https://ukraina.ru/20250514/posly-stran-evrosoyuza-soglasovali-novyy-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-1063111597.html

Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций - 14.05.2025 Украина.ру

Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломатов

2025-05-14T10:50

2025-05-14T10:50

2025-05-14T11:00

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"ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России", - говорится в материале агентства.Ранее СМИ писали, что ЕС хочет ввести этот пакет санкций к концу июня. В понедельник постоянные представители стран Евросоюза начали согласование пакета санкций, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая.При этом в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.

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