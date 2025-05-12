https://ukraina.ru/20250512/peregovory-v-stambule-kak-eto-bylo-togda-i-kak-eto-budet-seychas-1063066502.html

Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас

Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас - 12.05.2025 Украина.ру

Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас

Через несколько дней в Стамбуле, как три года назад, могут снова состояться прямые переговоры России и Украины. Издание Украина.ру вспоминает, как проходили переговоры в Турции в 2022 году и чем они закончились

2025-05-12T17:14

2025-05-12T17:14

2025-05-12T17:14

эксклюзив

украина

россия

стамбул

владимир путин

владимир мединский

переговоры

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Назад в СтамбулНа днях Украина совместно со странами Европы объявила, что призывает Россию к прекращению огня с 12 мая сроком на 30 дней на суше, море и в воздухе. Оговаривалось, что лишь после этого Киев готов начать переговоры с Москвой.В ответ президент РФ Владимир Путин в ночь на воскресенье, 11 мая, заявил, что украинская сторона неоднократно нарушала все последние объявленные Россией перемирия: мораторий на удары по энергообъектам, перемирия на Пасху и День Победы."Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона", - рассказал российский президент.Несмотря на это, продолжил он, РФ предлагает Украине возобновить переговоры."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", - заявил Путин.Мартовская встреча В контексте заявления главы российского государства уместно вспомнить, что происходило в Турции три года назад, а также как выглядел проект соглашения, едва не принятый Москвой и Киевом, который мог положить конец конфликту уже тогда.Первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся на четвертые сутки СВО в белорусском городе Гомель, затем в Белоруссии (в Бресте) прошли еще две встречи – 3 и 7 марта.На конец марта были назначены переговоры в Турции. Этому предшествовала встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье 10 марта.Новый раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. С приветственным словом перед участниками встречи выступил Эрдоган.Со стороны Украины в переговорах участвовали: глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, депутаты Верховной Рады Рустем Умеров и Андрей Костин, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, бывший замглавы МИД Александр Чалый (все должности даны по состоянию на тот момент).Россию представляли: помощник президента Владимир Мединский, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин.Помимо официальных делегатов, от Москвы и Киева на переговорах присутствовали другие представители. Со стороны РФ, например, это был бизнесмен Роман Абрамович, а с украинской – экс-председатель Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев.Работа переговорных групп продолжалась несколько часов, параллельно с этим состоялась встреча глав делегаций Мединского и Арахамии в формате один на один.Что решилиПервые комментарии последовали еще до завершения переговоров. Так, Подоляк заявил на брифинге, что ключевой момент – гарантии безопасности для Украины.Мединский же посвятил свой выход к прессе видеоролику с демонстраций издевательств украинских военных в отношении российских военнопленных. По его словам, представители Киева пообещали принять "самые жесткие меры" против тех преступников, которые засветились на этих кадрах.Первыми после завершения переговоров к журналистам вышли делегаты от Украины. Из их комментариев следовало, что стороны нашли точки соприкосновения по ряду вопросов. Так, киевский режим был готов признать внеблоковый и безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности.Согласно заявлению украинской делегации, позиция Киева – это гарантии безопасности со стороны стран – членов Совбеза ООН, а также Турции, ФРГ, Канады, Италии, Польши и Израиля. Украинские власти тогда хотели, чтобы в случае агрессии против Украины страны-гаранты должны дать украинской армии военную помощь и закрыть над ней небо.При этом страны-гаранты, подчеркивали в Киеве, должны были не мешать Украине вступить в ЕС, а гарантии безопасности не касались бы Крыма, ДНР и ЛНР.Как заявил тогда Подоляк, вопрос Крыма предполагалось отложить на будущее, а именно на 15 лет, в течение которых Украина обязалась бы не предпринимать попыток вернуть себе полуостров силой. Вопрос ДНР и ЛНР также должен был быть прописан отдельным пунктом, а окончательное решение откладывалось до личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.Далее с официальными заявлениями выступили члены российской делегации. Замминистра обороны Фомин заявил, что РФ снижает активность на ряде направлений спецоперации."Минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания договора приняло решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях", - сказал он.Мединский назвал прошедшие переговоры конструктивными."РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск", - заявил он.А вот какую оценку дал переговорам в Стамбуле еще один их участник Леонид Слуцкий: "Итоги российско-украинских переговоров - серьезная заявка на то, что спецоперация близка к завершению".От Стамбула до БучиНикакого завершения СВО переговоры в Турции не принесли. Известно, что в апреле переговоры еще продолжались по видеосвязи на уровне экспертов и отдельных членов делегаций, однако вскоре и такие контакты сошли на нет.Стамбульское коммюнике, или как его еще называли в прессе – Стамбульские соглашения – были фактически отправлены в мусорную корзину.По распространенной версии, это произошло после того, как киевский режим получил соответствующую команду на продолжение войны от тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, хотя вернее будет вести речь о консолидированной позиции Запада воевать с РФ руками украинцев.По некоторым оценкам, этому также способствовал вывод Россией своих подразделений из-под Киева и Чернигова, что снизило угрозу для киевского режима и как следствие – его мотивацию на дальнейшие переговоры.Пропагандистским сопровождением отказа от переговоров с РФ стала история в Буче Киевской области, где была осуществлена провокация с обвинением российских военнослужащих в преступлениях против мирного населения.Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным, после чего тема диалога РФ и Украины исчезнет из повестки дня на следующие три года.Демилитаризация: варианты Москвы и КиеваТак о чем же договорились делегации России и Украины в Стамбуле, а о чем договориться так и не удалось?Одним из вопросов, который Москва и Киев обсуждали в Турции, была демилитаризация – Кремль настаивал на ограничении численности ВСУ.В июне 2023 года Путин на встрече с африканскими лидерами показал проект под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", который был парафирован Украиной в Стамбуле."18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил", - рассказал он.Согласно президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Путин показывал ему этот договор."Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор", - сказал он в июне 2023-го, после чего выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который опроверг обсуждение "аренды" полуострова.В продемонстрированном российским президентом проекте договора говорилось, что ВСУ должны серьезно сократить свою численность и количество вооружений. Единой позиции стороны выработать не смогли: напротив предложений Москвы стояли более высокие цифры, на которых настаивал Киев.Например, Украина хотела иметь 800 танков, а РФ была согласна только на 342, по артиллерии – 1,9 тыс. орудий против 519, по личному составу ВСУ – 250 тыс. против 85 тыс., дальность ракет – 280 км против 40.Как позднее рассказал Мединский, кроме нейтралитета Украины и ограничения численности ее армии в Стамбуле РФ настаивала на признании российского статуса Крыма и независимости республик Донецка и Луганска, а также включении в соглашение ряда гуманитарных вопросов.Разногласий было слишком многоРяд иностранных СМИ в 2023-2024 гг. опубликовал проекты соглашений, которые обсуждались в Стамбуле.Так, газета The New York Times(NYT) обнародовала проект, который был актуален по состоянию на 15 апреля, то есть до момента выхода Украины их переговорного процесса. Из него следует, что вопрос Крыма действительно выводился за рамки переговоров, также подтверждался дискурс вокруг численности ВСУ.Издание привело комментарий неназванного высокопоставленного американского военного, который заявил, что США отреагировали отрицательно на готовность Украины сокращать армию."Мы спокойно сказали: "Вы понимаете, что это одностороннее разоружение, верно?", - говорится в материале NYT, что еще раз подтверждает решающую роль Запада в решении украинских властей отказаться от переговоров.Были и другие противоречия. Киев, например, не хотел видеть в числе гарантов своей безопасности Белоруссию, а Москва – Турцию.Среди остальных требований России, пишет американская газета – отмена введенных после 2014 года санкций, запрет пропаганды нацизма на Украине, а также возвращение русского языка в легальное поле.Последнее, например, означало, что после подписания договора Украина должна была в срок в 30 дней отменить все ограничения на использование русского языка в любой сфере.Как неоднократно подчеркивали российские власти, продолжение мирных переговоров с Украиной должно проходить с учетом тех реалий, который сложились к этому моменту на земле.Ряд положений стамбульского проекта уже давно не актуальны: ДНР и ЛНР вошли в состав РФ, а вместе с ними Запорожская и Херсонская области. Теперь в Кремле настаивают, что Украина должна полностью вывести свои формирования из этих регионов, что уж говорить о каком-либо обсуждении вопроса Крыма.Если переговоры в Стамбуле будут продолжены, то пройдут они уже в ином историческом контексте. Хотя в Кремле признают, что любые переговоры – это неизбежность компромиссов."Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам", - говорил Путин.Проблема в том, что к компромиссам не готова противоположная сторона, отмечал он.Ближайшие дни покажут, изменилась ли эта ситуация или же нет.*Деятельность организации запрещена в РФО том, какие цели преследует Зеленский затягивая переговорный процесс - в материале издания Украина.ру Олег Иванов: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписан.

https://ukraina.ru/20250426/peregovory-po-ukraine-dvizhutsya-k-feericheskomu-provalu-1062768074.html

https://ukraina.ru/20250512/ukraina-na-razvilke---mezhdu-mirom-i-obmanom-eksperty-gadayut-na-chto-esche-sposoben-rezhim-zelenskogo-1063048988.html

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эксклюзив, украина, россия, стамбул, владимир путин, владимир мединский, переговоры