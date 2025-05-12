https://ukraina.ru/20250512/peskov-obyasnil-chto-neobkhodimo-dlya-dostizheniya-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1063055748.html

Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине

Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине - 12.05.2025 Украина.ру

Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня в конфликте на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева

2025-05-12T12:07

2025-05-12T12:07

2025-05-12T12:07

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Накануне российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Песков после этих слов Путина заявил журналисту британского телеканала Sky News, что речь идет о подходе, основанном на очень серьезном анализе ситуации.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.

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