Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения "Бронзового солдата" в Таллине
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения "Бронзового солдата" (памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков), говорится в телеграм-канале СК РФ
Также он призвал во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
Подробнее о вандализме в стране - в материале Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм на сайте Украина.ру.
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