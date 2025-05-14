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Главное за ночь 14 мая

Главное за ночь 14 мая - 14.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 14 мая

Российская ПВО уничтожила 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбито над Черным морем, три - над Белгородской областью. Украина.ру, 14.05.2025

2025-05-14T08:05

2025-05-14T08:05

2025-05-14T08:06

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вооруженные силы украины

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Российская ПВО уничтожила 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбито над Черным морем, три - над Белгородской областью.Российские военнослужащие зачистили от солдат ВСУ порядка пяти квадратных километров у населенного пункта Колодези ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, указали в российских силовых структурах.Бойцы группировки войск "Север" сбили украинский гексакоптер "Баба-яга" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025-м в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo.Евросоюз готовится существенно повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины с 6 июня, сообщает FT.О других успехах ВС РФ - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.

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новости, россия, харьковская область, черное море, андрей марочко, геннадий алехин, минобороны, вооруженные силы украины