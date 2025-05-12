https://ukraina.ru/20250512/bolee-70-dolzhnostnykh-lits-kurskoy-oblasti-okazalis-ranee-sudimymi-i-privlekavshimisya-1063060798.html
Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися
Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися - 12.05.2025 Украина.ру
Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися
Список из более 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области ранее привлекались к уголовной ответственности, решается вопрос об их дальнейшей работе. Об этом заявил 12 мая врио губернатора области Александр Хинштейн
2025-05-12T14:39
2025-05-12T14:39
2025-05-12T14:39
новости
курская область
хинштейн
коррупция
антикоррупционеры
управление
государство
россия
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"Подготовлен список более, чем из 70 (!) сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму "его" список будет доведен. Отдельно будем отрабатывать и с главами", - сообщил Хинштейн.Такую информацию он представил на заседании правительства Курской области. Хинштейн поставил вопрос о дальнейшей работе в госструктурах ранее судимых и привлекавшихся к уголовной ответственности без судимости.В своём телеграм-канале Хинштейн инициировал голосование по вопросу приемлемости работы во власти и властных структурах людей с уголовным прошлым.Ранее, в апреле на фоне громкого коррупционного скандала Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, хинштейн, коррупция, антикоррупционеры, управление, государство, россия
Новости, Курская область, Хинштейн, коррупция, антикоррупционеры, управление, государство, Россия
Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися
Список из более 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области ранее привлекались к уголовной ответственности, решается вопрос об их дальнейшей работе. Об этом заявил 12 мая врио губернатора области Александр Хинштейн
"Подготовлен список
более, чем из 70 (!) сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму "его" список будет доведен. Отдельно будем отрабатывать и с главами", - сообщил Хинштейн.
Такую информацию он представил на заседании правительства Курской области
. Хинштейн
поставил вопрос о дальнейшей работе в госструктурах ранее судимых и привлекавшихся к уголовной ответственности без судимости.
"Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", - заявил врио губернатора Курской области.
В своём телеграм-канале Хинштейн инициировал голосование по вопросу приемлемости работы во власти и властных структурах людей с уголовным прошлым.