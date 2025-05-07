https://ukraina.ru/20250507/merts-uklonilsya-ot-pryamogo-otveta-na-vopros-o-postavkakh-taurus-kievu---smi--1062988274.html

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Киеву - СМИ

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Киеву - СМИ - 07.05.2025 Украина.ру

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Киеву - СМИ

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF уклонился от прямого ответа относительно возможной поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине

2025-05-07T13:01

2025-05-07T13:01

2025-05-07T13:01

германия

киев

франция

фридрих мерц

владимир зеленский

борис писториус

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"Зеленский знает, что может положиться на меня и на ФРГ", - сказал Мерц в ответ на вопрос, может ли Киев рассчитывать на поставку крылатых ракет Taurus.Он также отметил, что планирует активно сотрудничать с Францией и Великобританией по украинскому вопросу.В середине апреля Мерц допустил поставку Украине крылатых ракет Taurus Германией при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Подробнее о новом канцлере - в материале Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ на сайте Украина.ру.

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германия, киев, франция, фридрих мерц, владимир зеленский, борис писториус