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Япония считает важным, чтобы шаги вокруг Украины привели к устойчивому миру

Япония считает важным, чтобы шаги вокруг Украины привели к устойчивому миру - 12.05.2025 Украина.ру

Япония считает важным, чтобы шаги вокруг Украины привели к устойчивому миру

Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и о заявлении Владимира Зеленского. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси

2025-05-12T09:00

2025-05-12T09:00

2025-05-12T09:36

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владимир зеленский

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"Японское правительство считает, что важно, чтобы эти шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом", - подчеркнул Хаяси.Накануне Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.

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новости, япония, владимир путин, украина, россия, владимир зеленский