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Главное за ночь 12 мая
Главное за ночь 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 12 мая
Средства РЭБ за неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны ВСУ над крупными городами ДНР, сообщили в региональном УФСБ. Украина.ру, 12.05.2025
2025-05-12T08:07
2025-05-12T08:07
2025-05-12T08:08
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Средства РЭБ за неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны ВСУ над крупными городами ДНР, сообщили в региональном УФСБ.ВСУ во время трехдневного перемирия наносили удары по прифронтовым территориям ЛНР, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил военный эксперт Марочко.Спецназ группировки "Юг" уничтожил танк ВСУ, взяты в плен более 10 солдат, сообщили в Минобороны РФ.ЕС и Лондон на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности, в рамках которого объединят усилия в этой области, пишет Times. По данным газеты, в документе говорится, что Брюссель и Лондон столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение" - в связи с конфликтом на Украине.Трамп возмутился вопросом журналистки ABC News о том, какую роль он сыграл в процессе избрания папы Римского Льва XIV (первого в истории родом из США). По его словам, этот вопрос "вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме". При этом президент США напомнил, что значительное количество голосов ему во время недавних выборов отдали именно католики.Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных. Политических контактов не будет, сообщает Hindustan Times.Подробнее о конфликте - в материале Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Лондон, Украина, Дональд Трамп, Алексей Марочко, Вооруженные силы Украины, ЕС