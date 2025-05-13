https://ukraina.ru/20250513/peredacha-raket-vo-vremya-mirnykh-peregovorov-ovchinskiy-obyasnil-kakuyu-igru-vedt-tramp-1063090019.html

Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп

Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп - 13.05.2025 Украина.ру

Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп

Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру прокомментировал очередной шаг президента России Владимира Путина в сторону мирного урегулирования украинского конфликта

2025-05-13T12:58

2025-05-13T12:58

2025-05-13T12:58

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А также рассказал, какой сигнал несут возможные переговоры в Стамбуле для архитектуры глобальной мировой безопасности:00:27 - Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.07:12 - Какова цель Трампа на переговорном треке? 18:15 - Канцлер ФРГ со второй попытки.24:48 - Состоится ли новый раунд стамбульских переговоров?

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видео, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир путин, мвд, видео