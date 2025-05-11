https://ukraina.ru/20250511/fitso-reshitelno-obyasnit-glave-diplomatii-es-nepriemlemost-diktata-glave-suverennoy-strany-1063042874.html

Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны

Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны - 11.05.2025 Украина.ру

Фицо "решительно объяснит" главе дипломатии ЕС неприемлемость диктата главе суверенной страны

Глава евродипломатии Кая Каллас повторно указывает руководителю суверенного государства как себя вести, что неприемлемо и нуждается в личном обсуждении этой проблемы. Об этом 11 мая заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо

2025-05-11T12:33

2025-05-11T12:33

2025-05-11T12:33

новости

словакия

москва

роберт фицо

ес

красная армия

80 лет победы

день победы

9 мая

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060483068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8af192956f5eb2289e5c165822db2e99.jpg

Поводом для очередного скандала стали заявления главы дипломатии Евросоюза: Кая Каллас негативно высказалась о визите премьер-министра Словакии в Москву на празднование 80-летия Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне.Роберт Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии. Премьер-министр этой страны-члена ЕС подчеркнул: несмотря на препятствия, чинимые руководителями Евросоюза, он прибыл в Москву, чтобы отдать дань уважения освободителям в том числе и его страны от нацизма.Премьер-министр Словакии напомнил журналистам: глава дипломатии Евросоюза не является его начальником. По мнению Фицо, она должна знать своё место и заниматься своими должностными обязанностями - внешней политикой Евросоюза.До этого, 9 мая в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич записали совместное видео на фоне Кремля. Лидеры двух славянских государств прибыли для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Власти Польши и постсоветских республик Прибалтики запретили пролёты самолётов с официальными делегациями в Москву и обратно, а Еврокомиссия предупредила всех направляющихся на празднование Дня Победы о негативных последствиях.Ранее в новостях: Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского

словакия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, москва, роберт фицо, ес, красная армия, 80 лет победы, день победы, 9 мая, международные отношения, международная политика, международное право, еврокомиссия, евросоюз, каллас кая, суверенитет, национальные интересы