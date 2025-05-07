Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходом - 07.05.2025 Украина.ру
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Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходом
Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходом - 07.05.2025 Украина.ру
Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом, передает РИА Новости
2025-05-07T10:09
2025-05-07T10:09
новости
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владимир константинов
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"Их (представителей киевской власти – ред.) заявления о мире лишены конкретики и серьезности, представляя собой лишь пропагандистский ход. Призывы к прекращению огня и мирному сосуществованию звучат красиво, но невозможны в диалоге с нацистским режимом", - сказал Константинов.Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.Еще в январе президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.Подробнее - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир константинов, кит келлог, россия, киев, владимир путин, совбез, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Константинов, Кит Келлог, Россия, Киев, Владимир Путин, Совбез, Вооруженные силы Украины

Константинов назвал идею Киева о 30-дневном перемирии пропагандистским ходом

10:09 07.05.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом, передает РИА Новости
"Их (представителей киевской власти – ред.) заявления о мире лишены конкретики и серьезности, представляя собой лишь пропагандистский ход. Призывы к прекращению огня и мирному сосуществованию звучат красиво, но невозможны в диалоге с нацистским режимом", - сказал Константинов.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
Еще в январе президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Подробнее - в материале Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая на сайте Украина.ру.
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