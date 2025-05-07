"Он отравляет общественную жизнь": Европарламент лишил неприкосновенности кандидата в президенты Польши - 07.05.2025 Украина.ру
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"Он отравляет общественную жизнь": Европарламент лишил неприкосновенности кандидата в президенты Польши
"Он отравляет общественную жизнь": Европарламент лишил неприкосновенности кандидата в президенты Польши - 07.05.2025 Украина.ру
"Он отравляет общественную жизнь": Европарламент лишил неприкосновенности кандидата в президенты Польши
Европарламент лишил депутатского иммунитета своего коллегу из Польши, претендующего на пост президента этой страны. Об этом сообщило "Польское радио".
2025-05-07T13:56
2025-05-07T13:56
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Евродепутаты на заседании ЕП в Страсбурге решили лишить депутатского иммунитета своего коллегу, бывшего депутата Сейма Польши и претендента на пост польского президента Гжегожа Брауна. Основанием стали очередные расследования, которое проводит Варшавская окружная прокуратура.Браун подозревается в совершении семи преступлений во время своего пребывания в должности депутата польского парламента. Среди таковых - оскорбление людей, нарушение их физической неприкосновенности и порча имущества.Польский министр по европейским делам Адам Шлапка прокомментировал снятие иммунитета со скандально известного европарламентария."Такому типу поседения, которое демонстрирует Гжегож Браун, нет и не должно быть места в политике. Он отравляет общественную жизнь ненавистью, усиливает поляризацию, подстрекает людей. Я помню его по Сейму. Он не изменился, перейдя в Европейский парламент. И даже ухудшает ситуацию. Он определенно не действует в интересах Польши, он определенно не действует в интересах Европы. То, что он делает, просто отвратительно. Поэтому я хотел бы, чтобы он просто ответил за это как можно скорее", - заявил польский министр.Среди недавних акций Брауна – сожжение флага Евросоюза на своей пресс-конференции в Катовице 6 мая.Следователи также обратили внимание на снятие флага Украины с ратуши в Бяла-Подляске (граничащее с Белоруссией польское Люблинское воеводство) и лозунги, произнесенные на митинге в поддержку Брауна в конце апреля. Митинг в Бяла-Подляске был элементом предвыборной кампании Брауна как лидера "Конфедерации Короны Польской" накануне президентских выборов.Тем временем: Польские националисты и евроскептики требуют прекратить свободную торговлю ЕС с Украиной
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новости, польша, украина, страсбург, европарламент, ес, сейм, парламент, депутат, президентские выборы
Новости, Польша, Украина, Страсбург, Европарламент, ЕС, сейм, парламент, депутат, президентские выборы

"Он отравляет общественную жизнь": Европарламент лишил неприкосновенности кандидата в президенты Польши

13:56 07.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Zalasem1
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© commons.wikimedia.org / Zalasem1
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Европарламент лишил депутатского иммунитета своего коллегу из Польши, претендующего на пост президента этой страны. Об этом сообщило "Польское радио".
Евродепутаты на заседании ЕП в Страсбурге решили лишить депутатского иммунитета своего коллегу, бывшего депутата Сейма Польши и претендента на пост польского президента Гжегожа Брауна. Основанием стали очередные расследования, которое проводит Варшавская окружная прокуратура.
Браун подозревается в совершении семи преступлений во время своего пребывания в должности депутата польского парламента. Среди таковых - оскорбление людей, нарушение их физической неприкосновенности и порча имущества.
"Гжегож Браун может ответить, в частности, за тушение ханукальных свечей огнетушителем в Сейме, уничтожение рождественской елки в краковском суде, прерывание лекции в Немецком историческом институте и вторжение в Национальный институт кардиологии", - уточнило "Польское радио".
Польский министр по европейским делам Адам Шлапка прокомментировал снятие иммунитета со скандально известного европарламентария.
"Такому типу поседения, которое демонстрирует Гжегож Браун, нет и не должно быть места в политике. Он отравляет общественную жизнь ненавистью, усиливает поляризацию, подстрекает людей. Я помню его по Сейму. Он не изменился, перейдя в Европейский парламент. И даже ухудшает ситуацию. Он определенно не действует в интересах Польши, он определенно не действует в интересах Европы. То, что он делает, просто отвратительно. Поэтому я хотел бы, чтобы он просто ответил за это как можно скорее", - заявил польский министр.
Среди недавних акций Брауна – сожжение флага Евросоюза на своей пресс-конференции в Катовице 6 мая.
Следователи также обратили внимание на снятие флага Украины с ратуши в Бяла-Подляске (граничащее с Белоруссией польское Люблинское воеводство) и лозунги, произнесенные на митинге в поддержку Брауна в конце апреля. Митинг в Бяла-Подляске был элементом предвыборной кампании Брауна как лидера "Конфедерации Короны Польской" накануне президентских выборов.
Тем временем: Польские националисты и евроскептики требуют прекратить свободную торговлю ЕС с Украиной
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