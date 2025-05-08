Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве - 08.05.2025 Украина.ру
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Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве
Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве - 08.05.2025 Украина.ру
Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве
Если Киев попытается ударить по параду Победы, который пройдет 9 мая в Москве, то разозлит американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер
2025-05-08T04:30
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Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Ранее он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.По словам Вайнера, это шантаж, направленный на лидеров Европы и других стран, которые собираются приехать на Красную площадь на Парад Победы.Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас, сыронизировал политолог. Отвечая на вопрос, приедут ли в итоге премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич на парад, Вайнер отметил, что предугадать сложно.“Во всяком случае, Вучичу в Евросоюзе сказали: если приедешь на Парад Победы в Россию, принятие Сербии в Евросоюз можно затянуться на долгие-долгие годы. С Фицо — другая история”, — пояснил политолог.В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе, помимо вышеперечисленных, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Полный текст интервью Грега Вайнера: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/ukraina-ne-stanet-bit-po-paradu-v-moskve-eks-komandir-aydara-raskryl-chto-ostanovit-vsu-1062931187.html
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новости, москва, киев, сербия, словакия, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес
Новости, Москва, Киев, Сербия, Словакия, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, ЕС

Это плохо кончится для Зеленского: Вайнер объяснил, почему Киев не ударит по Москве

04:30 08.05.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Если Киев попытается ударить по параду Победы, который пройдет 9 мая в Москве, то разозлит американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер
Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Ранее он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
По словам Вайнера, это шантаж, направленный на лидеров Европы и других стран, которые собираются приехать на Красную площадь на Парад Победы.
“Естественно, ни по какой Красной площади Киев бить не будет, потому что, я уверен, это очень сильно не понравится Трампу и плохо закончится для самого Зеленского”, — заявил собеседник издания.
Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас, сыронизировал политолог. Отвечая на вопрос, приедут ли в итоге премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич на парад, Вайнер отметил, что предугадать сложно.
“Во всяком случае, Вучичу в Евросоюзе сказали: если приедешь на Парад Победы в Россию, принятие Сербии в Евросоюз можно затянуться на долгие-долгие годы. С Фицо — другая история”, — пояснил политолог.
В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе, помимо вышеперечисленных, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евгений Дикий
5 мая, 11:04
"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУУкраина не ударит по параду в честь Дня Победы в Москве 9 мая из-за присутствия на нем лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом 5 мая заявил экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий
Полный текст интервью Грега Вайнера: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас читайте на сайте Украина.ру.
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