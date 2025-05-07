Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Киеву - СМИ
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF уклонился от прямого ответа относительно возможной поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине
"Зеленский знает, что может положиться на меня и на ФРГ", - сказал Мерц в ответ на вопрос, может ли Киев рассчитывать на поставку крылатых ракет Taurus.
Он также отметил, что планирует активно сотрудничать с Францией и Великобританией по украинскому вопросу.
"Я буду интенсивно обсуждать эти вопросы с премьер-министром Великобритании, с президентом Франции, и я постараюсь, чтобы мы принимали решения сообща, по возможности действовали сообща и принимали решения заранее. И это хороший формат, и если мы сможем привлечь Польшу, то будет еще лучше", - добавил канцлер.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Подробнее о новом канцлере - в материале Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ на сайте Украина.ру.
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