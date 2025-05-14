Главное за ночь 14 мая
08:05 14.05.2025 (обновлено: 08:06 14.05.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Российская ПВО уничтожила 12 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Девять БПЛА сбито над Черным морем, три - над Белгородской областью.
Российские военнослужащие зачистили от солдат ВСУ порядка пяти квадратных километров у населенного пункта Колодези ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Двое украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам группировки "Запад" под Каменкой в Харьковской области, указали в российских силовых структурах.
Бойцы группировки войск "Север" сбили украинский гексакоптер "Баба-яга" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Парад Победы стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в 2025-м в России, обогнав новогодние шоу, подсчитали для РИА Новости специалисты дочерней компании "Билайна" CDNvideo.
О других успехах ВС РФ - в материале "Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе на сайте Украина.ру.
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