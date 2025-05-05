Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы - 05.05.2025 Украина.ру
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Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы - 05.05.2025 Украина.ру
Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
Парад к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет. Об этом 5 мая на аппаратном совещании правительства города заявил губернатор Михаил Развожаев
2025-05-05T11:56
2025-05-05T11:56
новости
севастополь
россия
киев
михаил развожаев
бессмертный полк
беспилотники
день победы
9 мая
80 лет победы
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Решение не проводить парад 9 мая согласовано с Минобороны России, сообщил губернатор.Он сообщил также, что приуроченный к 80-летию Победы график мероприятий есть, однако публиковаться не будет."Бессмертный полк" проведёт свою акцию в режиме онлайн. Также запланированы церемонии возложения цветов и другие мероприятия.Севастополь регулярно подвергается атакам украинских ракет и беспилотников. Киев отверг мирную инициативы Москвы о трёхдневном перемирии, приуроченном ко Дню Победы.Накануне в новостях: "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
севастополь
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новости, севастополь, россия, киев, михаил развожаев, бессмертный полк, беспилотники, день победы, 9 мая, 80 лет победы, крым
Новости, Севастополь, Россия, Киев, Михаил Развожаев, Бессмертный полк, беспилотники, День Победы, 9 мая, 80 лет Победы, Крым

Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы

11:56 05.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Парад к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет. Об этом 5 мая на аппаратном совещании правительства города заявил губернатор Михаил Развожаев
Решение не проводить парад 9 мая согласовано с Минобороны России, сообщил губернатор.
Он сообщил также, что приуроченный к 80-летию Победы график мероприятий есть, однако публиковаться не будет.
"Бессмертный полк" проведёт свою акцию в режиме онлайн. Также запланированы церемонии возложения цветов и другие мероприятия.
Севастополь регулярно подвергается атакам украинских ракет и беспилотников. Киев отверг мирную инициативы Москвы о трёхдневном перемирии, приуроченном ко Дню Победы.
Накануне в новостях: "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
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