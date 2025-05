БПЛА со свастикой, интервью Уиткоффа, антироссийские санкции и фронтовые сводки. Главное на 13:00

https://ukraina.ru/20250513/bpla-so-svastikoy-intervyu-uitkoffa-antirossiyskie-sanktsii-i-frontovye-svodki-glavnoe-na-1300-1063086011.html

Тема антироссийских санкций вновь на первых полосах СМИ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обозначил позицию Вашингтона касательно переговоров России и Украины. ВСУ атакуют беспилотниками со свастикой

Что происходит на международной арене Парламентарий от Кипра Фидиас Панайоту сообщил, что Европарламент инициировал расследование в отношении группы депутатов, которые посетили Москву для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам депутата, визит в Москву "не понравился Европарламенту", который начал соответствующее расследование. Панайоту подчеркнул, что поездка в Россию была вызвана "усталостью" от того, что Европа продолжает "посылать оружие и деньги на Украину, чтобы они воевали с русскими". "Вместо оружия ЕС должен сосредоточиться на дипломатии. Я не хочу быть как многие политики, которые говорят, но не действуют. Я решил воплотить свои мысли в действия", — заявил Панайоту.Между тем в ходе дискуссии международного клуба "Валдай" заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику заявил, что в случае введения "сокрушительных санкций", анонсированных ранее Западом, Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров. По словам Кику, "США антагонизируют государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона". Санкциями Москве угрожает и Евросоюз. Так, в минувшую субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России прекратить боевые действия. В противном случае пообещали применить карательные меры.В Кремле уже успели отреагировать на санкционный ультиматум "коалиции желающих", отметив, что Москва настроена "на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования" на Украине, но с ней нельзя разговаривать "языком ультиматумов".Между тем издание Financial Times написало, что Еврокомиссия ищет юридический способ обойти вето Венгрии на введение новых антироссийских санкций. По данным журналистов, сейчас целью Брюсселя является поиск "новой юридической основы", для того, чтобы мнение Будапешта можно было не учитывать при введении и продлении ограничительных мер.Издание подчеркивает, что Венгрия пока не выступила открыто против нового, 17-го пакета антироссийских санкций. В то же время, в Брюсселе хотят иметь в запасе "план Б" на случай изменения ситуации.Тем временем в интервью порталу Inews экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что либеральным демократиям стоит создать клуб "семи демократий" — D7 — чтобы вместе противостоять авторитарным замашкам президента США Дональда Трампа. По словам Расмуссена, такой клуб необходим, чтобы удержать "экономических тиранов" от развязывания торговых войн, даже если это означает принятие мер против США. Он предложил войти в этот клуб Великобритании, ЕС, Канаде, Австралии, Японии, Южной Корее и Новой Зеландии."Экономическое давление против одного из членов D7 следует рассматривать как атаку на всех нас, поэтому мы должны отвечать вместе", — пояснил Расмуссен. При этом экс-генсек отметил, что цель инициативы заключается в том, чтобы разозлить и спровоцировать Трампа.Издание Business Insider, в свою очередь, написало о том, что североатлантический альянс находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины. Уточняется, что союзники Киева все чаще рассматривают конфликт на Украине как "лабораторию современной войны".По мнению военных экспертов, "господство НАТО в воздухе ставится под сомнение". Входящим в европейский военный блок странам требуется полное переосмысление военной доктрины, в том числе и в сфере БПЛА, подчеркнули авторы публикации."Альянс нуждается в большом количестве дешевого, расходуемого оружия, такого как беспилотные летательные аппараты", — отмечается в публикации.Между тем спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал интервью изданию Breitbart, где поднял вопрос основных проблем переговоров. Он подчеркнул, что без диалога с российским лидером Владимиром Путиным невозможно установить мир на Украине. Уиткофф сообщил, что разговаривал с Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром обороны Украины Рустемом Умеровым, назвав эти дискуссии позитивными. Также спецпредставитель Трампа провел беседы со всеми советниками по нацбезопасности из Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, которые участвуют в этом."И я разговаривал с президентом Путиным. Без его подписи сделка невозможна. Он лидер Российской Федерации", — отметил Уиткофф.По его словам, невозможно быть посредником и работать над решением, не ведя диалог со всеми сторонами конфликта. Именно поэтому, уточнил спецпосланник Трампа, он гордится всеми проведенными беседами.В этом же интервью Уиткофф заявил, что основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевой в Стамбуле станут вопросы регионов, ЗАЭС, использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.Кроме того, спецпредставитель президента США рассказал, что Трамп "в ультимативной форме" настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования. По словам Уиткоффа, позиция американских властей состоит в том, чтобы физически посадить обе стороны конфликта "в одну комнату".Если прямые переговоры не начнутся быстро, то, как считает Трамп, "США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться", заявил Уиткофф. Также он добавил, что украинский кризис — это не конфликт США, не они его начинали, но они хотят помочь его закончить. Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встреча может пройти в Стамбуле 15 мая. Именно там три года назад проходили переговоры, которые были прерваны по инициативе Украины. Путин подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, если его будет соблюдать Киев.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. Также он отметил, что целью является устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.Тем временем американский журнал The National Interest написал, что неспособность украинских властей вовремя сменить подход в отношениях с США привел к разрыву между Киевом и Вашингтоном. "Украина не может позволить себе обращаться к Дональду Трампу так, как она обращалась к [экс-президенту США] Джо Байдену", — подчеркивает автор статьи. Отмечается, что после февральского скандала в Белом доме стало ясно, что Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику.Журнал считает, что нынешний глава Белого дома так и не простил украинскому политику скандал с импичментом во время своего первого президентского срока. Кроме того, с тех пор Украина продолжала попытки влезть в любую политическую дискуссию в США.Издание The Spectator отметило, что Зеленский решил переключиться с американского президента на европейских лидеров и получить их поддержку. В публикации автор утверждает: "Вместо того, чтобы добиваться расположения Белого дома, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой"."Что касается сегодняшнего дня, то Зеленский не может отказаться от переговоров", —пишет издание. В противном случае главу киевского режима обвинят в том, что он продлевает вооруженные действия, чтобы отсрочить президентские выборы и удержать власть, говорится в статье.Стоит отметить, что сегодня, 13 мая, депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что изменения бюджетного кодекса, необходимые для реализации соглашения с США о недрах, профильный комитет Верховной рады уже одобрил. Фронтовая сводкаАгентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигма написало, что российские ракетчики двумя ударами реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" уничтожили более 80 военных ВСУ. По словам собеседника издания, по пункту временной дислокации механизированной и штурмовой бригад ВСУ были нанесены два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С". В результате были уничтожены более 80 военных и 10 единиц техники противника.Также Бигма рассказал, что расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" уничтожили 14 беспилотников самолетного типа, а также 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления БПЛА.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки "Север" ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой ВСУ обстреляли Рыльск.Между тем Телеграм-канал военкоров "Русской весны" опубликовал видео удара авиационной бомбы ФАБ-3000 по бойцам Вооруженных сил Украины, находящимся у границ РФ. В комментарии к публикации уточняется, что российские военные обнаружили скопление пехоты ВСУ рядом с Курской областью, после чего к работе приступила авиация ВКС РФ. На видео сняли момент прилета авиаснаряда. В кадр попал мощный взрыв и последовавшая за ним ударная волна. После этого над местом, где находился противник, можно заметить клубы черного дыма.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, в своем Телеграм-канале написал, что российские войска нанесли удар по учебному центру украинских военных в Винницкой области. По его данным, всего в ночь на 13 мая было нанесено девять ударов по объектам в разных регионах Украины.Два прилета были в Винницкой области. Один из ударов пришелся по учебному центру украинских военных. "Второй — выясняем", — сообщил Лебедев.Тем временем Телеграм-канал War Gonzo опубликовал видео, на котором российские бойцы сняли момент удара ВСУ по мосту в Курской области буквально в метрах от себя. В публикации к ролику говорится, что украинская армия продолжает бить по территории России оружием иностранного производства.На кадрах военнослужащий ВС РФ идет по мосту и предлагает сослуживцам уходить отсюда. Причем сооружение уже явно не целое — виден угодивший в яму колесом грузовик, а полотно обильно забросано землей и ветками. Также местами отсутствует ограждение. Внезапно раздается взрыв, боец падает на землю. После еще одного удара он переворачивается на спину, а сверху сыплется поднятая взрывом земля. Затем раздается чей-то крик. Что касается новостей из Курской области, то сегодня, 13 мая, агентство РИА Новости со ссылкой на командира сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат написало, что саперы обнаружили в Курской области украинский БПЛА, на который были нанесены фашистские свастики. "Был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках", — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что этот БПЛА был найден в конце апреля в одном из населенных пунктов Курской области.Пилат добавил, что боевую часть этого беспилотника российские саперы уничтожили, а сам корпус попытались сохранить. "Чтобы в дальнейшем продемонстрировать, как на Украине "нет фашизма", — подчеркнул он.Во вторник также стало известно, что подразделения ВСУ в районе населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью потеряны и дезориентированы, командование их бросило. Об этом рассказал российский штурмовик с позывным Апельсин.По его словам, противник не ожидал, что российские военные будут с такой силой и мощью накатывать на опорные пункты в районе Богатыря. В то же время Минобороны РФ отметило, что бойцы 29-й армии группировки войск "Восток" продолжают громить ВСУ и захватывать опорные пункты в районе населенного пункта. Операторы FPV-дронов успешно поражают укрепрайоны противника и его огневые точки.Подчеркивается, что в ходе боев штурмовые группы ВС РФ используют тактику стремительных атак, что "позволяет дезориентировать противника и разрушать его оборонительные линии".Между тем вышеупомянутый депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что денег на войну в бюджете Украины в этом году не хватает. По его словам, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - Ред.)."В этом году (как и в 2024-м, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен", — написал Железняк в своем Телеграм-канале.Он также добавил, что "в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет страны".В то же время бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер рассказал изданию РИА Новости, что украинские военные получают снаряжение, которое было снято с их убитых сослуживцев. "На тот момент выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трехсотых (раненых)", — сообщил собеседник агентства. По его словам, такие бронежилеты им привезли из Авдеевки, у некоторых были битые пластины.

