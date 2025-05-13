"Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Враг выбрал Глушковский район для атаки, надеясь изолировать район боевых действий за счет рельефа и подрыва мостов. Река Сейм, протекающая через эту местность, хорошо подходит для создания линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Накануне мобильные подразделения ВСУ атаковали в районе поселков Тёткино и Новый путь (Глушковский район Курской области), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и установки разминирования, сообщил эксперт.
Однако подразделения группировки войск "Север" ВС РФ отразили несколько накатов и сдержали натиск противника, уточнил Алехин.
Действия Украины по накоплению личного состава и техники были вскрыты заранее, для их уничтожения применялась авиация с ФАБ с УМПК, сообщил собеседник издания.
"Враг выбрал это направление, надеясь изолировать район боевых действий за счет рельефа и подрыва мостов. Река Сейм, протекающая через эту местность, хорошо подходит для создания линии обороны", — подчеркнул Алехин.
Русло реки - это широкая и глубокая природная преграда, что делает её надежной защитой от длительных попыток удержания территории. Однако для ВСУ это месторасположение, наоборот, предоставило шанс проникнуть вглубь региона, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
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