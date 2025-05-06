https://ukraina.ru/20250506/greg-vayner-esli-zelenskiy-udarit-po-moskve-9-maya-tramp-razozlitsya-i-otpravit-ego-v-alkatras--1062948894.html

Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас

Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас - 06.05.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас

В переговорном процессе по Украине есть серьезные препятствия, которые не ожидала администрация Трампа, но выходить из переговоров США не будут. Киев же опасается потерять своё реноме так называемого борца с российской агрессией.

2025-05-06T06:42

2025-05-06T06:42

2025-05-06T06:42

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

майк уолтц

ес

переговоры

перемирие

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер.Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные провел "очень хорошие" обсуждения по российско-украинскому вопросу. При этом на встрече с прессой он выразил сомнение в способности Киева и Москвы прийти к компромиссу, отметив, что Вашингтон не будет бесконечно играть роль посредника.— Грег, чего добился Трамп за 100 дней президенства?— Помните фильм "Побег из Алькатраса"? Самое главное "достижение" Дональда Трампа и основная новость на сегодняшний день — это то, что спустя 62 года вновь открывается Алькатрас, бывшая федеральная тюрьма строгого режима на одноименном острове. Потому что места в США для депортации нелегалов не хватает.Это шутка. Если серьезно, я проанализировал выступление Трампа в программе Meet the Press на NBC, и, судя по всему, он желает немного прикрыть дверь по переговорам, отойти в сторону, потому что немедленных результатов не получил.Это его расстраивает, потому что его рейтинг у американского электората падает. А обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа не состоялось. Как видите, уже пошли изменения в американской администрации: потерял работу помощник по нацбезопасности Майкл Уолтц.Но основные достижения Трампа, это, во-первых, договор с Индией, очень мощный и серьезный для США, который выводит торговые индийско-американские отношения на оборот в 500 миллиардов долларов.Во-вторых, торговая война, которую Трамп объявил всему миру, на данный момент приносит свои плоды. Около 130 стран ведут торговые переговоры с США, включая Китай, который снизил на 40 миллиардов долларов налоги на американские товары. Соответственно, и Трамп пошел навстречу.Так что в принципе у американской биржи жизнь кипит. На S&P, например, 62 корпорации набрали капитал в 9 триллионов долларов — совершенно фантастическая цифра. А на Dow Jones на Wall Street у Трампа 42 тысяч пунктов. То есть жизнь возвращается в Америку.Единственное, слабым остается американский доллар, но это и выгодно Трампу. Я думаю, что администрация Белого дома к этому прикладывает свою руку. Потому что, чем слабее доллар, тем проще торговать, тем дешевле товары США.— На что повлияет увольнение Майкла Уолтца?— С одной стороны, это ослабление позиций госсекретаря США. Потому что Уолтц был союзником Рубио, они братья-неоконы по идеологии. С другой стороны, Марко Рубио набирает силу, начиная исполнять обязанности помощника по нацбезопасности. До этого подобная вариация была только у Генри Киссинджера.Что касается самого Уолтца, то уход с поста помощника по нацбезопасности на должность посла ООН — сильное понижение. Он, как говорят близкие к нему источники, вел себя слишком самостоятельно, близко дружил с Нетаньяху, слишком жестко настаивал на ударах по Ирану. В общем, перешел некие "красные черты" своим поведением, которое Трампу не понравилось.— Джулия Дэвис назначена новым послом США на Украине. Что можете сказать о ее опыте и отношении к РФ, Украине?— Трамп нелояльных ему людей не назначает на такие посты. Поэтому Джулия Дэвис — это солдат Трампа, который присягнул ему на пожизненную верность. В остальном, повторюсь, в администрации президента Соединенных Штатов влияние есть только у одного человека — Дональда Трампа. Лишь он будет решать что будет с Украиной и как выстраивать отношения с Россией.— В Сети обсуждают слова вице-президента США Вэнса, что переговоры о мире на Украине будут идти ещё 100 дней. Почему Америка затягивает процесс?— Вэнс назвал вторые 100 дней, которые станут для переговоров наиболее значимыми. Видимо, в этом процессе есть серьезные тормозные прокладки, которые не ожидала администрация Белого домаВо-первых, у каждой стороны есть чего терять. Например, Украина, лишится денежной поддержки, как минимум, от Евросоюза, да и Соединенные Штаты сейчас поставили ей партию оружия на 50 миллионов долларов. Учебный процесс для летчиков с Украины на сумму 310 миллионов долларов открыт.Кроме того, Киев опасается потерять своё реноме — уровень "борца с российской агрессией".Но главное препятствие — это сенатор Линдси Грэм*, который организовал 72 из 100 сенаторов, готовых проголосовать за новые антироссийские санкции — до 500% для тех стран, которые покупают российскую нефть и газ.— Насколько вероятно, что эти санкции примут?— Я думаю, что Трамп их не подпишет. Потому что это будет означать, что дверь захлопнута и переговоры закончились. Я не думаю, что он готов к такому повороту событий и никогда из переговоров не выйдет — все останется в открытом пространстве.— Поэтому Трамп в Meet the Press отказался отвечать на вопрос, выйдет ли он из переговоров по Украине и отменит ли в этом случае военную помощь Киеву?— Думаю, да. Марко Рубио и Госдепартамент не первый раз говорят о том, что Америка выходит из переговоров. А после этого Трамп эти переговоры продолжает.У меня такое чувство, что это розыгрыш старинной голливудской игры про плохого и хорошего полицейского. Единственное, кто решает в американской администрации, что делать и в каких переговорах участвовать, это сам Дональд Трамп. Остальные могут высказывать свои мнения в зависимости от происходящего — не более того.— Иначе в Алькатрас попадут?— Да [смеется].— В то же время Трамп, отвечая на вопрос, есть ли недопонимание между ним и Владимиром Путиным, заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как вести себя с Россией.— Ну, а чего он добьется критикой Владимира Путина? Лишь ухудшения отношений, которые испортят переговорный процесс. Заметьте, Трамп даже с Зеленским не порвал связи после хамства в Овальном кабинете, хотя мог это сделать. Трамп — коммерсант, дипломат и человек, который все-таки получил второй срок в Белом доме, выучив прошлые уроки.Так вот полученный опыт ему говорит о том, что мосты не стоит сжигать, и нужно идти дальше. Но непредсказуемость Зеленского, безусловно, начинает настораживать западный мир, несмотря на подписанное соглашение по добыче недров на Украине.— В чью пользу подписана сделка по недрам?— С одной стороны, это аутсорсинг. Украина отдала все возможное из ресурсов на внешнее управление. С другой стороны, как считает Киев, это защита Украины. Если американские корпорации придут на территорию страны и будут там что-то добывать, то Россия не станет стрелять по ним. То есть украинцы воспринимают сам факт подписания соглашения по сделке гарантией безопасности.— Трамп также заявил, что главы Евросоюза просили его позвонить президенту России для урегулирования конфликта на Украине, поскольку сам Владимир Путин якобы не отвечал на эти звонки. Кого имел ввиду Трамп?— Это вполне вероятно, потому что наш президент явно не настроен на общение, например, с Макроном, Стармером или Мелони. С Трампом же у Владимира Путина сложились рабочие отношения.Естественно, европейские лидеры будут использовать американскую площадку для того, чтобы, во-первых, постараться сдвинуть ее в сторону Украины. Во-вторых, для того, чтобы наладить хоть какие-то контакты с Путиным.Кстати, еще в посредничестве Трампа заинтересован будущий канцлер Германии Мерц. Хотя пока что он еще никто и звать его никак — но он вполне мог обратиться к президенту США с просьбой наладить с Россией контакт для Германии.— Россия тоже пытается выйти на контакт с Западом, показывая миролюбивый настрой — тому подтверждение уже второе символическое перемирие, объявленное Владимиром Путиным на День Победы.— Я уверен, что это перемирие согласовано с Трампом. Это жест Путина в сторону именно президента США — дескать, Россия дрожит отношениями с Америкой и прекрасно понимает, что Трампу необходимо показывать какие-то успехи своему электорату, Сенату, и так далее.Трамп, в свою очередь, понимает и ценит уровень влияния Путина и России в мировой политике. Само собой, это позитивно воспринято Китаем, Индией, в целом Глобальным Югом.— Трамп объявил 8 мая днем победы во Второй мировой войне и заявил, что США внесли вклад в Победу намного больше, чем любая другая страна, что никто даже не приблизился к США по силе, смелости и военному мастерству. Почему Россия реагирует так спокойно на явно чудовищную историческую ложь?— Европа празднует 8 мая как День освобождения Европы. Думаю, Трамп решил этим заявлением сделать европейцам широкий жест. Никакой драмы в этом нет: Россия как считала, так и считает 9 мая Днем Победы.— Зеленский угрожает, что нанесет удар по Красной площади на 9 мая. Откуда такая бравада?— Это шантаж, направленный на лидеров Европы и других стран, которые собираются приехать на Красную площадь на Парад Победы. Естественно, ни по какой Красной площади Киев бить не будет, потому что, я уверен, это очень сильно не понравится Трампу и плохо закончится для самого Зеленского.Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас (шутка). — И как думаете, Вучич и Фицо приедут в итоге в Москву?— Сложно предугадать. Во всяком случае, Вучичу в Евросоюзе сказали: если приедешь на Парад Победы в Россию, принятие Сербии в Евросоюз можно затянуться на долгие-долгие годы. С Фицо — другая история.Но тут меня больше всего удивило другое — почему венгерский друг России Виктор Орбан ни высказался на этот счет. Ведь он как никто другой бьется за Россию, отстаивает ее интересы в Евросоюзе, блокирует все антироссийские санкции. Но при этом даже не намекнул, что готов приехать на Парад 9 мая.И все-таки, что лучше для России: мирные договоренности или продолжение военных действий? Об этом в интервью Дениса Рудометова с экспертом Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20250501/dmitriy-krasnov-posylat-signaly-trampu-i-kievu-net-smysla-no-rf-esche-raz-dokazala-chto-gotova-k-miru-1062850582.html

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интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, майк уолтц, ес, переговоры, перемирие, прогнозы сво, завершение сво, 9 мая, владимир зеленский