"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его
10:26 09.09.2024 (обновлено: 11:51 09.09.2024)
Пленный разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко, который нападал на людей в Суджанском районе Курской области, 9 сентября попросил у жителей этого региона прощения
36-летнего уроженца Винницы Панченко взяли в плен 15 августа. В ходе досмотра у военнослужащего и его сослуживцев была обнаружена экшен-камера, на которой запечатлен момент, как ВСУ бьют мирных жителей в Курской области.
"Мне было страшно, просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был неправ, не знаю, зачем я это сделал", - заявил Панченко на допросе.
Пленный признался российским военным, что его и других украинцев целый год готовили в Германии с целью последующего нападения на Курскую область.
Ранее другие военнослужащие ВСУ, взятые в плен при попытке атаковать этот регион, как мантру повторяли, что их мобилизовали, а потом под страхом смерти заставили атаковать мирные населенные пункты.
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранные специалисты.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.