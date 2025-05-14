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Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет
Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет - 14.05.2025 Украина.ру
Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет
Российские активы, замороженные в Европе с начала украинского конфликта, из-за отсутствия юридических рамок конфисковать невозможно. Такое заявление 14 мая в эфире телеканала TF1 сделал президент Франции Эммануэль Макрон
2025-05-14T12:16
2025-05-14T12:16
2025-05-14T12:16
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Он напомнил, что доходы от российских активов европейцы уже используют для поддержки Украины. Однако отметил, что конфисковать сами средства "легальных рамок нет". Французский президент призвал обеспечить сохранность российских средств и имущества, чтобы в случае отсутствия единодушия в ЕС по поводу санкций, они не пропали.С 2022 в Европе остаются замороженными около 200 миллиардов евро российских активов, большая часть сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. С прошлого года Брюссель передает доходы от этих средств Киеву.Президент России Владимир Путин называл подобные действия воровством, указывая, что безнаказанным это не останется. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил, что Москва ответит зеркально в случае конфискации ее замороженных активов на Западе.Между тем сегодня, 14 мая, стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.
https://ukraina.ru/20250514/yadernyy-zontik-ugrozy-v-adres-rossii-pomosch-dlya-ukrainy-makron-stavit-frantsiyu-na-kartu-1063113351.html
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Украина.ру
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Новости, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС
Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет
Российские активы, замороженные в Европе с начала украинского конфликта, из-за отсутствия юридических рамок конфисковать невозможно. Такое заявление 14 мая в эфире телеканала TF1 сделал президент Франции Эммануэль Макрон