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"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей

"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей - 12.05.2025 Украина.ру

"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей

Правительство Херсонской области и губернатор на совещании рассмотрели жалобы местных жителей и ряд других вопросов. Об этом 12 мая сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2025-05-12T15:02

2025-05-12T15:02

2025-05-12T15:02

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"Обсудили главные вопросы — от бюджета до повседневных проблем людей", - сообщил Сальдо.В центре внимания чиновников была подготовка проекта бюджета на 2026 год и планового периода 2027–2028 годов. по мнению Сальдо, каждый рубль должен работать на благо региона."Отдельный блок — вопросы расчётов с ресурсоснабжающими организациями. Всё должно быть чётко, прозрачно и в интересах потребителей", - сообщил губернатор.Также был проведён разбор жалоб жителей. Среди их наиболее частых обращений значится нехватка узких медицинских специалистов в районных ЦРБ. Губернатор поручил профильным ведомствам представить реальные механизмы решения проблемы."Отдельно подчеркнул: работа с обращениями граждан — это приоритет. Люди должны быть услышаны", - заявил губернатор российского региона.Тем временем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн продолжает борьбу с коррупцией в госаппарате. Подробности в публикации Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися

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новости, херсонская область, курская область, владимир сальдо, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, новые регионы, сво, восстановление, бюджет