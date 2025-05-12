https://ukraina.ru/20250512/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-posle-oskverneniya-bronzovogo-soldata-v-talline-1063050394.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине - 12.05.2025 Украина.ру

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения "Бронзового солдата" (памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков), говорится в телеграм-канале СК РФ

2025-05-12T08:29

2025-05-12T08:29

2025-05-12T08:29

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следственный комитет

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Также он призвал во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".Подробнее о вандализме в стране - в материале Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм на сайте Украина.ру.

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новости, россия, эстония, следственный комитет, александр бастрыкин, ск рф