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Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине
Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине - 12.05.2025 Украина.ру
Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня в конфликте на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева
2025-05-12T12:07
2025-05-12T12:07
2025-05-12T12:07
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дмитрий песков
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Накануне российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Песков после этих слов Путина заявил журналисту британского телеканала Sky News, что речь идет о подходе, основанном на очень серьезном анализе ситуации.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, владимир зеленский
Новости, Украина, Владимир Путин, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня в конфликте на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева