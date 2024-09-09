"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его - 09.09.2024 Украина.ру
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"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его
"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его - 09.09.2024 Украина.ру
"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его
Пленный разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко, который нападал на людей в Суджанском районе Курской области, 9 сентября попросил у жителей этого региона прощения
2024-09-09T10:26
2024-09-09T11:51
новости
курская область
россия
германия
вооруженные силы украины
всу
боевики
плен
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36-летнего уроженца Винницы Панченко взяли в плен 15 августа. В ходе досмотра у военнослужащего и его сослуживцев была обнаружена экшен-камера, на которой запечатлен момент, как ВСУ бьют мирных жителей в Курской области.Пленный признался российским военным, что его и других украинцев целый год готовили в Германии с целью последующего нападения на Курскую область.Ранее другие военнослужащие ВСУ, взятые в плен при попытке атаковать этот регион, как мантру повторяли, что их мобилизовали, а потом под страхом смерти заставили атаковать мирные населенные пункты.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранные специалисты.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
https://ukraina.ru/20240906/1057277622.html
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новости, курская область, россия, германия, вооруженные силы украины, всу, боевики, плен
Новости, Курская область, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Боевики, плен

"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его

10:26 09.09.2024 (обновлено: 11:51 09.09.2024)
 
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Пленный разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко, который нападал на людей в Суджанском районе Курской области, 9 сентября попросил у жителей этого региона прощения
36-летнего уроженца Винницы Панченко взяли в плен 15 августа. В ходе досмотра у военнослужащего и его сослуживцев была обнаружена экшен-камера, на которой запечатлен момент, как ВСУ бьют мирных жителей в Курской области.

"Мне было страшно, просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был неправ, не знаю, зачем я это сделал", - заявил Панченко на допросе.

Пленный признался российским военным, что его и других украинцев целый год готовили в Германии с целью последующего нападения на Курскую область.
Ранее другие военнослужащие ВСУ, взятые в плен при попытке атаковать этот регион, как мантру повторяли, что их мобилизовали, а потом под страхом смерти заставили атаковать мирные населенные пункты.
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Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
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