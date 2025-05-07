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ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки
ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки - 07.05.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки
Целью ночного удара ВС России по Запорожью стало конструкторское бюро "Прогресс". Об этом 7 мая сообщил Телеграм-канал "Военное дело"
2025-05-07T16:23
2025-05-07T16:23
2025-05-07T16:25
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Военкоры канала опубликовали видео, снятое очевидцами. На кадрах видно здание конструкторского бюро. Строение частично повреждено — во многих оконных проемах отсутствуют стекла, видны следы возгорания, на стенах видны трещины. Перед самим зданием можно заметить его обрушившиеся элементы.Издание "Российская газета" отметило, что в сферу деятельности запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" входит проектирование, изготовление, испытание, доводка, сертификация, постановка на серийное производство и ремонт газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения.О других новостях на сегодняшний день — в публикации "Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Россия, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки
16:23 07.05.2025 (обновлено: 16:25 07.05.2025)
Целью ночного удара ВС России по Запорожью стало конструкторское бюро "Прогресс". Об этом 7 мая сообщил Телеграм-канал "Военное дело"
Военкоры канала опубликовали видео, снятое очевидцами. На кадрах видно здание конструкторского бюро. Строение частично повреждено — во многих оконных проемах отсутствуют стекла, видны следы возгорания, на стенах видны трещины. Перед самим зданием можно заметить его обрушившиеся элементы.
Издание "Российская газета" отметило, что в сферу деятельности запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" входит проектирование, изготовление, испытание, доводка, сертификация, постановка на серийное производство и ремонт газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения.