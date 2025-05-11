Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Российские войска двигаются, но делают это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые им наносит противник. Связано это с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Он напомнил, что у России есть различные серьезные системы, которые в состоянии причинить противнику большой ущерб. И тем временем обстановка на фронте начнет меняться.
“Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние две-три недели произошла стабилизация. Мы двигаемся, но делаем это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые нам наносит противник. Связано это было с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Мы не хотели портить фон этих переговоров”, — добавил Кнутов.
“Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создается буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери”, — заключил Кнутов.
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Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" читайте на сайте Украина.ру.
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