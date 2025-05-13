https://ukraina.ru/20250513/severyane-sderzhali-natisk-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-otrazili-nakat-vsu-v-glushkovskom-rayone-1063100984.html

"Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе

"Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе - 13.05.2025 Украина.ру

"Северяне" сдержали натиск: Алехин рассказал, как ВС РФ отразили "накат" ВСУ в Глушковском районе

Враг выбрал Глушковский район для атаки, надеясь изолировать район боевых действий за счет рельефа и подрыва мостов. Река Сейм, протекающая через эту местность, хорошо подходит для создания линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-05-13T20:00

2025-05-13T20:00

2025-05-13T20:00

новости

россия

теткино

курская область

геннадий алехин

сейм

река

кто

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85d32814e0c308cdc96b8fcca94537c8.jpg.webp

Накануне мобильные подразделения ВСУ атаковали в районе поселков Тёткино и Новый путь (Глушковский район Курской области), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и установки разминирования, сообщил эксперт.Однако подразделения группировки войск "Север" ВС РФ отразили несколько накатов и сдержали натиск противника, уточнил Алехин.Действия Украины по накоплению личного состава и техники были вскрыты заранее, для их уничтожения применялась авиация с ФАБ с УМПК, сообщил собеседник издания.Русло реки - это широкая и глубокая природная преграда, что делает её надежной защитой от длительных попыток удержания территории. Однако для ВСУ это месторасположение, наоборот, предоставило шанс проникнуть вглубь региона, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250513/1063094221.html

россия

теткино

курская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, теткино, курская область, геннадий алехин, сейм, река, кто, сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, война, курск, атака, вс рф