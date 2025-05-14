Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с оружием, передает РИА Новости
"В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут", - сказал Константинов.
При этом, по его мнению, прекращение огня по всей линии фронта возможно только после того, как будут сформированы фундаментальные контуры безопасности, исходя из требований и национальных интересов России.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Подробнее о затягивании западом конфликта - в материале Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 мая на сайте Украина.ру.
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