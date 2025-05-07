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ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки

ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки - 07.05.2025 Украина.ру

ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки

Целью ночного удара ВС России по Запорожью стало конструкторское бюро "Прогресс". Об этом 7 мая сообщил Телеграм-канал "Военное дело"

2025-05-07T16:23

2025-05-07T16:23

2025-05-07T16:25

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Военкоры канала опубликовали видео, снятое очевидцами. На кадрах видно здание конструкторского бюро. Строение частично повреждено — во многих оконных проемах отсутствуют стекла, видны следы возгорания, на стенах видны трещины. Перед самим зданием можно заметить его обрушившиеся элементы.Издание "Российская газета" отметило, что в сферу деятельности запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" входит проектирование, изготовление, испытание, доводка, сертификация, постановка на серийное производство и ремонт газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения.О других новостях на сегодняшний день — в публикации "Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00.

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новости, россия, украина, запорожье, вооруженные силы украины, вс рф