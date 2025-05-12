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Главное за ночь 12 мая

Главное за ночь 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 12 мая

Средства РЭБ за неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны ВСУ над крупными городами ДНР, сообщили в региональном УФСБ. Украина.ру, 12.05.2025

2025-05-12T08:07

2025-05-12T08:07

2025-05-12T08:08

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Средства РЭБ за неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны ВСУ над крупными городами ДНР, сообщили в региональном УФСБ.ВСУ во время трехдневного перемирия наносили удары по прифронтовым территориям ЛНР, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил военный эксперт Марочко.Спецназ группировки "Юг" уничтожил танк ВСУ, взяты в плен более 10 солдат, сообщили в Минобороны РФ.ЕС и Лондон на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности, в рамках которого объединят усилия в этой области, пишет Times. По данным газеты, в документе говорится, что Брюссель и Лондон столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение" - в связи с конфликтом на Украине.Трамп возмутился вопросом журналистки ABC News о том, какую роль он сыграл в процессе избрания папы Римского Льва XIV (первого в истории родом из США). По его словам, этот вопрос "вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме". При этом президент США напомнил, что значительное количество голосов ему во время недавних выборов отдали именно католики.Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных. Политических контактов не будет, сообщает Hindustan Times.Подробнее о конфликте - в материале Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лондон, украина, дональд трамп, алексей марочко, вооруженные силы украины, ес