Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине - 12.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250512/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-posle-oskverneniya-bronzovogo-soldata-v-talline-1063050394.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине - 12.05.2025 Украина.ру
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения "Бронзового солдата" (памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков), говорится в телеграм-канале СК РФ
2025-05-12T08:29
2025-05-12T08:29
новости
россия
эстония
следственный комитет
александр бастрыкин
ск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101385/79/1013857954_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_5e9d90a025cf8d88e0ae31ffe5a04520.jpg
Также он призвал во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".Подробнее о вандализме в стране - в материале Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм на сайте Украина.ру.
россия
эстония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101385/79/1013857954_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c6c0ac88496d45e38ba11d9be39c4847.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, эстония, следственный комитет, александр бастрыкин, ск рф
Новости, Россия, Эстония, Следственный комитет, Александр Бастрыкин, СК РФ

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине

08:29 12.05.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения "Бронзового солдата" (памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков), говорится в телеграм-канале СК РФ
Также он призвал во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
Подробнее о вандализме в стране - в материале Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЭстонияСледственный комитетАлександр БастрыкинСК РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:29Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине
08:28Война после 9 мая: операция "Немыслимое"
08:07Главное за ночь 12 мая
08:00"Красный Мюрат" Борис Думенко. Как Будённый себе чужие заслуги приписал
07:56Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм - экономист Сакс
07:30Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ
07:26Французский стыд
07:14Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил
07:07Томаш Мацейчук: Своими толерантными предложениями Арестович уже не вернет Крым и Донбасс. Поезд ушел
07:00Ростислав Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен
06:50Украина на развилке - между миром и обманом. Эксперты гадают, на что еще способен режим Зеленского
06:00Украина за неделю. Возвращение в Стамбул
05:30Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров
05:00Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров
04:30Трамп – человек переменчивый: эксперт объяснил, почему после Китая США могут "переключиться" на Россию
04:00"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности
18:38ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
18:13"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
18:00Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
17:35Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
Лента новостейМолния