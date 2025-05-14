Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций - 14.05.2025 Украина.ру
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Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций
Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций - 14.05.2025 Украина.ру
Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций
Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломатов
2025-05-14T10:50
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"ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", - говорится в материале агентства.Ранее СМИ писали, что ЕС хочет ввести этот пакет санкций к концу июня. В понедельник постоянные представители стран Евросоюза начали согласование пакета санкций, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая.При этом в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, запад, ес, мид
Новости, Россия, Владимир Путин, Запад, ЕС, МИД

Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

10:50 14.05.2025 (обновлено: 11:00 14.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломатов
"ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", - говорится в материале агентства.
Ранее СМИ писали, что ЕС хочет ввести этот пакет санкций к концу июня. В понедельник постоянные представители стран Евросоюза начали согласование пакета санкций, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая.
При этом в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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