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Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет

Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет - 14.05.2025 Украина.ру

Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нет

Российские активы, замороженные в Европе с начала украинского конфликта, из-за отсутствия юридических рамок конфисковать невозможно. Такое заявление 14 мая в эфире телеканала TF1 сделал президент Франции Эммануэль Макрон

2025-05-14T12:16

2025-05-14T12:16

2025-05-14T12:16

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Он напомнил, что доходы от российских активов европейцы уже используют для поддержки Украины. Однако отметил, что конфисковать сами средства "легальных рамок нет". Французский президент призвал обеспечить сохранность российских средств и имущества, чтобы в случае отсутствия единодушия в ЕС по поводу санкций, они не пропали.С 2022 в Европе остаются замороженными около 200 миллиардов евро российских активов, большая часть сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. С прошлого года Брюссель передает доходы от этих средств Киеву.Президент России Владимир Путин называл подобные действия воровством, указывая, что безнаказанным это не останется. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил, что Москва ответит зеркально в случае конфискации ее замороженных активов на Западе.Между тем сегодня, 14 мая, стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.

https://ukraina.ru/20250514/yadernyy-zontik-ugrozy-v-adres-rossii-pomosch-dlya-ukrainy-makron-stavit-frantsiyu-na-kartu-1063113351.html

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