Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет - 14.05.2025 Украина.ру
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Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет
Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет - 14.05.2025 Украина.ру
Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет
Российские активы, замороженные в Европе с начала украинского конфликта, из-за отсутствия юридических рамок конфисковать невозможно. Такое заявление 14 мая в эфире телеканала TF1 сделал президент Франции Эммануэль Макрон
2025-05-14T12:16
2025-05-14T12:16
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Он напомнил, что доходы от российских активов европейцы уже используют для поддержки Украины. Однако отметил, что конфисковать сами средства "легальных рамок нет". Французский президент призвал обеспечить сохранность российских средств и имущества, чтобы в случае отсутствия единодушия в ЕС по поводу санкций, они не пропали.С 2022 в Европе остаются замороженными около 200 миллиардов евро российских активов, большая часть сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. С прошлого года Брюссель передает доходы от этих средств Киеву.Президент России Владимир Путин называл подобные действия воровством, указывая, что безнаказанным это не останется. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил, что Москва ответит зеркально в случае конфискации ее замороженных активов на Западе.Между тем сегодня, 14 мая, стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.
https://ukraina.ru/20250514/yadernyy-zontik-ugrozy-v-adres-rossii-pomosch-dlya-ukrainy-makron-stavit-frantsiyu-na-kartu-1063113351.html
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новости, россия, европа, франция, эммануэль макрон, владимир путин, ес
Новости, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС

Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет

12:16 14.05.2025
 
© AP / Omar Havana
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP / Omar Havana
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Российские активы, замороженные в Европе с начала украинского конфликта, из-за отсутствия юридических рамок конфисковать невозможно. Такое заявление 14 мая в эфире телеканала TF1 сделал президент Франции Эммануэль Макрон
Он напомнил, что доходы от российских активов европейцы уже используют для поддержки Украины. Однако отметил, что конфисковать сами средства "легальных рамок нет".
Французский президент призвал обеспечить сохранность российских средств и имущества, чтобы в случае отсутствия единодушия в ЕС по поводу санкций, они не пропали.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
12:12
Ядерный зонтик, угрозы в адрес России, помощь для Украины: Макрон ставит Францию на картуПрезидент Франции Эммануэль Макрон вечером 14 мая дал трехчасовое интервью телеканалу TF1. Издание Украина.ру рассказывает, как глава французского государства пригрозил РФ санкциями, почему он не может изъять замороженные российские активы, а также ждать ли киевскому режиму от Парижа новой военной помощи
С 2022 в Европе остаются замороженными около 200 миллиардов евро российских активов, большая часть сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. С прошлого года Брюссель передает доходы от этих средств Киеву.
Президент России Владимир Путин называл подобные действия воровством, указывая, что безнаказанным это не останется. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил, что Москва ответит зеркально в случае конфискации ее замороженных активов на Западе.
Между тем сегодня, 14 мая, стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.
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