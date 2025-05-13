Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры" - 13.05.2025 Украина.ру
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Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры"
Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры" - 13.05.2025 Украина.ру
Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры"
Киевский режим устраивает теракты и ждет жесткую реакцию России, чтобы показать Западу, что она якобы "устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-13T04:30
2025-05-13T04:30
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москва
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Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения, рассказал эксперт."И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше", – заявил собеседник издания.Ищенко отмечает, что украинские теракты – это тоже давление на психику российского населения: "Как же так? Почему какая-то там Украина запускает дроны на Москву?" Никого же не волнует, что одна из сторон конфликта в каком-то там Йемене стреляет по Израилю, который находится от них через четыре государства и даже пытается топить американские авианосцы, указал эксперт."Конечно, эти претензии населения оправданы. Никому не хочется глупо погибать от того, что прилетел беспилотник и попал в твою квартиру. Если противнику удастся сделать так, что беспилотники массово куда-то прорвутся, реакция общества будет еще жестче", – заявил собеседник издания.И киевский режим ждет очень жесткую реакцию России, чтобы показать Западу, что она якобы "устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.Читайте также: Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, москва, ростислав ищенко, украина.ру, теракт, сво, дзен новости сво, йемен, израиль, курская область, спецоперация, терроризм, бпла, атака
Новости, Россия, Запад, Москва, Ростислав Ищенко, Украина.ру, теракт, СВО, дзен новости СВО, Йемен, Израиль, Курская область, Спецоперация, терроризм, БПЛА, атака

Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры"

04:30 13.05.2025
 
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Киевский режим устраивает теракты и ждет жесткую реакцию России, чтобы показать Западу, что она якобы "устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они не рассчитывали прорваться в Москву. Они полагали, что это повлияет на психику российского населения, рассказал эксперт.
"И действительно в нашем обществе возникли панические настроения: "Как же так? Мы два года воюем, а враг напал на нашу землю. Где же тогда победа?". А если бы успехи врага были больше, то и истерика с нашей стороны была бы больше", – заявил собеседник издания.
Ищенко отмечает, что украинские теракты – это тоже давление на психику российского населения: "Как же так? Почему какая-то там Украина запускает дроны на Москву?"
Никого же не волнует, что одна из сторон конфликта в каком-то там Йемене стреляет по Израилю, который находится от них через четыре государства и даже пытается топить американские авианосцы, указал эксперт.
"Конечно, эти претензии населения оправданы. Никому не хочется глупо погибать от того, что прилетел беспилотник и попал в твою квартиру. Если противнику удастся сделать так, что беспилотники массово куда-то прорвутся, реакция общества будет еще жестче", – заявил собеседник издания.
И киевский режим ждет очень жесткую реакцию России, чтобы показать Западу, что она якобы "устраивает геноцид украинцев, дабы сорвать любые поползновения к переговорам", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.
Читайте также: Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие на сайте Украина.ру.
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