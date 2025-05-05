https://ukraina.ru/20250505/sevastopol-ne-budet-provodit-parad-k-80-letiyu-pobedy-1062932667.html

Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы

Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы - 05.05.2025 Украина.ру

Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы

Парад к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет. Об этом 5 мая на аппаратном совещании правительства города заявил губернатор Михаил Развожаев

2025-05-05T11:56

2025-05-05T11:56

2025-05-05T11:56

новости

севастополь

россия

киев

михаил развожаев

бессмертный полк

беспилотники

день победы

9 мая

80 лет победы

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Решение не проводить парад 9 мая согласовано с Минобороны России, сообщил губернатор.Он сообщил также, что приуроченный к 80-летию Победы график мероприятий есть, однако публиковаться не будет."Бессмертный полк" проведёт свою акцию в режиме онлайн. Также запланированы церемонии возложения цветов и другие мероприятия.Севастополь регулярно подвергается атакам украинских ракет и беспилотников. Киев отверг мирную инициативы Москвы о трёхдневном перемирии, приуроченном ко Дню Победы.Накануне в новостях: "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности

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новости, севастополь, россия, киев, михаил развожаев, бессмертный полк, беспилотники, день победы, 9 мая, 80 лет победы, крым