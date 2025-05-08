Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский и Александр Сырский
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Если Киев попытается ударить по параду Победы, который пройдет 9 мая в Москве, то разозлит американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер
Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Ранее он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
По словам Вайнера, это шантаж, направленный на лидеров Европы и других стран, которые собираются приехать на Красную площадь на Парад Победы.
“Естественно, ни по какой Красной площади Киев бить не будет, потому что, я уверен, это очень сильно не понравится Трампу и плохо закончится для самого Зеленского”, — заявил собеседник издания.
В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе, помимо вышеперечисленных, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
5 мая, 11:04"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУУкраина не ударит по параду в честь Дня Победы в Москве 9 мая из-за присутствия на нем лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом 5 мая заявил экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий
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