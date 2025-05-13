https://ukraina.ru/20250513/evropeyskie-gosudarstva-demonstriruyut-provoennyy-podkhod-ne-gotovy-k-peregovoram-po-ukraine--peskov-1063091556.html

Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков

Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков - 13.05.2025 Украина.ру

Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков

Европейские государства не могут претендовать на место за столом переговоров о достижении мира на Украине, поскольку демонстрируют приверженность к продолжению войны с Россией. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-05-13T14:00

2025-05-13T14:00

2025-05-13T14:00

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Официальный представитель Кремле в общении с журналистами в ответе на вопрос о возможности участия европейских государств в анонсированных стамбульских переговорах предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Песков скептически оценил перспективу участия стран ЕС и Британии в рамочном переговорном процессе на турецкой площадке.При этом он отметил разные мнения в европейских элитах по вопросу решения украинской проблемы, выделив при этом генеральную линию группы, заявляющей позицию от имени всей Европы.В этом же время, сообщил Песков, Москва готовится к назначенным на 15 мая переговорам в Стамбуле."Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", - сказал Песков.По его словам, Владимир Путин примет решение предать публичности информацию о составе российской делегации на этих переговорах тогда, когда посчитает нужным.Больше информации о подготовке к переговорам в Стамбуле представлено в обзоре БПЛА со свастикой, интервью Уиткоффа, антироссийские санкции и фронтовые сводки. Главное на 13:00

https://ukraina.ru/20250513/s-chem-zelenskiy-poedet-v-stambul-poslanie-ot-sotsiologov-ukrainskogo-tsentra-imeni-razumkova-1063090842.html

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