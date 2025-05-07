Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области - 07.05.2025 Украина.ру
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Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области
Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области - 07.05.2025 Украина.ру
Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области
Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости
2025-05-07T14:35
2025-05-07T14:35
новости
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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Она рассказала о прошедших накануне на украинско-белорусской границе переговорах с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которые удерживаются в Сумах.По ее словам, украинская сторона выставляет надуманные причины и условия, по которым не возвращает в Россию мирных жителей.Она указала на необходимость продолжения диалога с Украиной."Надеюсь, что украинская сторона нас услышит. Родственники курских жителей написали к руководству Украины письмо, насколько мне известно, взывая их к милосердию, гуманизму и необходимости выполнить международные нормы", - сказала федеральный омбудсмен.Также она отметила, что Россия возвращает на Украину мирных жителей без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, так как гражданские лица не могут быть предметом обмена.Подробнее о жестоком обращении ВСУ с жителями Курской области - в материале "Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, курская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины

Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области

14:35 07.05.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости
Она рассказала о прошедших накануне на украинско-белорусской границе переговорах с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которые удерживаются в Сумах.
По ее словам, украинская сторона выставляет надуманные причины и условия, по которым не возвращает в Россию мирных жителей.
"Эти граждане, которых ждут здесь близкие и родственники, которые находятся в отчаянии, что больше двух месяцев, с февраля, их не возвращают. Выставляются надуманные причины и некие условия по освобождению граждан Украины, которые задержаны за противодействие СВО и совершили действия, которые наши правоохранительные органы расценивают как нарушения, деяния, направленные на подрыв безопасности России", - сказала Москалькова.
Она указала на необходимость продолжения диалога с Украиной.
"Надеюсь, что украинская сторона нас услышит. Родственники курских жителей написали к руководству Украины письмо, насколько мне известно, взывая их к милосердию, гуманизму и необходимости выполнить международные нормы", - сказала федеральный омбудсмен.
Также она отметила, что Россия возвращает на Украину мирных жителей без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, так как гражданские лица не могут быть предметом обмена.
Подробнее о жестоком обращении ВСУ с жителями Курской области - в материале "Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его на сайте Украина.ру.
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