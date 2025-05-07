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Песков рассказал о мерах ВС РФ для обеспечения празднования 80-летия Победы

Песков рассказал о мерах ВС РФ для обеспечения празднования 80-летия Победы - 07.05.2025 Украина.ру

Песков рассказал о мерах ВС РФ для обеспечения празднования 80-летия Победы

Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-05-07T13:38

2025-05-07T13:38

2025-05-07T13:38

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"Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал Песков.Он добавил, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям.А также напомнил, что позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было.Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.

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