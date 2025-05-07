По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Украинские войска предприняли третью попытку прорыва в Курскую область. Об этом утром 7 мая сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской Весны". Паблик MultiXAM добавил, что у украинского командования есть на это две причины: военная и медийная
В публикации "Русской весны" уточняется, что бронегруппа ВСУ, куда входили танк и броневик, выдвинулась из сумских сел Искрисковщина и Будки в сторону российских позиций, где и была разбита.
Однако противник не оставляет попыток прорыва, перебрасывая в этот район пехоту на квадроциклах. Также известно, что ВСУ накапливают резервы в приграничных поселках Сумской области для новых атак.
Телеграм-канал MultiXAM добавил, что командование ВСУ таким образом преследует две цели: военную - растянуть силы, создавая угрозу закрепления на правом фланге соединений ВС РФ, а также политико-медийную - "в преддверии 9 мая дискредитировать наши усилия по зачистке территории Курской области и компенсировать свои репутационные потери в глазах Запада".
"Так что, мы прогнозируем рост активности ВСУ в районе Теткинского плацдарма, на стыке Брянской и Курской областей, на Глушковском участке и Краснояружском направлении (Белгородской области). Действия противника будут носить больше характер изматывающих ударов, что дает ему повод для резонансных заявлений. Тем не менее, повторить здесь сценарий по созданию серьезного тактически значимого плацдарма противник на данный момент не может", - говорится в комментарии канала.
Накануне украинский fpv-дрон со взрывным устройством целенаправленно атаковал жилой дом в селе Званное Глушковского района Курской области, а в понедельник, 5 мая, ВСУ предпринимали попытку прорыва в регион в районе Теткино. В атаке враг задействовал установку разминирования УР-77 "Змей Горыныч", а также пехоту на квадроциклах. Российские военные отбили наступление, уничтожив технику и живую силу противника.
Военкор Александр Харченко в тот день написал в своем телеграм-канале, что активизация противника в районе Теткино может носить отвлекающий характер: "Слишком уж демонстративны его действия и растянуты по времени. Но я не сомневаюсь в том, что противник будет атаковать в ближайшее время".
Тем временем ВС РФ продвигаются на фронте. В том числе приходит информация о выходе российских вооруженных сил в Сумскую и Днепропетровскую области: Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.
Первый раз ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года. В субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.
ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин.
"По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.
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