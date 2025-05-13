https://ukraina.ru/20250513/s-chem-zelenskiy-poedet-v-stambul-poslanie-ot-sotsiologov-ukrainskogo-tsentra-imeni-razumkova-1063090842.html

С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова

С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова - 13.05.2025 Украина.ру

С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова

Зеленский человек рейтингозависимый и много внимания уделяет тому, чтобы его политические шаги соответствовали генеральной линии общественных настроений. Проблема, однако, в том, что упомянутые настроения сначала формируются пропагандой, а потом та же пропаганда выдаёт их за истину в последней инстанции

2025-05-13T13:58

2025-05-13T13:58

2025-05-13T13:58

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Характерный пример – данные опроса центра им. Разумкова, проведённого 24 апреля – 4 мая. Вполне вероятно именно данные этого исследования будут использованы для формулировки позиций украинской делегации на переговорах в Стамбуле.При этом надо отметить два момента.Во-первых, в военное время данные опросов по болезненным темам войны и мира абсолютно нерелевантны. Под влиянием пропаганды и страха перед ответственностью за "неправильный" ответ получается общественное мнение о том, как должно выглядеть общественное мнение в военное время.Во-вторых, центр им. Разумкова – грантовая организация в худшем из возможных смыслов этого слова. Его специально создавали для того, чтобы формировать общественное мнение, а не изучать его. Потому данные его опросов по внешнеполитической проблематике давали заметную систематическую ошибку в "проевропейскую" сторону даже в лучшие времена.Сейчас, правда, объектом манипуляций выступает не народ, а сам бывший президент, которому навязывают под видом "общественного мнения" определённую политическую линию на переговорах.Но это ничего – ведь Зеленскому наверняка было бы приятно читать такие данные и на переговоры он поедет вдохновлённым уверенностью нации в… Ну вот и посмотрим, в чём уверена нация по версии Киевской конференции по безопасности, которая выступает в качестве заказчика исследования.76% украинцев верят в победу над Россией.Тут, правда, интересно. Вопрос задавался дважды. Первый раз – в формулировке "считаете ли вы возможной военную победу Украины в войне с Россией". Получился 61%. А вот второй вариант был именно о вере (и две градации уверенности – полностью и скорее) – и тут была получена более убедительная цифирь.Кстати, само по себе дублирование вопросов с одинаковым смыслом, но разными формулировками манипуляцией не является, а вот использование тех или иных данных – является. То, что автор статьи указал сначала большее число, не указав предполагаемую погрешность (автор её не знает и оценить может только на уровне предположений) – как раз является манипуляций. И ему почему-то кажется, что люди, которые предъявят эти данные Зеленскому, поступят так же.Если победы почему-то нет, то виновный определён – это союзники. Ни одно из направлений помощи Украине не оценено выше, чем на 3,8 балла из 5-ти возможных. Выше всего оценивается поддержка беженцев, политические декларации и финансовая помощь. Ниже всего – санкции.77% уточняют, что Украина обязательно победит, если получит от союзников достаточно оружия. Тут, кстати, очаровательная неопределённость – сколько и какого? Входит ли в арсенал межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками? Вопрос не случайный – СВО началась именно с оговорки Зеленского о возможности возвращения ядерного статуса, а межконтинентальные ракеты Украина, по мнению общественности, может производить сама (производила – значит может).73% уверены в победе если Запад поможет с живой силой, а 73% же – если Украина наведёт порядок в военной промышленности и мобилизации.Все три вопроса отдельные. То есть не "и", а "или" – т.е. 73% считают, что Украина может победить и сама – без помощи Запада.Предположение, что у России может быть больше ресурсов оказалось слишком революционным для аудитории – согласились только 17%, а 32% не смогли ответить. Большинство мысли о том, что у России может быть больше население, территория и промышленная мощь не допускает.Исходя из этой "социологии" Зеленский, понятно, поедет в Стамбул как победитель, который будет диктовать условия. Во всяком случае именно этого ожидают его избиратели.Относительно "победы" также было задано два вопроса.Вариант 1: "какую ситуацию вы рассматриваете как победу в войне?"- уничтожение российской армии и распад России – 21% от тех, кто верит в победу;- восстановление границы 1991 года – 30%;- восстановление границы 2021 года – 21%;- граница 2021 года без Крыма – 11%;- по линии фронта – 8%.Т.е., предложение США подавляющее большинство считает фиксацией поражения Украины, а Украина-то уже победила (см. выше).Сейчас Зеленский собирается вести прямые переговоры с российским лидером, и мы возвращаемся к той фразе, которую он обещал сказать во время избирательной кампании:"Ну, наконец-то, вы вернули наши территории. Сколько готовы ещё компенсировать денег за то, что отобрали территории и помогали им на всём их страшном, жестоком, отвратительном пути?"Вариант 2: "какое из условий вы считаете минимально необходимым для заключения соглашения с Россией?"- выход украинских войск на границы 1991 года – 39%;- выход на границы 2022 года – 30%;- нынешняя линия фронта – 11%.В этом смысле не удивительно, что большинство отрицает необходимость каких-то уступок со стороны Украины. Правда, 31% готовы согласиться с отказом от вступления в НАТО, но это скорее от уверенности в том, что помощь НАТО Украине не так-то и нужна, а вот НАТО помощь Украины может потребоваться – но тут уж пусть они сами стараются.Так или иначе, условий для заключения соглашений нет. Правда, только 54% опрошенных уверены в том, что никакое соглашение в ближайшее время подписано не будет, а 28% всё же верят в такую возможность (по-видимому предполагая, что Россия признает своё поражение).Впрочем, мы и не предполагали, что цель Зеленского в Стамбуле будет иной, чем продемонстрировать что-то из репертуара "Квартала 95".Более оптимистичный взгляд на проблему продемонстрирован в статье Михаила Павлива "Реальная и огромная усталость от войны начинает проявляться на Украине в соцопросах"P.S. от редакции: Интересно, если более 76 процентов населения Украины верит в победу над Россией, то кто же тогда бегает от ТЦК (аналогов военкоматов) и кто тогда на Украине массово отбивает от военкомов и прячет "ухилянтов"? Или это все разные люди (опрашиваемые социологами с одной стороны и ухилянты с их защитниками и укрывателями с другой) или это все-таки разные страны - Украина в социологическом отчете и реальная? Ответ на этот вопрос получить пока Россия не дойдет до Киева, не представляется возможным.

https://ukraina.ru/20250226/1061376852.html

https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html

https://ukraina.ru/20231111/1050933418.html

https://ukraina.ru/20231019/1050327691.html

https://ukraina.ru/20230401/1044915363.html

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мнения, украина, россия, владимир зеленский, переговоры, переговоры по украине 2025, дипломатия, социология