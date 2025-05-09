https://ukraina.ru/20250509/resursnaya-sdelka-kak-shag-k-pryamym-peregovoram-nuzhen-li-trampu-mir-s-rf-i-zachem-perevrali-slova-1063016251.html

Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса

Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса - 09.05.2025 Украина.ру

Ресурсная сделка как шаг к прямым переговорам. Нужен ли Трампу мир с РФ и зачем переврали слова Вэнса

Верховная Рада Украины ратифицировала ресурсную сделку с США. Что это значит в контексте СВО и стратегии Трампа — в материале "Украина.ру"

2025-05-09T05:21

2025-05-09T05:21

2025-05-09T05:21

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

джей ди вэнс

вооруженные силы украины

верховная рада

сделка

"большая сделка"

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Киссинджер наоборотВерховная Рада единогласно проголосовала за ратификацию ресурсной сделки с США."Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить (это конфликт). Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", – сказал Трамп несколько дней назад.При всех своих откровенных странностях, нынешний президент США в вопросе российско-украинского конфликта ведет себя гораздо дипломатичнее, чем либеральный мейнстрим, позволяющий себе непристойную в большой политике риторику. Его слова часто любят подавать, как набор бессмысленного бреда, но в данном случае это точно не так. Министр финансов США Скотт Бессент на конференции Института Милкена в Калифорнии назвал ресурсную сделку инструментом, который даст Трампу "больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним".Имея в контексте условия современной войны, которые исключают большие прорывы на оперативные просторы, постепенное создание дроновой "килл-зоны" на линии соприкосновения, где живому человеку практически невозможно показаться, ситуацию с нефтью и в целом в экономике, посмотрим на положение вещей через призму американского руководства.Трамписты критиковали команду Байдена за "прокитайскость". Естественно, предыдущие американские власти не были союзниками Китая — имелось в виду, что их политика в отношении Украины (ослабление РФ путем накачки Украины деньгами и оружием для локальной войны) бросает Россию в объятия Китая, тем самым автоматически усиливая последний и соединяя мощности двух огромных стран против США. Трамп решил поступить умнее, то есть повторить маневр Киссинджера, только наоборот. Правда сейчас нет никакой возможности поссорить Россию с Китаем, но есть возможность поделиться с Россией частью влияния в Европе (по сути, вернуть немного того, что после 2022 года "забрал" Байден), а значит оставить России экономические и политические возможности для сохранения нейтралитета в американо-китайском конфликте (речь не обязательно о войне, но потенциально и о войне тоже). Поэтому да, трампистская Америка — это такой же враг России, как и байденовская, но при этом Трамп действительно хочет окончания войны на Украине и вполне готов принять российские условия в разумных пределах. А разумность пределов определяется военно-экономическими возможностями самой России. Если совсем просто — что возьмет, то и ее. Остальное достается Вашингтону.Ресурсная сделка — одно из ключевых звеньев в этой схеме.Колониальное соглашение с пиар-уступкойРамочное соглашение по ней стало известно в момент ее подписания на уровне министерств. Если очень кратко, то в ней: создание украино-американского фонда с партнерством 50 на 50, который будет привлекать западные инвестиции в разработку украинских недр, но фонд регистрируется в США, США получают приоритет во всех проектах фонда, конфликты интересов разрешаются в американском суде, добыча полезных ископаемых в рамках сделки не облагается налогами на Украине и договор имеет юридическую силу выше внутреннего законодательства Украины. Подытожим: доходы от продажи добытых ископаемых пойдут не в бюджет Украины, а в находящийся в США фонд, а половина этих средств — прямо американцам. Мало того, Украина обязуется гарантировать выплату денег фонду по курсу НБУ во время военного положения и три месяца после него вне зависимости от платежного баланса или дефицита валюты. Выплаты, естественно, не в гривне. Таким образом, хорошо понимающий стиль "криворожской дипломатии", Трамп обезопасил Штаты от бесконечного затягивания Зеленским военного положения (во время которого, кстати, не будет выборов). То есть Зеленский лишается вариантов не платить в фонд даже при бесконечном продлении военного положения. Не говоря уже о том, что для того, чтобы добыча минералов заработала, необходимо реальное прекращение военных действий. Теперь Америка объективно-экономически в этом заинтересована.А вот получил ли Зеленский благодаря сделке "ярлык" на продолжение княжения без выборов, о чем говорят многие эксперты, сомнительно. Договор ратифицируется Радой и под него в ближайшее время будет изменено налоговое законодательство, так что важность фигуры президента станет околонулевой. Даже изменение Конституции Украины не сможет повлиять на сделку, а любые изменения в ней самой можно будет проводить только с согласия США.Мало того, вторая часть документа, которую не показали ни общественности, ни депутатам, согласно инсайду "Зеркала недели", является просто катастрофичной для Украины. Да, в совете директоров фонда будет паритет (по 3 представителя и от США, и от Украины), но в трех из четырех комитетов, которые будут заниматься конкретными вопросами инвестиций, поиска проектов и администрирования, американцев больше. А рекомендации комитетов обязательны для исполнения советом директоров. Это значит, что все решения будут принимать американцы. Только в аудиторском комитете у сторон паритет.Кроме того, сделка касается не только новых лицензий на разработку, но и тех, по которым разработка уже идет, просто с нарушениями и неисполнением программ. Американские инвесторы получат приоритет на информацию о потенциальных проектах (причем не только по недрам, но и по инфраструктуре), право рассматривать ее три месяца и только после их отказа другие инвесторы смогут получить проект, но в течение полугода только на таких условиях, как были предложены американцам — не хуже.За нарушения со стороны США ответственности никакой, а Украина, в случае нарушения договора, теряет все голоса и в совете директоров фонда, и в комитетах, а также право на распределение доходов. Здесь надо напомнить, что определять, нарушено что-то или нет, будет американский суд.Кстати, об обязательстве США вкладываться в фонд, ничего не сказано. Не исключено, что в документах об этом что-то все-таки есть, но пока не озвучено. Исходя из известного на данный момент, получается, что американцы дают оружие (если хотят, а пока не хотят), а Украина вместо того, чтобы доходы от разработки ресурсов пускать в бюджет, отправляет 50% от них в фонд и ищет инвестпроекты для американцев, которые могут в них и не зайти. Первые 10 лет прибыль реинвестируется на Украине (в т.ч. в покупку фондом инфраструктуры, например, ГТС), а потом, когда потенциально это будут большие деньги, выводится в Штаты без налогообложения на Украине.Министр экономики Свириденко и ее заместитель Качка подтвердили, что США получат приоритетный доступ к информации о месторождениях. Для компаний из других стран — конкуры и аукционы. Управляющие фонда с американской стороны скорее всего будут представителями DFC (Корпорации международного финансирования) и Минфина. Фонд заработает через несколько недель, переговоры по пока не обнародованным дополнительным соглашениям продолжаются, и они "скорее всего" будут обнародованы. Но не факт.Становится очевидно, почему представителей Украины заставили подписать сразу все три документа, а не только рамочное соглашение, хотя с точки зрения Украины это и не вполне законно. В рамочном соглашении — пиар-уступка Зеленскому, который смог рассказать аудитории, как продавил Трампа на лучшие условиях. В остальных документах — полный возврат к первоначальному "колониальному" соглашению. И, зная принципы "криворожской дипломатии", т.е. бесконечные срывы, затягивания и провокации, Трамп на этот раз не оставил Зеленскому места для маневра.Впрочем, Зеленский все-таки умудрился "заложить бомбу" в договор. Комитет иностранных дел Рады добавил к сделке преамбулу о том, что Рада ратифицирует только один известный ей документ соглашения, а любые дополнительные договоренности "не могут выходить за пределы положений настоящего Соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им и не предусмотрены им и не предусмотрены им". То есть Договор об ограниченном партнерстве (то, о чем писало "Зеркало недели") не ратифицирован и, либо это будет сделано в ближайшие недели после внесения туда поправок (на что намекает Свириденко), либо сделку можно будет в любой момент оспорить.Цель — прямые переговорыТеперь снова к схеме "Россия берет, что может, а остальное достается Штатам". Комитет Рады по вопросам международной политике внес в сделку такую поправку: "Это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ". Понятно, что в России не действуют нормы, принятые Верховной Радой Украины, но все же интересно, как Трамп планирует регулировать российско-американские отношения в новых регионах РФ? В предложенном Трампом проекте мирного договора речь идет об участии американских компаний в разработке российских недр. Там, естественно, инвестиции, а не неоколониальная схема уплаты дани, но все-таки, что означает "признание де-факто" (де-юре Трамп обещал признать только Крым)? Скорее всего снятие санкций, а это именно то, чего добивается Россия. Причем достаточно одного голоса Орбана, и даже санкции ЕС не будут продлены. Пока он не голосует, чтобы сохранить козыри в руках своего друга Трампа, но как он поступит после того, как Вашингтон и Москва договорятся?Сегодня ратифицирована ресурсная сделка. С сегодняшнего же дня Россией объявлено перемирие. И оно, как ни странно, работает, точно также, как работало перемирие пасхальное. Украина и Россия на государственном уровне закономерно обвиняют друг друга в несоблюдении, но это нормально — ведь оно одностороннее и никто специально не договаривался о мониторинге соблюдения перемирия и об ответственности нарушителей. Тем не менее, накануне Ермак созванивался с Уиткоффом и Келлогом по поводу продолженного Путиным перемирия и никаких итоговых заявлений о том, что Украина отвергла предложение, не было. Напротив, еще утром нардеп Гончаренко заявил, что Украина присоединилась к перемирию негласно и соответствующие указания отданы войскам. То же самое еще раньше говорил Арестович*.ВСУ официально подтвердили, что Россия после 12 ночи не запускала "Шахеды" (интересно, что впервые в пресс-релизе Воздушных сил ВСУ отдельно выделена ситуация именно определенной даты — в данном случае со дня объявления перемирия). Также ночью не было крупномасштабных атак беспилотников по РФ. Российские паблики сообщают о затишье на фронте, кроме пограничных территорий в районе Теткино. ВСУ на покровском и южном направлениях подтвердили украинским СМИ, что получили распоряжение открывать только ответный огонь.Теперь для продолжения переговоров очень важно, чтобы перемирие продержалось праздничные дни даже в таком формате, и чтобы Рада в ближайшее время ратифицировала Договор об ограниченном партнерстве.Как известно, несколько дней назад, по словам Келлога, Украина выразила готовность немедленно заключить 30-дневное перемирие с РФ с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения. Песков заявил, что Россия такого предложения не получала. Украина тоже ничего не подтвердила. Оно и понятно — идея технически не рабочая. 15 км по обе стороны ЛБС означают вывод ВСУ, например, из Херсона, а ВС РФ — из Энергодара. Даже, если это не касается ЛБС по Днепру, то выходить точно придется из Покровска, Торецка, Часов Яра и т.д. Из Васильевки, Орехова и Гуляйполя в Запорожской области, кстати, тоже. А что насчет границы со "старой" Россией, где тоже есть ЛБС? России выводит войска из Суджи, а Украине — из целого ряда сел в Харьковской, Сумской и Черниговской областях? А кто разведет стороны и сколько для этого понадобится войск? Так что предложение, если оно было, максимально нереалистичное.Однако чуть позже Вэнс сделал большое заявление, которое растащили на цитаты, но выбрали, как обычно, только то, что идеологически понравилось. Сторонники идеи о том, что американцы сегодня стремятся к эскалации войны, выдернули из контекста фразу "русские требуют слишком многого" (а значит мы им не дадим, чего они требуют, а значит война продолжится), однако Вэнс такого не говорил. Он сказал: "Наша реакция на первое мирное предложение, которое русские выложили на стол: "вы просите слишком многого". Но именно так развиваются переговоры. Я бы не сказал, что русские не заинтересованы в решении этого вопроса". Итак, Вэнс заявил, что русские требовали слишком многого раньше (полный вывод ВСУ из четырех областей и т.д.), но так и идут переговоры — сначала требуют больше, потом стороны начинают от чего-то отказываться, идя на разумный компромисс. Далее Вэнс сказал, что США хотят, чтобы Россия и Украина "начали разговаривать друг с другом", т.е. прямых переговоров. А ведь именно этого требует Путин, но у Зеленского пока есть "самозапрет" на прямые переговоры. А на какого характера прямые переговоры надеется Вэнс? Об этом он тоже сказал: "Украинцы заявили, что согласятся на 30-дневное прекращение огня. Мы это ценим. Но россияне сказали, что 30-дневное прекращение огня не в их стратегических интересах. Опять же, вам не нужно с этим соглашаться, но важно понимать, из чего исходит другая сторона. Поэтому мы пытались выйти за рамки одержимости 30-дневным прекращением огня и узнать, как будет выглядеть долгосрочное перемирие". И это тоже позиция России — начать прямые переговоры вместо 30-дневного прекращения огня, поскольку такое длительное перемирие даже чисто технически требует предварительных переговоров. Опыт пасхального и нынешнего перемирий показывает, что оно не может быть полноценным, если не договорились о разведении войск, мониторинге и ответственности. А как договориться без переговоров?В общем, выводы ряда экспертов о выходе США из переговорного процесса пока не выдерживают критики. Наоборот, ресурсная сделка объективно требует от Белого дома довести мирный трек до конца. И в плане схемы переговоров американцы склоняются в сторону российских предложений, потому что они технически более выполнимы и потому что Украину продавить проще. Помощник же Путина Ушаков сообщил, что Россия и США ежедневно или через день ведут переговоры по Украине, а дальнейшие действия России будут зависеть от того, как продет майское перемирие.*внесен в списки экстремистов и террористовЧто говорят западные СМИ о перспективах перемирия — в материале "Мир или война? Украина в международном контексте"

https://ukraina.ru/20250508/rada-ratifitsirovala-soglashenie-mezhdu-ssha-i-ukrainoy-o-poleznykh-iskopaemykh--zheleznyak-1063014814.html

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20250508/nachalos-obyavlennoe-putinym-peremirie-1063008758.html

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