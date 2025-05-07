Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма - 07.05.2025 Украина.ру
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Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма
Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма - 07.05.2025 Украина.ру
Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма
Украинское руководство стремится сорвать празднования Дня Победы в России. Об этом 7 мая заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
2025-05-07T11:28
2025-05-07T11:28
новости
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киев
владимир константинов
владимир путин
вооруженные силы украины
крым
сво
всу
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Руководство Украины отвергло инициированной президентом России Владимиром Путиным трёхдневное перемирие и предприняло серию атак на российские регионы."Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", - заявил Константинов.Глава крымского парламента назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом и отметил невозможность диалога с нынешним руководством Украины. Подробности в публикации Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходомНакануне стало известно, что Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
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новости, россия, украина, киев, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины, крым, сво, всу, день победы, 80 лет победы, 9 мая
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Константинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Крым, СВО, ВСУ, День Победы, 80 лет Победы, 9 мая

Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма

11:28 07.05.2025
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПразднование Первомая в Крыму
Празднование Первомая в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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Украинское руководство стремится сорвать празднования Дня Победы в России. Об этом 7 мая заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
Руководство Украины отвергло инициированной президентом России Владимиром Путиным трёхдневное перемирие и предприняло серию атак на российские регионы.
"Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", - заявил Константинов.
Глава крымского парламента назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом и отметил невозможность диалога с нынешним руководством Украины. Подробности в публикации Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходом
Накануне стало известно, что Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
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