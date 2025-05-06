Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" - 06.05.2025 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"
Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" - 06.05.2025 Украина.ру
Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"
Европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.
2025-05-06T19:30
2025-05-06T19:34
интервью
россия
курская область
украина
владимир зеленский
юрий кнутов
адольф гитлер
вооруженные силы украины
ес
дроны
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов.- Юрий Альбертович, ВСУ попытались прорваться через границу Курской области у поселка Теткино, но понесли потери в бронетехнике. В чем была цель этой операции, будут ли новые попытки прорыва?- Это поставленная Зеленским задача попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым. Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом.- Могли ли быть чисто военные цели у этой акции, например, связать боем части ВС РФ, которые могли бы быть переброшены на другие участки?- На сегодняшний день в Курской области у нас достаточно сил. Давайте не забывать о частях северокорейской армии, которые там дислоцированы. Они уже приобрели опыт и знают, как воевать. Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели.Ему давно советовали вывести войска из Курской области и усилить оборону Покровска (Красноармейска) и Часов Яра, но для него возможность бравировать тем, что он перенес войну на территорию России, важнее.- В России завершаются испытания нового радиоэлектронного комплекса "Солярис НС". Насколько он эффективен для борьбы с украинскими БПЛА?- Вопрос защиты от дронов – комплексный. Это не только задача РЭБ, но и зенитно-ракетный подразделений, зенитной артиллерии, антидроновых подразделений, состоящих из мобильных групп ПВО.Кроме того, недавно Евросоюз принял свою программу защиты от дронов – Антидроновая стена. Планируется создать заслон протяженностью три тысячи километров. Будут задействованы в том числе и спутники, чтобы обнаружить угрозу также и от крылатых ракет. Будут задействованы и разные типы зенитно-ракетных комплексов, РЭБ, а в перспективе лазерные и магнитные пушки.Этот подход подразумевает использование разных способов борьбы с дронами. Этот подход заслуживает изучение, и наиболее интересные разработки надо также принимать на вооружение.- Преодолима ли будет эта система обороны для наших беспилотных систем?- Кроме беспилотных средств поражения, у нас есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если нам нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука, а затем в эти проломы пойдут дроны.- Наш президент объявил трехдневный режим прекращения дня во время празднования Дня Победы. Следует ли ожидать очевидных провокаций с основных украинских вооруженных сил, в том числе и 9 мая во время парада на Красной площади?- Я в этом не сомневаюсь. Киевский режим по своей сути нацистский. И даже в Киев приедут там гости из тех европейских государств, которые вели войну против Советского Союза.Тогда вся Европа воевала против нашей страны, за исключением Великобритании и Греции. И Португалия в той или иной степени сотрудничала с Гитлером, Испания посылала добровольцев, хотя заявляла о суверенитете. Швеция снабжала металлами немецкую авиационную промышленность.И сегодня европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Но наша система противовоздушной обороны — это не только сами зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и истребительная авиация, это еще и комплексы "Искандер", которые могут косвенно решать задачи противовоздушной обороны, уничтожая аэродромы и места базирования БПЛА.Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Позволю себе дополнить его слова. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.- Давно мы не слышали о применении этой системы.- У нас есть и другие системы, которые в состоянии причинить противнику серьезный ущерб. Скоро и обстановка на фронте начнет меняться. Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние две-три недели произошла стабилизация. Мы двигаемся, но делаем это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые нам наносит противник. Связано это было с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Мы не хотели портить фон этих переговоров. Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у нас будут развязаны.Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создаётся буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери.О ситуации в зоне СВО Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область
https://ukraina.ru/20250506/dlya-chego-vsu-snova-atakuyut-kurskuyu-oblast-i-zachem-trampu-skandal-s-zayavleniyami-o-pobede--ischenko-1062973335.html
https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, курская область, украина, владимир зеленский, юрий кнутов, адольф гитлер, вооруженные силы украины, ес, дроны, 9 мая, день победы, провокация
Интервью, Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, ЕС, дроны, 9 мая, День Победы, провокация

Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"

19:30 06.05.2025 (обновлено: 19:34 06.05.2025)
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов.
- Юрий Альбертович, ВСУ попытались прорваться через границу Курской области у поселка Теткино, но понесли потери в бронетехнике. В чем была цель этой операции, будут ли новые попытки прорыва?
- Это поставленная Зеленским задача попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым. Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом.
- Могли ли быть чисто военные цели у этой акции, например, связать боем части ВС РФ, которые могли бы быть переброшены на другие участки?
- На сегодняшний день в Курской области у нас достаточно сил. Давайте не забывать о частях северокорейской армии, которые там дислоцированы. Они уже приобрели опыт и знают, как воевать. Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели.
Ему давно советовали вывести войска из Курской области и усилить оборону Покровска (Красноармейска) и Часов Яра, но для него возможность бравировать тем, что он перенес войну на территорию России, важнее.
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19:08
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- В России завершаются испытания нового радиоэлектронного комплекса "Солярис НС". Насколько он эффективен для борьбы с украинскими БПЛА?
- Вопрос защиты от дронов – комплексный. Это не только задача РЭБ, но и зенитно-ракетный подразделений, зенитной артиллерии, антидроновых подразделений, состоящих из мобильных групп ПВО.
Кроме того, недавно Евросоюз принял свою программу защиты от дронов – Антидроновая стена. Планируется создать заслон протяженностью три тысячи километров. Будут задействованы в том числе и спутники, чтобы обнаружить угрозу также и от крылатых ракет. Будут задействованы и разные типы зенитно-ракетных комплексов, РЭБ, а в перспективе лазерные и магнитные пушки.
Этот подход подразумевает использование разных способов борьбы с дронами. Этот подход заслуживает изучение, и наиболее интересные разработки надо также принимать на вооружение.
- Преодолима ли будет эта система обороны для наших беспилотных систем?
- Кроме беспилотных средств поражения, у нас есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если нам нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука, а затем в эти проломы пойдут дроны.
- Наш президент объявил трехдневный режим прекращения дня во время празднования Дня Победы. Следует ли ожидать очевидных провокаций с основных украинских вооруженных сил, в том числе и 9 мая во время парада на Красной площади?
- Я в этом не сомневаюсь. Киевский режим по своей сути нацистский. И даже в Киев приедут там гости из тех европейских государств, которые вели войну против Советского Союза.
Тогда вся Европа воевала против нашей страны, за исключением Великобритании и Греции. И Португалия в той или иной степени сотрудничала с Гитлером, Испания посылала добровольцев, хотя заявляла о суверенитете. Швеция снабжала металлами немецкую авиационную промышленность.
И сегодня европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Но наша система противовоздушной обороны — это не только сами зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и истребительная авиация, это еще и комплексы "Искандер", которые могут косвенно решать задачи противовоздушной обороны, уничтожая аэродромы и места базирования БПЛА.
Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Позволю себе дополнить его слова. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
17:20
Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дроновЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
- Давно мы не слышали о применении этой системы.
- У нас есть и другие системы, которые в состоянии причинить противнику серьезный ущерб. Скоро и обстановка на фронте начнет меняться. Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние две-три недели произошла стабилизация. Мы двигаемся, но делаем это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые нам наносит противник. Связано это было с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Мы не хотели портить фон этих переговоров. Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у нас будут развязаны.
Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создаётся буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери.
О ситуации в зоне СВО Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область
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ИнтервьюРоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийЮрий КнутовАдольф ГитлерВооруженные силы УкраиныЕСдроны9 маяДень Победыпровокация
 
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