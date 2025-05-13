Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков - 13.05.2025 Украина.ру
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Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков
Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков - 13.05.2025 Украина.ру
Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков
Европейские государства не могут претендовать на место за столом переговоров о достижении мира на Украине, поскольку демонстрируют приверженность к продолжению войны с Россией. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-05-13T14:00
2025-05-13T14:00
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Официальный представитель Кремле в общении с журналистами в ответе на вопрос о возможности участия европейских государств в анонсированных стамбульских переговорах предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Песков скептически оценил перспективу участия стран ЕС и Британии в рамочном переговорном процессе на турецкой площадке.При этом он отметил разные мнения в европейских элитах по вопросу решения украинской проблемы, выделив при этом генеральную линию группы, заявляющей позицию от имени всей Европы.В этом же время, сообщил Песков, Москва готовится к назначенным на 15 мая переговорам в Стамбуле."Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", - сказал Песков.По его словам, Владимир Путин примет решение предать публичности информацию о составе российской делегации на этих переговорах тогда, когда посчитает нужным.Больше информации о подготовке к переговорам в Стамбуле представлено в обзоре БПЛА со свастикой, интервью Уиткоффа, антироссийские санкции и фронтовые сводки. Главное на 13:00
https://ukraina.ru/20250513/s-chem-zelenskiy-poedet-v-stambul-poslanie-ot-sotsiologov-ukrainskogo-tsentra-imeni-razumkova-1063090842.html
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Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков

14:00 13.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Европейские государства не могут претендовать на место за столом переговоров о достижении мира на Украине, поскольку демонстрируют приверженность к продолжению войны с Россией. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремле в общении с журналистами в ответе на вопрос о возможности участия европейских государств в анонсированных стамбульских переговорах предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Песков скептически оценил перспективу участия стран ЕС и Британии в рамочном переговорном процессе на турецкой площадке.
"Поскольку Европа всё-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход", - пояснил Песков.
При этом он отметил разные мнения в европейских элитах по вопросу решения украинской проблемы, выделив при этом генеральную линию группы, заявляющей позицию от имени всей Европы.
"Ее подход не является сбалансированным, - отметил Песков. - Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне".
В этом же время, сообщил Песков, Москва готовится к назначенным на 15 мая переговорам в Стамбуле.
"Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", - сказал Песков.
13:58
С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени РазумковаЗеленский человек рейтингозависимый и много внимания уделяет тому, чтобы его политические шаги соответствовали генеральной линии общественных настроений. Проблема, однако, в том, что упомянутые настроения сначала формируются пропагандой, а потом та же пропаганда выдаёт их за истину в последней инстанции
По его словам, Владимир Путин примет решение предать публичности информацию о составе российской делегации на этих переговорах тогда, когда посчитает нужным.
Больше информации о подготовке к переговорам в Стамбуле представлено в обзоре БПЛА со свастикой, интервью Уиткоффа, антироссийские санкции и фронтовые сводки. Главное на 13:00
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