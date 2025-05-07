https://ukraina.ru/20250507/po-dvum-prichinam-voenkory-soobschayut-chto-vsu-nachali-tretyu-volnu-nastupleniya-na-kurskuyu-oblast-1062979519.html

По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область

По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область - 07.05.2025 Украина.ру

По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область

Украинские войска предприняли третью попытку прорыва в Курскую область. Об этом утром 7 мая сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской Весны". Паблик MultiXAM добавил, что у украинского командования есть на это две причины: военная и медийная

2025-05-07T10:08

2025-05-07T10:08

2025-05-07T10:08

россия

курская область

теткино

вооруженные силы украины

вдв

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вс рф

новости

владимир путин

валерий герасимов

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В публикации "Русской весны" уточняется, что бронегруппа ВСУ, куда входили танк и броневик, выдвинулась из сумских сел Искрисковщина и Будки в сторону российских позиций, где и была разбита.Однако противник не оставляет попыток прорыва, перебрасывая в этот район пехоту на квадроциклах. Также известно, что ВСУ накапливают резервы в приграничных поселках Сумской области для новых атак.Телеграм-канал MultiXAM добавил, что командование ВСУ таким образом преследует две цели: военную - растянуть силы, создавая угрозу закрепления на правом фланге соединений ВС РФ, а также политико-медийную - "в преддверии 9 мая дискредитировать наши усилия по зачистке территории Курской области и компенсировать свои репутационные потери в глазах Запада".Накануне украинский fpv-дрон со взрывным устройством целенаправленно атаковал жилой дом в селе Званное Глушковского района Курской области, а в понедельник, 5 мая, ВСУ предпринимали попытку прорыва в регион в районе Теткино. В атаке враг задействовал установку разминирования УР-77 "Змей Горыныч", а также пехоту на квадроциклах. Российские военные отбили наступление, уничтожив технику и живую силу противника.Военкор Александр Харченко в тот день написал в своем телеграм-канале, что активизация противника в районе Теткино может носить отвлекающий характер: "Слишком уж демонстративны его действия и растянуты по времени. Но я не сомневаюсь в том, что противник будет атаковать в ближайшее время".Тем временем ВС РФ продвигаются на фронте. В том числе приходит информация о выходе российских вооруженных сил в Сумскую и Днепропетровскую области: Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.Первый раз ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года. В субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин."По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.Еще по теме: Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы.

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россия, курская область, теткино, вооруженные силы украины, вдв, всу, вс рф, новости, владимир путин, валерий герасимов, генштаб