Главное за ночь 14 мая - 14.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 14 мая
Главное за ночь 14 мая - 14.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 14 мая
Российская ПВО уничтожила 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбито над Черным морем, три - над Белгородской областью. Украина.ру, 14.05.2025
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новости
россия
харьковская область
черное море
андрей марочко
геннадий алехин
минобороны
вооруженные силы украины
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Российская ПВО уничтожила 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбито над Черным морем, три - над Белгородской областью.Российские военнослужащие зачистили от солдат ВСУ порядка пяти квадратных километров у населенного пункта Колодези ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, указали в российских силовых структурах.Бойцы группировки войск "Север" сбили украинский гексакоптер "Баба-яга" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025-м в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo.Евросоюз готовится существенно повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины с 6 июня, сообщает FT.О других успехах ВС РФ - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьковская область, черное море, андрей марочко, геннадий алехин, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьковская область, Черное море, Андрей Марочко, Геннадий Алехин, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 14 мая

08:05 14.05.2025 (обновлено: 08:06 14.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская ПВО уничтожила 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбито над Черным морем, три - над Белгородской областью.
Российские военнослужащие зачистили от солдат ВСУ порядка пяти квадратных километров у населенного пункта Колодези ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, указали в российских силовых структурах.
Бойцы группировки войск "Север" сбили украинский гексакоптер "Баба-яга" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025-м в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo.
Евросоюз готовится существенно повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины с 6 июня, сообщает FT.
О других успехах ВС РФ - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.
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