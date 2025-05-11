https://ukraina.ru/20250511/knutov-obyasnil-pochemu-v-blizhayshee-vremya-obstanovka-na-fronte-nachnet-menyatsya-1062998571.html

Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться

Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться - 11.05.2025 Украина.ру

Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться

Российские войска двигаются, но делают это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые им наносит противник. Связано это с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-05-11T07:15

2025-05-11T07:15

2025-05-11T07:15

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Он напомнил, что у России есть различные серьезные системы, которые в состоянии причинить противнику большой ущерб. И тем временем обстановка на фронте начнет меняться.Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у Москвы будут развязаны, подчеркнул эксперт.“Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создается буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери”, — заключил Кнутов.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250505/armiya-rf-udarila-odnovremenno-s-prikhodom-podrazdeleniya-vsu-na-mesto--podpole-1062940039.html

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