https://ukraina.ru/20250513/ischenko-kiev-zhdet-zhestkuyu-reaktsiyu-rossii-na-terakty-chtoby-pokazat-chto-ona-yakoby-sryvaet-peregovory-1063075625.html
Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры"
Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры" - 13.05.2025 Украина.ру
Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры"
Киевский режим устраивает теракты и ждет жесткую реакцию России, чтобы показать Западу, что она якобы "устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-13T04:30
2025-05-13T04:30
2025-05-13T04:30
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Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения, рассказал эксперт."И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше", – заявил собеседник издания.Ищенко отмечает, что украинские теракты – это тоже давление на психику российского населения: "Как же так? Почему какая-то там Украина запускает дроны на Москву?" Никого же не волнует, что одна из сторон конфликта в каком-то там Йемене стреляет по Израилю, который находится от них через четыре государства и даже пытается топить американские авианосцы, указал эксперт."Конечно, эти претензии населения оправданы. Никому не хочется глупо погибать от того, что прилетел беспилотник и попал в твою квартиру. Если противнику удастся сделать так, что беспилотники массово куда-то прорвутся, реакция общества будет еще жестче", – заявил собеседник издания.И киевский режим ждет очень жесткую реакцию России, чтобы показать Западу, что она якобы "устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.Читайте также: Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие на сайте Украина.ру.
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Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры"
Киевский режим устраивает теракты и ждет жесткую реакцию России, чтобы показать Западу, что она якобы "устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко