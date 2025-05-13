https://ukraina.ru/20250513/peredacha-raket-vo-vremya-mirnykh-peregovorov-ovchinskiy-obyasnil-kakuyu-igru-vedt-tramp-1063090019.html
Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп
Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп - 13.05.2025 Украина.ру
Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру прокомментировал очередной шаг президента России Владимира Путина в сторону мирного урегулирования украинского конфликта
2025-05-13T12:58
2025-05-13T12:58
2025-05-13T12:58
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мвд
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А также рассказал, какой сигнал несут возможные переговоры в Стамбуле для архитектуры глобальной мировой безопасности:00:27 - Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.07:12 - Какова цель Трампа на переговорном треке? 18:15 - Канцлер ФРГ со второй попытки.24:48 - Состоится ли новый раунд стамбульских переговоров?
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир путин, мвд, видео
Видео, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, МВД
Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру прокомментировал очередной шаг президента России Владимира Путина в сторону мирного урегулирования украинского конфликта
А также рассказал, какой сигнал несут возможные переговоры в Стамбуле для архитектуры глобальной мировой безопасности:
00:27 - Прямые переговоры России
и Украины
в Стамбуле
.
07:12 - Какова цель Трампа
на переговорном треке?
18:15 - Канцлер ФРГ
со второй попытки.
24:48 - Состоится ли новый раунд стамбульских переговоров?