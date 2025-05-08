"Никакого перемирия не будет": Ермаков объяснил, почему ЕС и США хотят продолжать боевые действия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Зеленский недвусмысленно дал понять России, что никакого перемирия не будет. Потому что все бюджеты европейских стран сейчас сверстаны под войну. Никто ее останавливать не будет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее по решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
"А поскольку британская и европейская военная промышленность получила бюджет, его надо отрабатывать. Да и все бюджеты европейских стран сейчас сверстаны под войну. Никто ее останавливать не будет", — подчеркнул Ермаков.
Что касается США, то подписанная с Украиной ресурсная сделка по редкоземельным металлам тоже прямо говорит, что у Вашингтона появился основательный повод продолжать боевые действия, указал журналист.
Якобы теперь затраты на войну власти США будут окупать этой сделкой. Тем более, это уже не совсем украинские металлы, а американские, которые Вашингтон будет защищать, добавил Ермаков.
"Войска Трамп, конечно, не введет. Но оружие поставлять будет. Поэтому тут не то, что перемирия не будет – боевые действия развернутся с полной силой", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
Подписывайся на