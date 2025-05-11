Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны - 11.05.2025 Украина.ру
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Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны
Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны - 11.05.2025 Украина.ру
Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны
Глава евродипломатии Кая Каллас повторно указывает руководителю суверенного государства как себя вести, что неприемлемо и нуждается в личном обсуждении этой проблемы. Об этом 11 мая заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо
2025-05-11T12:33
2025-05-11T12:33
новости
словакия
москва
роберт фицо
ес
красная армия
80 лет победы
день победы
9 мая
международные отношения
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Поводом для очередного скандала стали заявления главы дипломатии Евросоюза: Кая Каллас негативно высказалась о визите премьер-министра Словакии в Москву на празднование 80-летия Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне.Роберт Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии. Премьер-министр этой страны-члена ЕС подчеркнул: несмотря на препятствия, чинимые руководителями Евросоюза, он прибыл в Москву, чтобы отдать дань уважения освободителям в том числе и его страны от нацизма.Премьер-министр Словакии напомнил журналистам: глава дипломатии Евросоюза не является его начальником. По мнению Фицо, она должна знать своё место и заниматься своими должностными обязанностями - внешней политикой Евросоюза.До этого, 9 мая в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич записали совместное видео на фоне Кремля. Лидеры двух славянских государств прибыли для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Власти Польши и постсоветских республик Прибалтики запретили пролёты самолётов с официальными делегациями в Москву и обратно, а Еврокомиссия предупредила всех направляющихся на празднование Дня Победы о негативных последствиях.Ранее в новостях: Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского
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новости, словакия, москва, роберт фицо, ес, красная армия, 80 лет победы, день победы, 9 мая, международные отношения, международная политика, международное право, еврокомиссия, евросоюз, каллас кая, суверенитет, национальные интересы
Новости, Словакия, Москва, Роберт Фицо, ЕС, Красная Армия, 80 лет Победы, День Победы, 9 мая, международные отношения, Международная политика, международное право, Еврокомиссия, Евросоюз, Каллас Кая, суверенитет, национальные интересы

Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны

12:33 11.05.2025
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP / Petr David Josek
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Глава евродипломатии Кая Каллас повторно указывает руководителю суверенного государства как себя вести, что неприемлемо и нуждается в личном обсуждении этой проблемы. Об этом 11 мая заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Поводом для очередного скандала стали заявления главы дипломатии Евросоюза: Кая Каллас негативно высказалась о визите премьер-министра Словакии в Москву на празднование 80-летия Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне.
Роберт Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии. Премьер-министр этой страны-члена ЕС подчеркнул: несмотря на препятствия, чинимые руководителями Евросоюза, он прибыл в Москву, чтобы отдать дань уважения освободителям в том числе и его страны от нацизма.
"Она высокий чиновник. Что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? И это было уже второй раз. Я, конечно, ей это решительно объясню, когда с ней встречусь. Пойду к ней и буду с ней об этом говорить", - сказал Фицо.
Премьер-министр Словакии напомнил журналистам: глава дипломатии Евросоюза не является его начальником. По мнению Фицо, она должна знать своё место и заниматься своими должностными обязанностями - внешней политикой Евросоюза.
До этого, 9 мая в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич записали совместное видео на фоне Кремля. Лидеры двух славянских государств прибыли для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Власти Польши и постсоветских республик Прибалтики запретили пролёты самолётов с официальными делегациями в Москву и обратно, а Еврокомиссия предупредила всех направляющихся на празднование Дня Победы о негативных последствиях.
Ранее в новостях: Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского
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