Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием - 14.05.2025 Украина.ру
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Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием - 14.05.2025 Украина.ру
Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с оружием, передает РИА Новости
2025-05-14T09:44
2025-05-14T09:44
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запад
украина
владимир константинов
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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"В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут", - сказал Константинов.При этом, по его мнению, прекращение огня по всей линии фронта возможно только после того, как будут сформированы фундаментальные контуры безопасности, исходя из требований и национальных интересов России.В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.Подробнее о затягивании западом конфликта - в материале Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 мая на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, владимир константинов, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Константинов, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины

Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием

09:44 14.05.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с оружием, передает РИА Новости
"В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут", - сказал Константинов.
При этом, по его мнению, прекращение огня по всей линии фронта возможно только после того, как будут сформированы фундаментальные контуры безопасности, исходя из требований и национальных интересов России.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Подробнее о затягивании западом конфликта - в материале Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 мая на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
09:44Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
09:37Переговоры, как опасность
09:00Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 мая
08:05Главное за ночь 14 мая
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