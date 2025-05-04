Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского
© Lubos BilacicРобет Фицо
© Lubos Bilacic
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "неслыханными" заявления Зеленского с намёком на теракт во время празднования Дня Победы в Москве с участием глав государств из разных континентов мира. Об этом глава Словакии заявил журналистам, подтвердив также свой визит в столицу России.
Роберт Фицо назвал заявления Владимира Зеленского о возможном ударе украинских военных по Москве во время торжество в 80-летие победы в Великой Отечественной войне неслыханно дерзкими и неприемлемыми.
"Это неслыханно. Я отвергаю такие угрозы", - сказал Фицо.
Фицо отметил, что обеспечение безопасности иностранных делегаций является делом приглашающей стороны – Российской Федерации.
"Я на празднования 80-й годовщины Победы еду. Точка", - подчеркнул лидер Словакии.
До этого Фицо подверг резкой критике Еврокомиссию, которая пыталась запугать лидеров ЕС и добивающихся членства в Евросоюзе отказаться от празднования в Москве юбилейного Дня Победы над нацизмом. Представители ЕК угрожали некими "последствиями", которые не конкретизировали. Политики из Сербии и ряда постсоветских республик усмотрели в этих угрозах также оскорбление и покушение на национальный суверенитет.
Накануне Зеленский и другие представители нынешнего руководства Украины заявили о возможности нанесения ударов по Москве во время празднования Дня Победы. Киевские политики отвергли предложение российского президента о трёхдневном перемирии на период майских торжеств, посвящённых 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Словакия во время Второй мировой войны была союзницей гитлеровской Германии. Вермахт и словацкая армия вместе участвовали в нападении на Польшу и СССР. В конце войны в Словакии началось национально-освободительное восстание, которое гитлеровцы подавили в октябре 1944 года с привлечением разбитой РККА при освобождении Украинской СССР, переформированной дивизии SS "Галиция" ("Галичина"). В 2024 году официальная делегация Украины чествовала эсэсовца из этой дивизии в парламенте Канады.
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