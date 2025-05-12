"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей - 12.05.2025 Украина.ру
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"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей
"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей - 12.05.2025 Украина.ру
"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей
Правительство Херсонской области и губернатор на совещании рассмотрели жалобы местных жителей и ряд других вопросов. Об этом 12 мая сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2025-05-12T15:02
2025-05-12T15:02
новости
херсонская область
курская область
владимир сальдо
социальная политика
социальное государство
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новые регионы
сво
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"Обсудили главные вопросы — от бюджета до повседневных проблем людей", - сообщил Сальдо.В центре внимания чиновников была подготовка проекта бюджета на 2026 год и планового периода 2027–2028 годов. по мнению Сальдо, каждый рубль должен работать на благо региона."Отдельный блок — вопросы расчётов с ресурсоснабжающими организациями. Всё должно быть чётко, прозрачно и в интересах потребителей", - сообщил губернатор.Также был проведён разбор жалоб жителей. Среди их наиболее частых обращений значится нехватка узких медицинских специалистов в районных ЦРБ. Губернатор поручил профильным ведомствам представить реальные механизмы решения проблемы."Отдельно подчеркнул: работа с обращениями граждан — это приоритет. Люди должны быть услышаны", - заявил губернатор российского региона.Тем временем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн продолжает борьбу с коррупцией в госаппарате. Подробности в публикации Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися
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новости, херсонская область, курская область, владимир сальдо, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, новые регионы, сво, восстановление, бюджет
Новости, Херсонская область, Курская область, Владимир Сальдо, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, Новые регионы, СВО, восстановление, бюджет

"Всё должно быть чётко": губернатор и правительство Херсонской области разобрали жалобы жителей

15:02 12.05.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Правительство Херсонской области и губернатор на совещании рассмотрели жалобы местных жителей и ряд других вопросов. Об этом 12 мая сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Обсудили главные вопросы — от бюджета до повседневных проблем людей", - сообщил Сальдо.
В центре внимания чиновников была подготовка проекта бюджета на 2026 год и планового периода 2027–2028 годов. по мнению Сальдо, каждый рубль должен работать на благо региона.
"Отдельный блок — вопросы расчётов с ресурсоснабжающими организациями. Всё должно быть чётко, прозрачно и в интересах потребителей", - сообщил губернатор.
Также был проведён разбор жалоб жителей. Среди их наиболее частых обращений значится нехватка узких медицинских специалистов в районных ЦРБ. Губернатор поручил профильным ведомствам представить реальные механизмы решения проблемы.
"Отдельно подчеркнул: работа с обращениями граждан — это приоритет. Люди должны быть услышаны", - заявил губернатор российского региона.
Тем временем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн продолжает борьбу с коррупцией в госаппарате. Подробности в публикации Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися
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