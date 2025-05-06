https://ukraina.ru/20250506/yuriy-knutov-esli-vsu-udaryat-po-moskve-v-den-pobedy-10-maya-v-tsentre-kieva-poyavitsya-oreshnik-1062973649.html

Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"

Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник" - 06.05.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"

Европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.

2025-05-06T19:30

2025-05-06T19:30

2025-05-06T19:34

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов.- Юрий Альбертович, ВСУ попытались прорваться через границу Курской области у поселка Теткино, но понесли потери в бронетехнике. В чем была цель этой операции, будут ли новые попытки прорыва?- Это поставленная Зеленским задача попытаться вернуться на территорию Курской области, чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами, которых он убеждал, что этот маленький кусочек русской земли он обменяет на весь Донбасс и Крым. Эти планы до сих пор сохраняются, поэтому попытки вторжения будут повторяться, потому что Зеленский потерял лицо перед Западом.- Могли ли быть чисто военные цели у этой акции, например, связать боем части ВС РФ, которые могли бы быть переброшены на другие участки?- На сегодняшний день в Курской области у нас достаточно сил. Давайте не забывать о частях северокорейской армии, которые там дислоцированы. Они уже приобрели опыт и знают, как воевать. Поэтому с чисто военной точки зрения наступать там безумие. Зеленский потерял в Курской области порядка 80 тысяч человек, а по некоторым данным с учетом тяжелораненых 100 тысяч. Это авантюра, за которой стоят политические цели.Ему давно советовали вывести войска из Курской области и усилить оборону Покровска (Красноармейска) и Часов Яра, но для него возможность бравировать тем, что он перенес войну на территорию России, важнее.- В России завершаются испытания нового радиоэлектронного комплекса "Солярис НС". Насколько он эффективен для борьбы с украинскими БПЛА?- Вопрос защиты от дронов – комплексный. Это не только задача РЭБ, но и зенитно-ракетный подразделений, зенитной артиллерии, антидроновых подразделений, состоящих из мобильных групп ПВО.Кроме того, недавно Евросоюз принял свою программу защиты от дронов – Антидроновая стена. Планируется создать заслон протяженностью три тысячи километров. Будут задействованы в том числе и спутники, чтобы обнаружить угрозу также и от крылатых ракет. Будут задействованы и разные типы зенитно-ракетных комплексов, РЭБ, а в перспективе лазерные и магнитные пушки.Этот подход подразумевает использование разных способов борьбы с дронами. Этот подход заслуживает изучение, и наиболее интересные разработки надо также принимать на вооружение.- Преодолима ли будет эта система обороны для наших беспилотных систем?- Кроме беспилотных средств поражения, у нас есть и гиперзвуковое оружие в достаточном количестве. Мы его все время дорабатываем и совершенствуем. Поэтому, если нам нужно будет пробить "стену", мы сделаем это с помощью гиперзвука, а затем в эти проломы пойдут дроны.- Наш президент объявил трехдневный режим прекращения дня во время празднования Дня Победы. Следует ли ожидать очевидных провокаций с основных украинских вооруженных сил, в том числе и 9 мая во время парада на Красной площади?- Я в этом не сомневаюсь. Киевский режим по своей сути нацистский. И даже в Киев приедут там гости из тех европейских государств, которые вели войну против Советского Союза.Тогда вся Европа воевала против нашей страны, за исключением Великобритании и Греции. И Португалия в той или иной степени сотрудничала с Гитлером, Испания посылала добровольцев, хотя заявляла о суверенитете. Швеция снабжала металлами немецкую авиационную промышленность.И сегодня европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Но наша система противовоздушной обороны — это не только сами зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и истребительная авиация, это еще и комплексы "Искандер", которые могут косвенно решать задачи противовоздушной обороны, уничтожая аэродромы и места базирования БПЛА.Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Позволю себе дополнить его слова. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.- Давно мы не слышали о применении этой системы.- У нас есть и другие системы, которые в состоянии причинить противнику серьезный ущерб. Скоро и обстановка на фронте начнет меняться. Если посмотреть на карту боевых действий, то за последние две-три недели произошла стабилизация. Мы двигаемся, но делаем это осторожно, чаще отвечая на уколы, которые нам наносит противник. Связано это было с переговорами, которые ведутся между Россией и США. Мы не хотели портить фон этих переговоров. Но если американцы заявят, что выходят из статуса посредника в переговорах между Россией и Украиной, то руки у нас будут развязаны.Тогда продвижение наших войск под Покровском, Часов Яром и в Сумской области, где создаётся буферная зона, будет более уверенным, а противник понесет более тяжелые потери.О ситуации в зоне СВО Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область

https://ukraina.ru/20250506/dlya-chego-vsu-snova-atakuyut-kurskuyu-oblast-i-zachem-trampu-skandal-s-zayavleniyami-o-pobede--ischenko-1062973335.html

https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, курская область, украина, владимир зеленский, юрий кнутов, адольф гитлер, вооруженные силы украины, ес, дроны, 9 мая, день победы, провокация