возможным.От 70 до 100 тысяч.Это второе самое массовое захоронение жертв оккупации в СССР после Бабьего яра в Киеве.Население Донецка за время оккупации уменьшилось в три раза.Поэтому рассказы президента США про "величайший вклад" их нации в победу над фашизмом - просто отвратительны.Пусть приедет к шахте 4-4 Бис и что-нибудь хотя бы частично поймёт.Если сможет, конечно.Потому что понять это в полной мере могут только "наши" - любой национальности, веры и гражданства."Сашка, я тебя люблю!"А не так давно из окна поезда в городе Ростове-на-Дону я увидела надпись на стене:"Сашка, я тебя люблю! Аня Соколова."Я так и стояла, открыв рот.Это же имена моих дедушки и бабушки. И фамилия.Живут и любят друг друга Саша и Аня. По крайней мере, Аня Соколова - точно.И мы все живём и любим.Только благодаря им.Только благодаря им, миллионам наших дедушек, бабушек, родителей, дядей. Миллионам "наших", победивших фашизм.Вечная им память!На фото: Максим Иванович Мурзин, рядовой, погиб в 1942 году под городом Ржев.Редакция издания Украина.ру публикует рассказы своих сотрудников, а так же читателей издания об их родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. О своем отце рассказал главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов "Отец не любил вспоминать о войне", шеф-редактор Захар Виноградов "Ярость благородная", шеф-редактор Телеграм-канала Константин Кеворкян "Мой "Бессмертный полк": о личном накануне Дня Победы"
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ржев, берлин, красная площадь, дмитрий жуков, иван конев, адольф гитлер, красная армия, эксклюзив
Ржев, Берлин, Красная площадь, Дмитрий Жуков, Иван Конев, Адольф Гитлер, Красная Армия, Эксклюзив

"Наши", которые победили фашизм

11:35 06.05.2025
 
Максим Мурзин
Максим Мурзин
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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9 мая моя мама всегда говорила: "Что ты хочешь? Газировку? Мороженое? Какое? Сколько?" И в этот день я получала всего и столько, что уже, казалось, из ушей скоро польётся газировка с мороженым. Газировка лилась из носа, я икала, но страсть к газировке была сильнее.
- С двойным сиропом? Ещё?
Я могла только кивать, продолжая икать и стараясь делать глотки побольше.
Всё, всё что хочешь.
- Потому что твои дедушки в этот день купили бы тебе всё, что ты хочешь, - говорила мама.
Я знала, что дедушки погибли на войне. Что была страшная война, что мама с папой голодали и работали для фронта, хотя были ещё школьниками.
Я знала про фашизм, про подвиг молодогвардейцев, все обсуждали Любку Шевцову и Олега Кошевого в фильме "Молодая гвардия".
Я знала, что "наши" победили и дошли до Берлина.
"Наши"
Вот это слово "наши" - это было какое-то кодовое слово, оно поднимало над землёй и заставляло летать мои поцарапанные ноги в сандалях - таких же, как у всех моих друзей, у "наших" в нашем дворе.
Это было огромное и ясное слово, которое вмещало в себя всех, кого я знала: родителей, бабушек, теть и дядь, детей и погибших дедушек. И их товарищей, которые погибли и тех, кто выжил, и сейчас идёт в военной одежде с медалями по городу.
Слово "наши" вмещало, если задуматься, вообще всех на земле. Потому что фашистов же мы победили. Их больше нет. Остались только "наши".
Это было то, что я точно и ясно знала в семь лет. И все мои друзья во дворе знали то же самое. И никаких разногласий, вообще никаких.
Все смотрели парад (это было довольно скучно, но тоже приятно: какие-то машины, Красная площадь, красиво идут солдатики). Потом шли гулять или в гости (газировка, мороженое, торт, шарики и т.д.)
Кричали "Ура!", смеялись и вечером смотрели салют. Все были весёлые, пели и танцевали, родители были молодые, мы с братом маленькие.
Это всегда был огромный, огромный счастливый день.
И дедушки тоже были рядом. Они как будто присутствовали рядом с нами и гладили меня по голове.
А может быть, так и было.
Максим Мурзин
Папин папа, Максим Иванович Мурзин, ушёл на войну в 1941-ом и погиб под Ржевом в 1942-ом.
Он был простым солдатом, связистом. Папа рассказывал, что им написали сослуживцы: тянул телефонный кабель и попал под обстрел.
Он был человеком чрезвычайно добрым и ответственным. До войны - счетовод в колхозе.
Огромная битва той войны.
Битва под Ржевом продолжалась с января 1942 по март 1943.
Главнокомандующие наши - Жуков и Конев. Со стороны фашистов - Модель и Клюге. Нашим противостояла группа армий "Центр".
В итоге 9-я армия вермахта вынуждена была отступить 5 марта 1943 года.
Потери и Красной армии, и армии вермахта были огромными, битва под Ржевом сковала огромные силы немецкой армии, что сделало возможным успех под Сталинградом и в других сражениях той войны.
И конечно, "под Ржевом" отстояли Москву.
Александр Соколов
А мамин папа, Александр Павлович Соколов, погиб под Кёнигсбергом.
Операция по взятию Кёнигсберга шла с января по апрель 1945. В результате основные силы немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены, а Кёнигсберг был взят после штурма 9 апреля 1945 года.
Дедушка был простой солдат, и больше мы не знаем ничего. Воевал, погиб.
В обычной жизни был прорабом на стройке. Приходил домой на обед, и всегда приводил двух-трёх рабочих. Не мог есть один.
Когда уходил на фронт, купил и привёл домой корову. Так и выжили моя мама, её маленькая сестра и бабушка.
В большом селе Зайково Ирбитского района Свердловской области.
А папина семья жила рядом, через дом.
Почти все отцы ушли тогда из этого села на фронт, и большинство погибли.
У мамы остались на всю жизнь следы язв на ногах: от голодной жизни в войну и плохой еды.
Шахта 4-4 Бис
Мы живём только благодаря им.
Благодаря нашим отцам, дедушкам или прадедушкам.
Не в концлагерях находимся, не в шурфах шахты 4-4 Бис и подобным жутким местам.
Между прочим, про шахту 4-4 Бис что-нибудь говорят на Западе? Хоть одна публикация есть?
Наверняка, нет. Зато много про какие-нибудь героические битвы американцев, англичан или вот, например, французов во время оккупации. Которых тысяч 100 (а может, и 300?) служило в армии вермахта. Точных данных нет.
Продержались они в 1940 году против Гитлера ровно 43 дня. Год после этого не было вообще никакого сопротивления или партизанского движения.
А в движении Сопротивления, партизан "маки" было в 1944 году 135 тысяч человек. Из них 60 тысяч - испанские коммунисты, 2 тысячи - немецкие коммунисты, 3 тысячи - советские люди, военнопленные или угнанные на работу, которым удалось сбежать. Были и русские эмигранты, уехавшие после гражданской войны.
Потом, конечно, в 1945, в Сопротивление начали записываться миллионы.
Это ни в коем случае не значит, что Сопротивления не было. Было, конечно. И воевали, и погибали французы так же героически, как и другие борцы с фашизмом.
Но было их намного меньше, чем в рядах вермахта.
В одной этой шахте в Донецкой области - от 70 до 100 тысяч убитых мирных жителей Донбасса, из них примерно 20 тысяч евреев.
Глубина шахты 365 метров, ширина - 3 метра. Шахта была завалена трупами на 310 метров. Но в шахту фашисты засыпали каустическую соду, то есть понять, сколько реально там убитых мирных жителей, не представляется возможным.
От 70 до 100 тысяч.
Это второе самое массовое захоронение жертв оккупации в СССР после Бабьего яра в Киеве.
Население Донецка за время оккупации уменьшилось в три раза.
Поэтому рассказы президента США про "величайший вклад" их нации в победу над фашизмом - просто отвратительны.
Пусть приедет к шахте 4-4 Бис и что-нибудь хотя бы частично поймёт.
Если сможет, конечно.
Потому что понять это в полной мере могут только "наши" - любой национальности, веры и гражданства.
"Сашка, я тебя люблю!"
А не так давно из окна поезда в городе Ростове-на-Дону я увидела надпись на стене:
"Сашка, я тебя люблю! Аня Соколова."
Я так и стояла, открыв рот.
Это же имена моих дедушки и бабушки. И фамилия.
Живут и любят друг друга Саша и Аня. По крайней мере, Аня Соколова - точно.
И мы все живём и любим.
Только благодаря им.
Только благодаря им, миллионам наших дедушек, бабушек, родителей, дядей. Миллионам "наших", победивших фашизм.
Вечная им память!
На фото: Максим Иванович Мурзин, рядовой, погиб в 1942 году под городом Ржев.
Редакция издания Украина.ру публикует рассказы своих сотрудников, а так же читателей издания об их родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. О своем отце рассказал главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов "Отец не любил вспоминать о войне", шеф-редактор Захар Виноградов "Ярость благородная", шеф-редактор Телеграм-канала Константин Кеворкян "Мой "Бессмертный полк": о личном накануне Дня Победы"
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