Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского - 04.05.2025 Украина.ру
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Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского
Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского - 04.05.2025 Украина.ру
Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "неслыханными" заявления Зеленского с намёком на теракт во время празднования Дня Победы в Москве с участием глав государств из разных континентов мира. Об этом глава Словакии заявил журналистам, подтвердив также свой визит в столицу России.
2025-05-04T12:50
2025-05-04T12:50
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Роберт Фицо назвал заявления Владимира Зеленского о возможном ударе украинских военных по Москве во время торжество в 80-летие победы в Великой Отечественной войне неслыханно дерзкими и неприемлемыми."Это неслыханно. Я отвергаю такие угрозы", - сказал Фицо.Глава словацкого государства заявил, что Зеленский ошибается в попытках запугать иностранные делегации и своими "выкриками" вынудить их отказаться от визита в Москву на празднование Дня Победы.Фицо отметил, что обеспечение безопасности иностранных делегаций является делом приглашающей стороны – Российской Федерации.До этого Фицо подверг резкой критике Еврокомиссию, которая пыталась запугать лидеров ЕС и добивающихся членства в Евросоюзе отказаться от празднования в Москве юбилейного Дня Победы над нацизмом. Представители ЕК угрожали некими "последствиями", которые не конкретизировали. Политики из Сербии и ряда постсоветских республик усмотрели в этих угрозах также оскорбление и покушение на национальный суверенитет.Накануне Зеленский и другие представители нынешнего руководства Украины заявили о возможности нанесения ударов по Москве во время празднования Дня Победы. Киевские политики отвергли предложение российского президента о трёхдневном перемирии на период майских торжеств, посвящённых 80-летию победы в Великой Отечественной войне.Словакия во время Второй мировой войны была союзницей гитлеровской Германии. Вермахт и словацкая армия вместе участвовали в нападении на Польшу и СССР. В конце войны в Словакии началось национально-освободительное восстание, которое гитлеровцы подавили в октябре 1944 года с привлечением разбитой РККА при освобождении Украинской СССР, переформированной дивизии SS "Галиция" ("Галичина"). В 2024 году официальная делегация Украины чествовала эсэсовца из этой дивизии в парламенте Канады.Ранее на эту тему: Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС Также на эту тему: Приезжающие на День Победу в Россию лидеры мужественнее, чем угрожающие им - ПутинБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
https://ukraina.ru/20250504/predsedatel-knr-7-10-maya-budet-v-rossii-po-priglasheniyu-putina-1062912561.html
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новости, москва, словакия, россия, роберт фицо, владимир зеленский, ес, 80 лет победы, 9 мая, день победы, великая отечественная война, вторая мировая война
Новости, Москва, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, 80 лет Победы, 9 мая, День Победы, Великая Отечественная война, Вторая мировая война

Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского

12:50 04.05.2025
 
© Lubos BilacicРобет Фицо
Робет Фицо
© Lubos Bilacic
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "неслыханными" заявления Зеленского с намёком на теракт во время празднования Дня Победы в Москве с участием глав государств из разных континентов мира. Об этом глава Словакии заявил журналистам, подтвердив также свой визит в столицу России.
Роберт Фицо назвал заявления Владимира Зеленского о возможном ударе украинских военных по Москве во время торжество в 80-летие победы в Великой Отечественной войне неслыханно дерзкими и неприемлемыми.
"Это неслыханно. Я отвергаю такие угрозы", - сказал Фицо.
Глава словацкого государства заявил, что Зеленский ошибается в попытках запугать иностранные делегации и своими "выкриками" вынудить их отказаться от визита в Москву на празднование Дня Победы.
Фицо отметил, что обеспечение безопасности иностранных делегаций является делом приглашающей стороны – Российской Федерации.
"Я на празднования 80-й годовщины Победы еду. Точка", - подчеркнул лидер Словакии.
До этого Фицо подверг резкой критике Еврокомиссию, которая пыталась запугать лидеров ЕС и добивающихся членства в Евросоюзе отказаться от празднования в Москве юбилейного Дня Победы над нацизмом. Представители ЕК угрожали некими "последствиями", которые не конкретизировали. Политики из Сербии и ряда постсоветских республик усмотрели в этих угрозах также оскорбление и покушение на национальный суверенитет.
Накануне Зеленский и другие представители нынешнего руководства Украины заявили о возможности нанесения ударов по Москве во время празднования Дня Победы. Киевские политики отвергли предложение российского президента о трёхдневном перемирии на период майских торжеств, посвящённых 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Словакия во время Второй мировой войны была союзницей гитлеровской Германии. Вермахт и словацкая армия вместе участвовали в нападении на Польшу и СССР. В конце войны в Словакии началось национально-освободительное восстание, которое гитлеровцы подавили в октябре 1944 года с привлечением разбитой РККА при освобождении Украинской СССР, переформированной дивизии SS "Галиция" ("Галичина"). В 2024 году официальная делегация Украины чествовала эсэсовца из этой дивизии в парламенте Канады.
Ранее на эту тему: Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС
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