Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться - 11.05.2025 Украина.ру
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Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться
Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться - 11.05.2025 Украина.ру
Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться
Российские войска двигаются, но делают это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые им наносит противник. Связано это с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-05-11T07:15
2025-05-11T07:15
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Он напомнил, что у России есть различные серьезные системы, которые в состоянии причинить противнику большой ущерб. И тем временем обстановка на фронте начнет меняться.Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у Москвы будут развязаны, подчеркнул эксперт.“Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создается буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери”, — заключил Кнутов.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/armiya-rf-udarila-odnovremenno-s-prikhodom-podrazdeleniya-vsu-na-mesto--podpole-1062940039.html
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452
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новости, россия, сша, москва, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, США, Москва, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться

07:15 11.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска двигаются, но делают это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые им наносит противник. Связано это с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Он напомнил, что у России есть различные серьезные системы, которые в состоянии причинить противнику большой ущерб. И тем временем обстановка на фронте начнет меняться.
“Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние две-три недели произошла стабилизация. Мы двигаемся, но делаем это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые нам наносит противник. Связано это было с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Мы не хотели портить фон этих переговоров”, — добавил Кнутов.
Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у Москвы будут развязаны, подчеркнул эксперт.
“Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создается буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери”, — заключил Кнутов.
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
5 мая, 15:38
Армия РФ ударила одновременно с приходом подразделения ВСУ на место — подпольеРоссийская армия нанесла удары по позициям ВСУ, причем в Белополье Сумской области Украины "прилетело по подразделению, которое буквально вчера получило пополнение". Об этом 5 мая в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
07:15Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться
07:00Дмитрий Конончук: Выгодный для Китая сценарий – изнурительная война на Украине с конечным поражением США
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