https://ukraina.ru/20250507/ukrainskie-vlasti-pytayutsya-sorvat-prazdnovanie-dnya-pobedy---glava-parlamenta-kryma-1062981322.html

Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма

Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма - 07.05.2025 Украина.ру

Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы - глава парламента Крыма

Украинское руководство стремится сорвать празднования Дня Победы в России. Об этом 7 мая заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов

2025-05-07T11:28

2025-05-07T11:28

2025-05-07T11:28

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Руководство Украины отвергло инициированной президентом России Владимиром Путиным трёхдневное перемирие и предприняло серию атак на российские регионы."Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", - заявил Константинов.Глава крымского парламента назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом и отметил невозможность диалога с нынешним руководством Украины. Подробности в публикации Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходомНакануне стало известно, что Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы

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новости, россия, украина, киев, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины, крым, сво, всу, день победы, 80 лет победы, 9 мая