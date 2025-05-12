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Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися

Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися - 12.05.2025 Украина.ру

Более 70 должностных лиц Курской области оказались ранее судимыми и привлекавшимися

Список из более 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области ранее привлекались к уголовной ответственности, решается вопрос об их дальнейшей работе. Об этом заявил 12 мая врио губернатора области Александр Хинштейн

2025-05-12T14:39

2025-05-12T14:39

2025-05-12T14:39

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курская область

хинштейн

коррупция

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государство

россия

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"Подготовлен список более, чем из 70 (!) сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму "его" список будет доведен. Отдельно будем отрабатывать и с главами", - сообщил Хинштейн.Такую информацию он представил на заседании правительства Курской области. Хинштейн поставил вопрос о дальнейшей работе в госструктурах ранее судимых и привлекавшихся к уголовной ответственности без судимости.В своём телеграм-канале Хинштейн инициировал голосование по вопросу приемлемости работы во власти и властных структурах людей с уголовным прошлым.Ранее, в апреле на фоне громкого коррупционного скандала Хинштейн заявил о необходимости "антикоррупционной чистки"

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новости, курская область, хинштейн, коррупция, антикоррупционеры, управление, государство, россия