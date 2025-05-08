https://ukraina.ru/20250508/eto-plokho-konchitsya-dlya-zelenskogo-vayner-obyasnil-pochemu-kiev-ne-udarit-po-moskve-1062976833.html

Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве

Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве - 08.05.2025 Украина.ру

Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве

Если Киев попытается ударить по параду Победы, который пройдет 9 мая в Москве, то разозлит американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер

2025-05-08T04:30

2025-05-08T04:30

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Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Ранее он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.По словам Вайнера, это шантаж, направленный на лидеров Европы и других стран, которые собираются приехать на Красную площадь на Парад Победы.Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас, сыронизировал политолог. Отвечая на вопрос, приедут ли в итоге премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич на парад, Вайнер отметил, что предугадать сложно.“Во всяком случае, Вучичу в Евросоюзе сказали: если приедешь на Парад Победы в Россию, принятие Сербии в Евросоюз можно затянуться на долгие-долгие годы. С Фицо — другая история”, — пояснил политолог.В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе, помимо вышеперечисленных, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Полный текст интервью Грега Вайнера: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250505/ukraina-ne-stanet-bit-po-paradu-v-moskve-eks-komandir-aydara-raskryl-chto-ostanovit-vsu-1062931187.html

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новости, москва, киев, сербия, словакия, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес