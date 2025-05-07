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Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области

Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области - 07.05.2025 Украина.ру

Москалькова объяснила, почему Киев не возвращает в РФ мирных жителей Курской области

Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости

2025-05-07T14:35

2025-05-07T14:35

2025-05-07T14:35

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Она рассказала о прошедших накануне на украинско-белорусской границе переговорах с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которые удерживаются в Сумах.По ее словам, украинская сторона выставляет надуманные причины и условия, по которым не возвращает в Россию мирных жителей.Она указала на необходимость продолжения диалога с Украиной."Надеюсь, что украинская сторона нас услышит. Родственники курских жителей написали к руководству Украины письмо, насколько мне известно, взывая их к милосердию, гуманизму и необходимости выполнить международные нормы", - сказала федеральный омбудсмен.Также она отметила, что Россия возвращает на Украину мирных жителей без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек, так как гражданские лица не могут быть предметом обмена.Подробнее о жестоком обращении ВСУ с жителями Курской области - в материале "Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, курская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины