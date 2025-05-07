"Он отравляет общественную жизнь": Европарламент лишил неприкосновенности кандидата в президенты Польши
Европарламент лишил депутатского иммунитета своего коллегу из Польши, претендующего на пост президента этой страны. Об этом сообщило "Польское радио".
Евродепутаты на заседании ЕП в Страсбурге решили лишить депутатского иммунитета своего коллегу, бывшего депутата Сейма Польши и претендента на пост польского президента Гжегожа Брауна. Основанием стали очередные расследования, которое проводит Варшавская окружная прокуратура.
Браун подозревается в совершении семи преступлений во время своего пребывания в должности депутата польского парламента. Среди таковых - оскорбление людей, нарушение их физической неприкосновенности и порча имущества.
"Гжегож Браун может ответить, в частности, за тушение ханукальных свечей огнетушителем в Сейме, уничтожение рождественской елки в краковском суде, прерывание лекции в Немецком историческом институте и вторжение в Национальный институт кардиологии", - уточнило "Польское радио".
Польский министр по европейским делам Адам Шлапка прокомментировал снятие иммунитета со скандально известного европарламентария.
"Такому типу поседения, которое демонстрирует Гжегож Браун, нет и не должно быть места в политике. Он отравляет общественную жизнь ненавистью, усиливает поляризацию, подстрекает людей. Я помню его по Сейму. Он не изменился, перейдя в Европейский парламент. И даже ухудшает ситуацию. Он определенно не действует в интересах Польши, он определенно не действует в интересах Европы. То, что он делает, просто отвратительно. Поэтому я хотел бы, чтобы он просто ответил за это как можно скорее", - заявил польский министр.
Среди недавних акций Брауна – сожжение флага Евросоюза на своей пресс-конференции в Катовице 6 мая.
Следователи также обратили внимание на снятие флага Украины с ратуши в Бяла-Подляске (граничащее с Белоруссией польское Люблинское воеводство) и лозунги, произнесенные на митинге в поддержку Брауна в конце апреля. Митинг в Бяла-Подляске был элементом предвыборной кампании Брауна как лидера "Конфедерации Короны Польской" накануне президентских выборов.
Подписывайся на