"Никакого перемирия не будет": Ермаков объяснил, почему ЕС и США хотят продолжать боевые действия - 08.05.2025 Украина.ру
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"Никакого перемирия не будет": Ермаков объяснил, почему ЕС и США хотят продолжать боевые действия
"Никакого перемирия не будет": Ермаков объяснил, почему ЕС и США хотят продолжать боевые действия - 08.05.2025 Украина.ру
"Никакого перемирия не будет": Ермаков объяснил, почему ЕС и США хотят продолжать боевые действия
Зеленский недвусмысленно дал понять России, что никакого перемирия не будет. Потому что все бюджеты европейских стран сейчас сверстаны под войну. Никто ее останавливать не будет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-08T06:30
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Ранее по решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Зеленский фактически отверг предложение России и недвусмысленно дал понять, что никакого перемирия не будет, глава киевского режима выполняет волю Британии и Евросоюза, отметил военкор.Что касается США, то подписанная с Украиной ресурсная сделка по редкоземельным металлам тоже прямо говорит, что у Вашингтона появился основательный повод продолжать боевые действия, указал журналист.Якобы теперь затраты на войну власти США будут окупать этой сделкой. Тем более, это уже не совсем украинские металлы, а американские, которые Вашингтон будет защищать, добавил Ермаков."Войска Трамп, конечно, не введет. Но оружие поставлять будет. Поэтому тут не то, что перемирия не будет – боевые действия развернутся с полной силой", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
https://ukraina.ru/20250507/armiya-rossii-osvobodila-lipovoe-v-dnr-1062991916.html
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Новости, Россия, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, перемирие, Европа, сделка, редкоземельные металлы, оружие, поставки, Британия, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация

"Никакого перемирия не будет": Ермаков объяснил, почему ЕС и США хотят продолжать боевые действия

06:30 08.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Зеленский недвусмысленно дал понять России, что никакого перемирия не будет. Потому что все бюджеты европейских стран сейчас сверстаны под войну. Никто ее останавливать не будет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее по решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Зеленский фактически отверг предложение России и недвусмысленно дал понять, что никакого перемирия не будет, глава киевского режима выполняет волю Британии и Евросоюза, отметил военкор.
"А поскольку британская и европейская военная промышленность получила бюджет, его надо отрабатывать. Да и все бюджеты европейских стран сейчас сверстаны под войну. Никто ее останавливать не будет", — подчеркнул Ермаков.
Что касается США, то подписанная с Украиной ресурсная сделка по редкоземельным металлам тоже прямо говорит, что у Вашингтона появился основательный повод продолжать боевые действия, указал журналист.
Якобы теперь затраты на войну власти США будут окупать этой сделкой. Тем более, это уже не совсем украинские металлы, а американские, которые Вашингтон будет защищать, добавил Ермаков.
"Войска Трамп, конечно, не введет. Но оружие поставлять будет. Поэтому тут не то, что перемирия не будет – боевые действия развернутся с полной силой", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
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