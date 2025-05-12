Главное за ночь 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 12 мая
Главное за ночь 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 12 мая
Средства РЭБ за неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны ВСУ над крупными городами ДНР, сообщили в региональном УФСБ. Украина.ру, 12.05.2025
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Средства РЭБ за неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны ВСУ над крупными городами ДНР, сообщили в региональном УФСБ.ВСУ во время трехдневного перемирия наносили удары по прифронтовым территориям ЛНР, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил военный эксперт Марочко.Спецназ группировки "Юг" уничтожил танк ВСУ, взяты в плен более 10 солдат, сообщили в Минобороны РФ.ЕС и Лондон на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности, в рамках которого объединят усилия в этой области, пишет Times. По данным газеты, в документе говорится, что Брюссель и Лондон столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение" - в связи с конфликтом на Украине.Трамп возмутился вопросом журналистки ABC News о том, какую роль он сыграл в процессе избрания папы Римского Льва XIV (первого в истории родом из США). По его словам, этот вопрос "вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме". При этом президент США напомнил, что значительное количество голосов ему во время недавних выборов отдали именно католики.Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных. Политических контактов не будет, сообщает Hindustan Times.Подробнее о конфликте - в материале Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, лондон, украина, дональд трамп, алексей марочко, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Лондон, Украина, Дональд Трамп, Алексей Марочко, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 12 мая

08:07 12.05.2025 (обновлено: 08:08 12.05.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Средства РЭБ за неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны ВСУ над крупными городами ДНР, сообщили в региональном УФСБ.
ВСУ во время трехдневного перемирия наносили удары по прифронтовым территориям ЛНР, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил военный эксперт Марочко.
Спецназ группировки "Юг" уничтожил танк ВСУ, взяты в плен более 10 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
ЕС и Лондон на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности, в рамках которого объединят усилия в этой области, пишет Times. По данным газеты, в документе говорится, что Брюссель и Лондон столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение" - в связи с конфликтом на Украине.
Трамп возмутился вопросом журналистки ABC News о том, какую роль он сыграл в процессе избрания папы Римского Льва XIV (первого в истории родом из США). По его словам, этот вопрос "вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме". При этом президент США напомнил, что значительное количество голосов ему во время недавних выборов отдали именно католики.
Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных. Политических контактов не будет, сообщает Hindustan Times.
Подробнее о конфликте - в материале Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине на сайте Украина.ру.
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